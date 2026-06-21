Avec le G512 X 75, Logitech tente de faire entrer les switches analogiques dans un clavier gamer grand public, sans basculer dans le produit de niche réservé aux passionnés de custom. Le résultat est convaincant, parfois même malin, mais son prix le place dans une zone où chaque concession compte.
Alors, que vaut vraiment ce Logitech G512 X 75, clavier gamer hybride capable de mêler switches mécaniques classiques et switches analogiques TMR ? Après de nombreuses semaines d’utilisation, la réponse tient en deux idées. C’est une vraie bonne surprise, parce qu’il rend un concept assez technique beaucoup plus accessible au plus grand nombre. Mais ce n’est pas tout à fait une bonne affaire, parce que son tarif l’installe face à des concurrents déjà très affûtés.
Le déballage et la mise en route
Dès la sortie de sa boîte, le G512 X 75 donne envie de le manipuler avant même de lancer le moindre jeu. Logitech signe un clavier compact, dense, au format 75 %, avec une esthétique légèrement rétro qui évoque les vieux claviers robustes des années 80, modernisée par une barre RGB vraiment démonstrative. C’est voyant, assumé, mais l’ensemble évite de tomber dans le mauvais goût.
Voilà ce qu’on retrouve dans la boîte du G512 X 75. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La finition inspire confiance, même si la base reste en plastique. Les touches ont une belle présence, les molettes tombent naturellement sous les doigts et le clavier paraît plus sérieux que beaucoup de modèles gaming qui misent surtout sur l’éclairage. Ici, le sujet est ailleurs : proposer une base hybride capable d’accueillir, selon les zones, des switches mécaniques classiques ou des switches analogiques TMR (Gateron KS-20).
Logitech a aussi eu la bonne idée d’intégrer des espaces de rangement pour les switches et les petits anneaux SAPP. C’est pratique, presque ludique, et cela donne au clavier un côté modulaire assez bien pensé. Il faut toutefois rester vigilant. Le compartiment dédié aux anneaux peut s’ouvrir pendant le transport, avec le risque de retrouver les pièces dispersées au fond d’un sac.
Le clavier gamer Logitech G512 X 75 vu sous tous les angles. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Et même si le remplacement des switches reste simple, il demande un peu de soin. Il faut en effet respecter le sens d’insertion, manier correctement la pince et éviter de tordre les broches des switches compatibles MX (3 et 5 broches). Ce n’est pas une opération compliquée, mais ce n'est pas non plus un geste que l’on répétera tous les matins ou que l'on confiera à un enfant.
Zoom sur la connectique USB-C, les boutons de scan du clavier et du mode gaming, les flèches directionnelles ainsi que les deux molettes supérieures. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La bonne surprise vient surtout de la configuration. Une fois les touches remplacées, il suffit de scanner le clavier avec le bouton dédié pour que l’appli G Hub identifie rapidement les changements. Pour un produit qui flirte avec le modding, Logitech parvient à éviter l’effet usine à gaz. C’est sans doute l’un des grands mérites de ce clavier : rendre une mécanique avancée presque ordinaire.
En voilà une idée intelligente ! Les pieds du clavier servent de pinces pour les switches et les capuchons de touches. ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’utilisation au quotidien
À la frappe, le G512 X 75 se montre très agréable. L’acoustique est bien maîtrisée, le confort réel et le format compact libère de la place sur le bureau sans sacrifier les touches essentielles. On sent bien la différence entre les touches mécaniques et les touches analogiques, mais l’ensemble reste cohérent. C’est précisément là que le clavier trouve son équilibre. Il ne cherche pas à convertir tout le clavier à l’analogique, mais à placer cette technologie là où elle a le plus de sens.
L’extraction des switches mécaniques est plutôt simple si on utilise bien la pince en position nord-sud ou haut-bas selon les expressions. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Car seule une partie du clavier peut recevoir des switches analogiques. Dit comme cela, la limite peut sembler importante. En pratique, elle l'est beaucoup moins. Les zones les plus utiles dans les FPS et les jeux rapides sont couvertes, notamment autour de ZQSD. Pour marcher, courir, doser une action ou régler le point d'actionnement touche par touche de 0,1 à 4 mm, c'est largement suffisant pour le public visé. Même chose pour le Rapid Trigger, qui permet de réarmer une touche sans attendre son retour complet.
Les touches remisées et l’installation des switches analogiques. La zone violette sur le clavier possède la double compatibilité analogique-mécanique. ©Nicolas Guyot pour Clubic
Les anneaux SAPP ajoutent une couche supplémentaire de personnalisation, avec la possibilité d’associer deux actions à une même touche selon la pression exercée. Sur le papier, l’idée est excellente. Dans un jeu compatible et bien configuré, elle peut devenir très pratique. Dans un usage plus classique, en revanche, la double action peut vite agacer si elle est mal réglée. Logitech doit encore rendre le dialogue entre G Hub, les profils et les jeux plus naturel.
En orange, les switches mécaniques rangés dans leur trappe. Les fameux anneaux SAPP à installer dans les keycaps. ©Nicolas Guyot pour Clubic
La réactivité, elle, ne pose pas de problème. Le taux d’interrogation (polling rate) à 8 kHz rassure les joueurs qui veulent le maximum sur la fiche technique, même si tout le monde ne percevra pas une différence nette face à un très bon clavier à 1 kHz. C’est aussi ce qui rend le choix du filaire exclusif un peu plus discutable. Si l’on exploite pleinement les 8 kHz, l’argument se tient. Dans le cas contraire, l’absence de sans-fil peut frustrer, surtout à ce niveau de prix.
