Vaisseau amiral d’ASUS, le ROG Azoth 96 HE répond au principal manque du ROG Azoth X : le pavé numérique. Plus complet, plus moderne et encore plus impressionnant, le ROG Azoth 96 HE est aussi un peu plus cher que son petit frère. « Chéri, ça va banquer ! »
- Robustesse et élégance du châssis
- Remarquable qualité de frappe
- Switchs redoutables de réactivité
- Insonorisation réussie
- Écran + molette bien pratiques
- GearLink remplace Armoury Crate
- Le prix, forcément
- Des keycaps encore en ABS
- GearLink encore à parfaire
- Repose-poignets non fixe
ASUS met les petits plats dans les grands
La boîte du ROG Azoth 96 HE ne paie pourtant pas vraiment de mine : format standard, large utilisation du noir avec, simplement, deux liserés rouges et, pire encore, une mention très claire d’un sujet qui va encore fâcher certains joueurs avec ASUS : oui, les touches de notre modèle de test sont en ABS. Autant le dire tout de suite, ASUS a bien une version PBT dans ses cartons, mais elle ne sera pas disponible avant septembre et sera encore un peu plus chère.
Pas mal d’infos sur la boîte, mais surtout la confirmation de l’ABS. ©Nerces pour Clubic
Nous ouvrons le carton et découvrons un conditionnement classique, mais qui ne souffre aucune critique particulière. Le clavier est bien rangé, par-dessus son repose-poignets et les nombreux accessoires mis à disposition. Clavier premium oblige, ASUS livre, en plus du repose-poignets, un câble USB-C, un adaptateur USB-C/USB-A, une extension pour le dongle USB, une pince pour retirer les keycaps, une autre pour les switchs et quatre keycaps « bonus » pour personnaliser le clavier.
Rarement, un clavier aura été aussi généreusement accompagné. Cependant, ASUS ne le fait pas par bonté d’âme : la marque a un prix à justifier, un prix public conseillé de 379,99 euros pour être exact. Alors, heureusement, en échange de cette somme presque indécente, on peut compter sur un clavier aux finitions impeccables. Un simple coup d’œil sur nos photos devrait vous convaincre, mais le ROG Azoth 96 HE est encore plus impressionnant en vrai.
Modèle « 96 », il mesure 382 millimètres de long pour 136 mm de profondeur et 42 mm de haut. Des dimensions qui lui permettent de ne pas prendre trop de place sur le bureau tout en proposant un pavé numérique complet. Plus que sa taille, c’est le poids du ROG Azoth 96 HE qui impressionne : 1 375 grammes pour un produit stable en toutes circonstances. La base est en aluminium de même que la couche supérieure et cela donne un cachet certain au produit.
Parfaitement organisée, la boîte contient plein de petits accessoires. ©Nerces pour Clubic
Le clavier est d’une élégance folle, les touches sont superbes de même que leur gravure. Mieux, un repose-poignets peut donc être accolé à la base. Il n’est pas aimanté : certains regretteront qu’il puisse donc se déplacer quand d’autres préféreront cette option. Affaire de goûts. Enfin, sur la tranche supérieure, on remarque la prise USB-C, le compartiment pour le dongle et l’interrupteur trois positions (2,4 GHz, sans-fil (OFF), Bluetooth).
Il est où mon PBT ?
Histoire de parfaire encore les choses et de mieux affronter la concurrence, ASUS intègre sur ses différents Azoth un combo écran + molette. Dans le cas du ROG Azoth 96 HE, il s’agit d’un écran OLED de 1,47 pouce de diagonale et la molette, cliquable, est multifonctions. L’objectif est ici de régler quantité de choses depuis l’écran : c’est commode. En plus, l’écran permet un surcroît de personnalisation : infos, images, voire animations peuvent être affichées.
Nous l’avons dit, les touches sont bien faites avec une belle gravure des caractères, toujours très lisibles, mais sur la tranche. Hélas, nous l’avons également souligné, il s’agit toujours de touches en ABS. Certes, ASUS a appliqué un traitement UV pour assurer une meilleure durabilité à ces keycaps, mais cela reste inférieur à des modèles en PBT. D’ailleurs, la version QWERTY du ROG Azoth 96 HE est, elle, en PBT et le ROG Azoth X testé en septembre était aussi en PBT… Même pour l’AZERTY.
Notez le petit compartiment pour ranger le dongle USB. ©Nerces pour Clubic
Heureusement, si la durabilité des keycaps ABS reste un sujet, elles ont pour elles un contact très agréable. Très douces au toucher, elles sont ainsi impeccables pour de la saisie au kilomètre alors que leur format pleine hauteur n’est pas forcément ce que nous préférons à Clubic. Notons que les inscriptions gardent une excellente lisibilité même dans l’obscurité grâce à un rétroéclairage qui passe de manière harmonieuse au cœur des keycaps. L’avantage de l’ABS.
