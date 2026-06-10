Après un Huntsman V3 plutôt réussi, Razer revient en force avec son Huntsman V3 Pro TKL 8KHz. Ce clavier, qui propose une fréquence d’actualisation de 8000 Hz, se montre performant. Marketing pur et dur ou réelle fonctionnalité utile ?
Le Razer Huntsman V3 Pro 8KHz est le nouveau clavier gamer haut de gamme du constructeur américain. Avec ses switchs haut de gamme Razer Analog Optical Gen 2, le constructeur promet des fonctionnalités à foison. Le clavier peut même remplacer une manette, pour certains joueurs. Mais alors, cette fréquence de 8000 Hz, pur marketing pour sur-vendre de la performance, ou réelle fonctionnalité ? Dans les faits, un peu des deux, car avant d’être un argument de vente, c’est également une nécessité pour le bon fonctionnement du clavier. Nous l’avons testé durant deux semaines, voici notre verdict.
- Conception haut de gamme
- Plage de réglage des switchs de 0,1 mm
- Fréquence de 8000 Hz utile au bon fonctionnement du clavier
- Keycaps en PBT
- Molette métallique crantée
- 6 profils mémoire en interne
- Patins inclinables à 6° ou 9°
- Repose-poignet très dur
- Design strictement identique à la version précédente
- Deux logiciels pour régler l'éclairage
- Malgré l'insonorisation, frappe assez bruyante
Design : ça sent le haut de gamme
Avant même de poser les mains dessus, on sent qu’on tient un produit haut de gamme. La plaque supérieure en aluminium brossé inspire confiance, avec un rebord qui enveloppe les bords et limite les risques de torsion.
En dessous, le boîtier du Huntsman V3 Pro 8K est en plastique, mais l’ensemble dégage une vraie impression de solidité. Sur la balance, le clavier affiche pas moins de 719,5 grammes, ce qui en fait un clavier plutôt lourd en apparence, mais léger face à certains modèles encore plus haut de gamme personnalisables.
Le format TKL permet de libérer de la place sur le bureau pour la souris, sans pour autant sacrifier les touches de fonction ou les flèches directionnelles.
En matière d’esthétique, Razer n’a pas pris de risque sur cette version. Le châssis est strictement identique à celui du modèle précédent, ce qui peut surprendre après deux ans de développement. Rien ne distingue visuellement cette version 8K de la version antérieure.
Le coin supérieur droit accueille une molette en métal crantée, ferme et précise, accompagnée de deux boutons multimédia personnalisables. Cette molette gère par défaut le volume et permet de couper le son. Elle peut toutefois être reconfigurée dans Synapse.
Juste au-dessus des flèches directionnelles, un petit écran LED affiche en temps réel le profil actif, le niveau d’actuation ou l’activation de Caps Lock. Un détail qui peut sembler anecdotique, mais qui s’avère bien utile en pratique, pour vérifier ses réglages d’un coup d’œil.
Comme à l’accoutumée chez Razer, l’éclairage RGB Chroma de ce Huntsman V3 Pro 8K traverse parfaitement le lettrage principal, mais on note un petit bémol : les caractères secondaires (les chiffres au-dessus, les icônes Fn) ne sont pas rétroéclairés, car ils sont simplement imprimés sur la touche. Dommage pour un clavier à ce prix.
Côté connectique, on retrouve un port USB-C à l’arrière gauche du clavier, accompagné d’un câble tressé USB-C vers USB-A détachable. C’est de loin le meilleur compromis, afin d’éviter de changer tout le clavier une fois le câble usé par de potentiels déplacements.
Une frappe optimale, mais bruyante
Les keycaps sont en PBT double injection avec une texture sablée plutôt rugueuse au toucher. L’adhérence des doigts en est renforcée, la résistance à l’usure est nettement meilleure, et ici, exit le brillant des plastiques ABS, au fil des heures d’utilisation.
Le confort, c’est probablement le point sur lequel ce clavier divise le plus. Commençons par ce qui fonctionne : trois niveaux d’inclinaison sont disponibles grâce aux pieds escamotables (position plate, premier cran, second cran), ce qui permet de trouver l’angle qui convient à sa morphologie.
Les patins en caoutchouc sous le clavier assurent une stabilité parfaite sur le bureau, sans glissement même dans les sessions de jeu les plus intenses. Imaginez maintenant si vous posez votre clavier sur un tapis de souris XXL, c’est à croire qu’il y serait vissé.
Mais tout n’est pas parfait. En effet, le repose-poignet magnétique est le point faible de ce Huntsman V3 Pro TKL 8K. Sur le papier, tout va bien. Surface en similicuir, logo Razer au centre, fixation magnétique et se met en place en deux secondes chrono. Mais il est fin, trop fin. On a rapidement l’impression de poser ses mains sur du plastique dur, et sur de longues sessions, cela devient rapidement fatigant. Pour un clavier aussi haut de gamme, on en attendait un peu plus.
Le confort de frappe en revanche est excellent, avec une sensation de profondeur, grâce notamment à la lubrification d’usine des switchs. Les touches offrent une fluidité agréable, chaque appui sur une touche se ressent nettement, le bruit allant avec.
Razer a par ailleurs rajouté deux couches de mousse dans le châssis, ainsi qu’une feuille de caoutchouc. Ce qui offre un son net à chaque frappe, ainsi qu’une réduction notable des nuisances sonores. Il n’égale toutefois pas l’excellent Dark Mount de chez Be Quiet!.