Niveau éclairage, on en a pour notre argent. Le repose-poignets en acrylique est en revanche optionnel, et vraiment pas donné (40 €)… ©Nicolas Guyot pour Clubic
L’application G Hub joue ici un rôle central, et Logitech évite plutôt bien le piège du logiciel tentaculaire. Une fois le clavier scanné, les touches équipées de switches analogiques sont automatiquement reconnues, ce qui permet de régler rapidement leur point d'actionnement, d'activer le Rapid Trigger ou d'associer des fonctions aux anneaux SAPP. Entre minimalisme graphique et densité d'informations, l'interface accompagne correctement l'utilisateur dans ses réglages.
Les profils par jeu, l'éclairage RGB, les molettes et les raccourcis se configurent sans devoir passer une soirée dans les menus. On sent toutefois que certains automatismes gagneraient encore à être simplifiés, surtout pour ceux qui découvrent l’analogique ou qui ne sont pas encore habitués au vocabulaire des gamers.
Le logiciel G Hub qui permet la configuration du clavier aussi bien sur PC (Windows 10 et plus) que sur Mac (macOS Monterey et plus récent). ©Nicolas Guyot pour Clubic
Logitech G512 X 75 : l’avis de Clubic
Le Logitech G512 X 75 réussit quelque chose d'assez rare : rendre un clavier hybride presque évident. Il mélange mécanique et analogique sans perdre l'utilisateur, propose une vraie marge de personnalisation, s'appuie sur une finition convaincante et bénéficie d'un logiciel suffisamment clair pour ne pas décourager les curieux.
Il n'est pas irréprochable pour autant. Le changement de switches demande du temps et un minimum de délicatesse. Le repose-poignets vendu séparément passe difficilement sur un produit de ce prix. Et à 190 euros en version 75% Azerty, le clavier s'installe dans une zone tarifaire où les compromis se pardonnent moins facilement. La version 98%, affichée à 220 euros et elle aussi dépourvue de repose-poignets, ne rend pas l'équation plus douce.
Mais si l'on juge l'expérience plus que la seule fiche tarifaire, le G512 X 75 marque de vrais points. Pour un joueur occasionnel exigeant, qui veut découvrir l'analogique sans plonger dans l'univers parfois intimidant des claviers d'initiés, c'est l'une des propositions les plus accessibles et les plus intelligentes du moment.
Pour un utilisateur très pointu, ce serait sans doute un 7/10, à cause des limites matérielles et du prix. Pour le grand public gamer qui cherche un bel objet, simple, rapide et personnalisable, on pourrait monter à 9/10. Puisqu'il est hybride, sa note le sera aussi : 8/10.
Un clavier entre deux mondes, donc. Pas totalement raisonnable, pas franchement radical non plus. Mais suffisamment malin pour rappeler qu'en 2026, même les touches ont droit à leur crise d'identité.
- Finition et look un peu rétro
- Meilleur des deux mondes
- Zones de rangement (switches et anneaux)
- Simplicité d'utilisation
- Anneaux SAPP, double action par touche
- Acoustique et confort de frappe
- Prix élevé pour un clavier hybride
- Anneaux SAPP qui peuvent se faire la malle
- Filaire uniquement
- Zones analogiques limitées
Fiche technique Logitech G512 X 75
Résumé
|Norme du clavier
|AZERTY
|Compact
|Oui
|Type d'utilisation
|Gamer
|Sans-Fil
|Non
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|Gateron KS-20
Format du clavier
|Norme du clavier
|AZERTY
|Localisation du clavier
|Français
|Format du clavier
|Normal
|Compact
|Oui
|TKL
|Oui
|Ergonomique
|Non
|Type d'utilisation
|Gamer
Connectivité
|Sans-Fil
|Non
|Interface avec l'ordinateur
|USB Type C
Ergonomie
|Type de touches
|Mécanique
|Type de switch
|Gateron KS-20
|Clavier rétroéclairé
|Oui (RGB)
|Touches Multimédia
|Non
|Touches macro
|Non
|Pavé numérique
|Non
|Modulaire
|Non
|Repose-poignet
|Non
Caractéristiques techniques
|OS supporté(s)
|Microsoft Windows, Apple Mac OS
|Type d'alimentation
|Port USB
|USB pass-through
|Non
|Logiciel compagnon
|Logitech G HUB
Caractéristiques physiques
|Largeur
|324mm
|Hauteur
|19mm
|Profondeur
|86mm
|Poids
|420g
Les alternatives au clavier Logitech G512 X 75 :
- Finition remarquable, touches PBT
- Design et élégance
- Excellents switchs oranges/noirs
- Finition très aboutie
- Pensé pour les gamers
- Un design modulaire et customisable
- Conception haut de gamme
- Plage de réglage des switchs de 0,1 mm
- Fréquence de 8000 Hz utile au bon fonctionnement du clavier
- Design réussi, très élégant
- Keycaps en PBT
- Switchs MGX à effet hall