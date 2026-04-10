Petit à petit, les claviers au format « 96 » font leur trou et après le Vanguard Pro 96 signé Corsair, le ROG Azoth 96 HE souligne la conversion d’un autre grand des périphériques, ASUS. Sur le papier, le petit nouveau fait presque tout mieux que son concurrent direct. En même temps, il est proposé près de 60 % plus cher.

Impossible de ne pas avoir un pincement au cœur face au tarif avancé par ASUS : 379,99 euros ! À ce niveau de prix, nous flirtons heureusement avec l’excellence. La qualité de frappe est proche de la perfection, la sensibilité et la réactivité des contacteurs sont des modèles du genre alors que le magnétisme de ces switchs et l’effet Hall renforcent l’impression « premium » qui se dégage.

ASUS n’a rien laissé au hasard avec le hot swap, six couches pour une insonorisation remarquable, la présence de multiples fonctionnalités gaming et un écran OLED associé à une molette multifonction. Le passage à GearLink – encore à parfaire – est en quelque sorte la cerise sur un gâteau qui, hélas, doit faire avec des touches ABS, avec revêtement UV pour mieux les protéger.

Alors que la version QWERTY est dotée de touches en PBT, ce choix est incompréhensible. Pire, une version AZERTY en PBT est prévue (pas avant septembre) et elle ne devrait pas être beaucoup plus chère. Alors, plutôt que de payer 380 € aujourd’hui, ne vaut-il pas mieux attendre, même si c’est pour en débourser 20 de plus ? En tout cas, compte tenu de son prix, le ROG Azoth 96 HE perd un point à cause de cet ABS.