De solides performances
C’est sans surprise le terrain où ce clavier écrase la concurrence. Les switches Razer Analog Optical Gen 2, avec leur plage d’activation réglable de 0,1 à 4,0 mm par incréments de 0,1 mm touche par touche, sont parmi les plus précis du marché. Force d’actionnement de 40 g, durée de vie de 100 millions de frappes, fonctionnement optique qui élimine le délai de rebond, Razer frappe fort.
La signature de Razer ces derniers temps, c’est le passage à 8000 Hz, qui fait passer la latence de 1,7 ms à 0,58 ms. Soyons honnêtes, pour l’immense majorité des joueurs, ça ne sert à rien. Razer vend un peu de marketing sur ce point, là où ça ne sera utile que pour les joueurs ultra-compétitifs.
Toutefois, cette fréquence d’actualisation à 8000 Hz prend toute son utilité quand on configure l’activation des touches dès 0,1 ou 0,2 mm. Sans une telle fréquence, le clavier louperait des frappes.
Ceci dit, la technologie Rapid Trigger est très pratique. En somme, la touche redevient activable dès qu’elle remonte de 0,1 mm. Pour des activations en masse dans certains FPS, ça prend toute son utilité.
Un autre argument de poids réside dans la possibilité de passer d’un profil à un autre très rapidement, via les touches du clavier et ce, sans logiciel. Le clavier peut enregistrer jusqu’à 6 profils dans sa mémoire interne.
Logiciel Razer Synapse 4
Razer Synapse 4 centralise tout le pilotage du clavier autour de trois onglets : Personnaliser, Activation et Éclairage. Le premier regroupe les réglages globaux : choix du polling rate (avec sept paliers de 125 Hz à 8 000 Hz), mode Gaming pour désactiver les raccourcis Windows, zone morte du Switch (Réactif, Moyen, Stable), et un panneau dédié à l’émulation manette qui permet d’attribuer WASD au joystick gauche et les flèches directionnelles aux gâchettes.
L’onglet Activation est le point central des réglages de précision. La sélection des touches se fait visuellement sur une représentation du clavier (les touches sélectionnées apparaissent en orange), ce qui rend l’application des réglages par groupe très intuitive.
On y règle le point d’activation entre 0,1 et 4,0 mm via un slider vertical, la sensibilité du Rapid Trigger entre 0,1 mm (élevée) et 1,0 mm (basse), et la frappe instantanée (Snap Tap) avec jusqu’à quatre paires de touches personnalisables. Razer ajoute une option intéressante nommée « Continuous Rapid Trigger » qui force le déclenchement à chaque mouvement vers le bas et le réinitialise à chaque retrait. Petit avertissement bien visible dans l’interface : descendre la sensibilité sous 0,4 mm rend les touches très sensibles aux fautes de frappe. Nous confirmons vivement.
L’onglet Éclairage reste plus basique : luminosité, mise en veille, et une dizaine d’effets rapides (cycle de spectre, vagues, respiration…). Pour personnaliser touche par touche, il faut basculer sur Chroma Studio, une application distincte. Il est dommage de ne pas tout avoir au même endroit.
Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz : l’avis de Clubic
Le Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz fait ce qu'on attend d'un clavier haut de gamme en 2026. Les performances sont là, mais pour un public bien défini. Les switchs Analog Optical Gen 2 sont parmi les plus précis du marché. La fréquence de 8000 Hz n'est pas qu'un argument commercial puisqu'elle devient indispensable dès qu'on règle l'activation au dixième de millimètre, et le Rapid Trigger fait des merveilles dans les FPS. À cela s'ajoutent une construction sérieuse, des keycaps PBT de qualité et Synapse 4 enfin agréable à utiliser, avec une sélection visuelle des touches très bien pensée.
Reste que ce niveau d'exigence ne se retrouve pas partout. Le châssis est rigoureusement identique à la génération précédente. Le repose-poignet trop fin gâche un peu le plaisir sur les longues sessions. On regrette également les caractères secondaires non rétroéclairés et la séparation entre Synapse et Chroma Studio pour l'éclairage, deux détails qui n'ont rien à faire sur un produit de cette gamme. La frappe, sans être désagréable, reste également plus bruyante que sur certains concurrents directs.
Au final, le Huntsman V3 Pro TKL 8KHz s'adresse clairement aux joueurs qui veulent ce qui se fait de mieux côté précision et réactivité, et qui sauront tirer parti de ses réglages très fins. Pour les autres, beaucoup de ses arguments resteront sur la touche. C'est un excellent clavier compétitif, mais Razer aurait pu pousser le curseur plus loin sur les finitions et l'ergonomie pour vraiment justifier son positionnement premium.
- Conception haut de gamme
- Plage de réglage des switchs de 0,1 mm
- Fréquence de 8000 Hz utile au bon fonctionnement du clavier
- Keycaps en PBT
- Molette métallique crantée
- 6 profils mémoire en interne
- Patins inclinables à 6° ou 9°
- Repose-poignet très dur
- Design strictement identique à la version précédente
- Deux logiciels pour régler l'éclairage
- Malgré l'insonorisation, frappe assez bruyante
Fiche technique Razer Huntsman V3 Pro 8kHz
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz
Razer Huntsman V3 Pro 8kHz
|Note
|9
|9
|Norme du clavier
|AZERTY
|AZERTY
|Compact
|Non
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
|Gamer
|Sans-Fil
|Non
|Non
|Type de touches
|Optique
|Optique
|Type de switch
|Razer Optique Analogique 2è génération
|Razer Optique Analogique 2è génération