Par rapport au ROG Azoth X, nous profitons ici de contacteurs ROG HFX deuxième version. Sur le papier, ils sont tout à la fois plus souples et plus réactifs que la V1. Ils se distinguent par un point d’actionnement ajustable de 0,1 mm à 3,5 mm par pas de 0,01 mm et disposent aussi de l’effet Hall pour une détection toujours plus précise, sans usure. Enfin, puisqu’il s’agit de switchs magnétiques, ils profitent bien sûr d’une réinitialisation instantanée de leur position.
À l’usage, ça donne quoi ?
Vous en avez l’habitude, lorsque nous testons un clavier – gaming ou bureautique d’ailleurs –, nous troquons notre modèle personnel. Le ROG Azoth 96 HE a donc pris place sur le bureau de votre humble serviteur un peu plus de trois semaines durant. Rédaction d’articles, tests de jeux vidéo, rien ne lui aura été épargné. Inutile de tourner autour du pot, il excelle sur toutes les tâches.
Nous l’avons dit, nous avons une préférence pour les keycaps demi-hauteur (low profile), sur lesquelles on peut saisir encore plus vite, mais la frappe reste alerte sur ce modèle et le confort est exemplaire. La précision ne pose pas non plus de problème, avec de rares fautes de frappe. Reste la question de la durée de vie des touches en ABS, mais c’est un débat que nous ne pouvons trancher.
Classique, des pieds sur 0°, 6° ou 9° d’inclinaison. ©Nerces pour Clubic
En jeu, le ROG Azoth HE 96 a d’innombrables atouts à faire valoir. D’abord, le polling rate est ajustable de 250 Hz à 8 kHz afin de convenir à tous. À aucun moment, nous n’avons ressenti la moindre latence et des fonctionnalités plus avancées sont de la partie : ASUS intègre par exemple le Speed Tap qui permet d’activer une autre touche alors que la précédente est encore enclenchée, pour changer de direction rapidement par exemple.
Bien sûr, on profite de l’anti-ghosting et du n-key rollover intégral, tandis que la présence de l’effet Hall sur les capteurs contribue à la réactivité. Enfin, pour être honnête, difficile de savoir si cette remarquable réactivité vient de l’effet Hall ou des contacteurs HFX V2, mais le fait est que le ROG Azoth 96 HE est assurément l’un des claviers qui réagit le plus vite à nos sollicitations. Nous ne sommes pas pro-gamer, mais on peine à imaginer qui pourrait se plaindre.
La présence du petit écran OLED est un atout supplémentaire pour qui aime ajuster à la volée les paramètres les plus « intimes » de son clavier comme la distance d’activation ou la sensibilité du Rapid Trigger. On peut aussi modifier la luminosité ou l’effet utilisé pour le rétroéclairage ainsi que changer le volume ou la piste audio actuellement lue. Toujours sympa.
Pour une fois, l’écran OLED est vraiment utile ! ©Nerces pour Clubic
Plus important, le ROG Azoth 96 HE possède une triple connectivité pratique : 2,4 GHz, Bluetooth, ou filaire. On peut compter sur une autonomie de 60 à 150 heures selon le mode et les options : le 8 kHz est très gourmand. À ce sujet, notons l’existence du mode « Zone », pensé pour les joueurs : il s’agit de réduire le polling rate des touches à 250 Hz sauf pour les ZQSD qui restent à 8 kHz et de couper l’éclairage pour augmenter l’autonomie. Bien vu.
Enfin, impossible d’évoquer le confort d’utilisation sans parler des nuisances sonores générées par le clavier. Bien sûr, le ROG Azoth 96 HE n’est pas silencieux au sens strict du terme. Toutefois ASUS met en avant la présence de joints en silicone au niveau du montage (gasket mount) et de six couches absorbantes pour limiter au maximum le bruit lors de la frappe. Premier bon point, la structure fermée évite en partie écho et sensation de résonance.
En cela, elle est soutenue par le pad en silicone (une des six couches) mis en place en fond de châssis. Une couche IXPE réduit l’impact des switchs sur le PCB avec une efficacité remarquable. Enfin, un total de quatre couches PORON amortissent le reste des nuisances. Au global, ces différentes plaques font le job et réduisent effectivement bien les bruits. Ce n’est cependant pas parfait et le « clac-clac » (son dit thocky) lors de la frappe reste sonore.
Exit Armoury Crate, longue vie à GearLink
Aujourd’hui, rares sont les spécialistes du périphérique PC à ne pas se tourner vers les applications Web au lieu des logiciels compagnons en local. Be quiet! y est passé, Corsair l’a fait tout récemment et ASUS saute donc aussi le pas avec la mise à disposition de GearLink pour remplacer celui qui avait un petit côté usine à gaz, Armoury Crate.
