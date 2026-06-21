L’application G Hub joue ici un rôle central, et Logitech évite plutôt bien le piège du logiciel tentaculaire. Une fois le clavier scanné, les touches équipées de switches analogiques sont automatiquement reconnues, ce qui permet de régler rapidement leur point d'actionnement, d'activer le Rapid Trigger ou d'associer des fonctions aux anneaux SAPP. Entre minimalisme graphique et densité d'informations, l'interface accompagne correctement l'utilisateur dans ses réglages.

Les profils par jeu, l'éclairage RGB, les molettes et les raccourcis se configurent sans devoir passer une soirée dans les menus. On sent toutefois que certains automatismes gagneraient encore à être simplifiés, surtout pour ceux qui découvrent l’analogique ou qui ne sont pas encore habitués au vocabulaire des gamers.