Le Razer Huntsman V3 Pro TKL 8KHz fait ce qu'on attend d'un clavier haut de gamme en 2026. Les performances sont là, mais pour un public bien défini. Les switchs Analog Optical Gen 2 sont parmi les plus précis du marché. La fréquence de 8000 Hz n'est pas qu'un argument commercial puisqu'elle devient indispensable dès qu'on règle l'activation au dixième de millimètre, et le Rapid Trigger fait des merveilles dans les FPS. À cela s'ajoutent une construction sérieuse, des keycaps PBT de qualité et Synapse 4 enfin agréable à utiliser, avec une sélection visuelle des touches très bien pensée.

Reste que ce niveau d'exigence ne se retrouve pas partout. Le châssis est rigoureusement identique à la génération précédente. Le repose-poignet trop fin gâche un peu le plaisir sur les longues sessions. On regrette également les caractères secondaires non rétroéclairés et la séparation entre Synapse et Chroma Studio pour l'éclairage, deux détails qui n'ont rien à faire sur un produit de cette gamme. La frappe, sans être désagréable, reste également plus bruyante que sur certains concurrents directs.

Au final, le Huntsman V3 Pro TKL 8KHz s'adresse clairement aux joueurs qui veulent ce qui se fait de mieux côté précision et réactivité, et qui sauront tirer parti de ses réglages très fins. Pour les autres, beaucoup de ses arguments resteront sur la touche. C'est un excellent clavier compétitif, mais Razer aurait pu pousser le curseur plus loin sur les finitions et l'ergonomie pour vraiment justifier son positionnement premium.