Attention, précisons d’emblée qu’ASUS est encore au travail sur GearLink. La firme ne s’en cache pas et les remarques que nous faisons aujourd’hui ne seront peut-être plus valables demain… Ou après-demain. Durant nos trois semaines avec le ROG Azoth 96 HE, ASUS a effectivement déployé plusieurs micrologiciels et encore un peu plus de mises à jour pour GearLink qui, en l’état, ne peut pas encore se passer complètement d’installation locale.
Deux modules à installer pour profiter des macros par exemple. ©Nerces pour Clubic
Deux modules (Compagnon et Utility) sont à installer sur notre PC pour profiter de toutes les options. De la même manière, GearLink peut encore manquer de réactivité quand on passe des macros au reste des réglages. Une réactivité en revanche parfaite entre les options principales du clavier et, là, on peut dire qu’on est gâtés avec un logiciel hyper complet qui permet de tout ajuster : affectation des touches, fonction secondaire, déclenchement analogique, point d’actionnement et zone morte, déclenchement rapide, blocage de certaines touches, ajustement de la molette, gestion de l’écran OLED, paramétrage de la LED batterie et du rétroéclairage, économie d’énergie…
Cette liste des options disponibles n’est pas encore exhaustive, mais montre tout le soin apporté par ASUS à son interface qui s’offre le luxe d’être limpide et plutôt agréable à utiliser avec une bonne localisation française. On regrette encore certains bugs comme l’affichage d’une miniature QWERTY du clavier ou l’absence de retour visuel sur le rétroéclairage activé, mais ce ne sont que des détails alors que GearLink apporte un vent de fraîcheur appréciable.
ASUS ROG Azoth 96 HE : l’avis de Clubic
Petit à petit, les claviers au format « 96 » font leur trou et après le Vanguard Pro 96 signé Corsair, le ROG Azoth 96 HE souligne la conversion d’un autre grand des périphériques, ASUS. Sur le papier, le petit nouveau fait presque tout mieux que son concurrent direct. En même temps, il est proposé près de 60 % plus cher.
Impossible de ne pas avoir un pincement au cœur face au tarif avancé par ASUS : 379,99 euros ! À ce niveau de prix, nous flirtons heureusement avec l’excellence. La qualité de frappe est proche de la perfection, la sensibilité et la réactivité des contacteurs sont des modèles du genre alors que le magnétisme de ces switchs et l’effet Hall renforcent l’impression « premium » qui se dégage.
ASUS n’a rien laissé au hasard avec le hot swap, six couches pour une insonorisation remarquable, la présence de multiples fonctionnalités gaming et un écran OLED associé à une molette multifonction. Le passage à GearLink – encore à parfaire – est en quelque sorte la cerise sur un gâteau qui, hélas, doit faire avec des touches ABS, avec revêtement UV pour mieux les protéger.
Alors que la version QWERTY est dotée de touches en PBT, ce choix est incompréhensible. Pire, une version AZERTY en PBT est prévue (pas avant septembre) et elle ne devrait pas être beaucoup plus chère. Alors, plutôt que de payer 380 € aujourd’hui, ne vaut-il pas mieux attendre, même si c’est pour en débourser 20 de plus ? En tout cas, compte tenu de son prix, le ROG Azoth 96 HE perd un point à cause de cet ABS.
- Robustesse et élégance du châssis
- Remarquable qualité de frappe
- Switchs redoutables de réactivité
- Insonorisation réussie
- Écran + molette bien pratiques
- GearLink remplace Armoury Crate
- Le prix, forcément
- Des keycaps encore en ABS
- GearLink encore à parfaire
- Repose-poignets non fixe
Fiche technique ASUS ROG Azoth 96 HE
Résumé
|Norme du clavier
|AZERTY
|Compact
|Oui
|Type d'utilisation
|Gamer
|Type de touches
|Mécanique
Format du clavier
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Normal
|Compact
|Oui
|TKL
|Non
|Ergonomique
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
Connectivité
|Technologie de connexion du clavier
|Bluetooth + RF (ondes radio)
|Interface avec l'ordinateur
|Bluetooth, RF, USB Type C
Ergonomie
|Type de touches
|Mécanique
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches Multimédia
|Non
|Touches macro
|Non
|Pavé numérique
|Oui
|Modulaire
|Non
|Repose-poignet
|Oui
Caractéristiques techniques
|OS supporté(s)
|Microsoft Windows
|Type d'alimentation
|Batterie
|Anti-ghosting
|Oui
|USB pass-through
|Non
|Nkey rollover
|Intégral
|Logiciel compagnon
|GearLink
Caractéristiques physiques
|Largeur
|382mm
|Hauteur
|42mm
|Profondeur
|136mm
|Poids
|1,375g
Les alternatives au clavier ASUS ROG Azoth HE 96 :
- Design réussi, très élégant
- Keycaps en PBT
- Switchs MGX à effet hall
- Modularité très pratique
- Finition remarquable, touches PBT
- Excellents switchs oranges/noirs