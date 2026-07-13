Pas nécessairement habitué des renouvellements annuels chers à certaines marques, be quiet! nous le prouve aujourd’hui avec la sortie des Dark Rock 6 et Dark Rock Pro 6 qui intervient plus de deux ans après celles des « versions 5 ». Si les deux modèles sont disponibles en même temps, nous avons décidé de nous focaliser sur la vitrine du fabricant.
- Excellents design et finitions
- Bonnes performances générales
- Nuisances sonores contenues
- Montage particulièrement simple
- Aucun problème de place (RAM)
- Trois ans de garantie
- Ventirad imposant (169 mm de haut)
- Ventilateurs non standards
- Tarif dans la fourchette haute
À la manière de ce que nous proposons sur les barrettes de RAM, l’idée est ici de vous présenter un maximum de systèmes de refroidissement au travers de « mini-tests ». Nous n’entrerons pas dans d’infinis détails et préférons nous focaliser sur 3 éléments clés : la conception et l’installation du kit de refroidissement, ses résultats pour lutter contre l’échauffement du processeur et, enfin, les nuisances sonores générées.
Côte à côte, le Dark Rock 6 et son « grand frère » Dark Rock Pro 6. © be quiet!
Un ventirad double-tour avec deux ventilateurs
Comme à son habitude, be quiet! Met largement en avant son origine allemande, la « Deutsche Qualität » en quelque sorte. Sur la boîte des deux nouveaux Dark Rock, l’inscription est claire et, plus important, nous trouvons à proximité la puissance que les ventirads doivent pouvoir dissiper : 220 watts pour le Dark Rock 6 et pas moins de 300 watts pour le Dark Rock Pro 6. Pour ce dernier, c’est encore un peu mieux que la génération précédente, à 270 watts pour le Dark Rock Pro 5.
Notez la différence de dissipation entre les deux Dark Rock. © Nerces pour Clubic
En revanche, côté conception, le Dark Rock Pro 6 est très proche du Dark Rock Pro 5. Il s’agit à nouveau du modèle le plus ambitieux de be quiet! Et il se repose une fois encore sur un système avec dissipateur sur deux « tours » de 45 ailettes en aluminium complété par deux ventilateurs. La base en cuivre nickelé est d’ailleurs toujours traversée par sept caloducs de 6 mm de diamètre. Comme sur le Dark Rock Pro 5, cette base est en outre surmontée d’un tout petit dissipateur supplémentaire.
Le bundle, très complet, et les dimensions du Dark Rock Pro 6 © be quiet!
Au total, le Dark Rock Pro 6 mesure 169 mm de haut pour 140 mm de large et 147 mm de profondeur. Son poids de 1 340 grammes le rapproche davantage du Dark Rock Elite de la génération précédente : on devrait donc disposer de meilleures performances comme le suggère la puissance de dissipation évoquée précédemment. Rien à redire sur la compatibilité du produit : be quiet! Annonce que les sockets AMD AM4/AM5 ainsi qu’Intel 115x, 1200, 1700 et 1851 sont pris en charge.
La procédure d’installation est d’une simplicité redoutable. © Nerces pour Clubic
Comme sur le Dark Rock Pro 5, deux ventilateurs différents sont utilisés : celui placé à l’extérieur mesure 120 mm tandis que le second, à l’intérieur d’une espèce de cage et se glissant entre les deux tours, fait 135 mm. Ce ventilateur dispose d’un connecteur en Y sur lequel vient se brancher l’autre ventilateur et, le tout, se connecte en PWM à la carte mère. Notons la présence sur le dessus du ventirad d’un interrupteur deux positions « Quiet/Performance ». Enfin, un petit mot sur le montage car, malgré sa taille, le Dark Rock Pro 6 ne pose aucun problème : tous les accessoires sont livrés et tout est prévu pour passer au-dessus des barrettes de mémoire.
Températures et nuisances sonores
Configuration de test
- Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Processeur : Intel Core i9-14900K, bride à 125/241 Watts
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD système : Kingston KC3000 2 To PCIe 4.0
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
- Pâte thermique : Thermal Grizzly Hydronaut
Par rapport à nos précédents tests, nous avons été contraints de modifier notre configuration. Cela ne change cependant pas nos séries de tests : pour la première, le CPU était bloqué à 125 Watts, puis à 241 Watts pour la seconde. Nous l’avons ensuite fait travailler 60 minutes sur Cinebench R23 multi-Core et, à chaque fois, nous avons mesuré la température alors que les ventilateurs étaient à 25 %, 50 %, 75 % et, enfin, 100 % de leur puissance.
Températures @ 125 Watts de TDP
Avec sa double tour de dissipation et sa double ventilation, le Dark Rock Pro 6 doit logiquement bien se comporter : il affiche 300 watts de dissipation. Limité à 125 Watts, notre Core i9-14900K n’est guère contraint.
Les ventilateurs réglés au maximum (en mode performance), aucun problème à signaler et malgré la tendance à chauffer du Core i9-14900K, tout se passe très bien. Mieux, on peut se contenter d’une vitesse de rotation de 25 % (83°C) ce qui n’était pas possible sans throttling sur le Dark Rock Pro 5. On est ici au niveau du Corsair A115, mais encore en retrait par rapport au Noctua NH-D15 G2.
Températures @ 241 Watts de TDP
Pour ce second test, nous avons limité notre Core i9-14900K à 241 Watts. Autant dire que nous sommes encore loin de la limite théorique avancée par be quiet!. Pour autant, le throttling s’est parfois manifesté.
D’emblée, le Dark Rock Pro 6 fait donc bien mieux que le Dark Rock Pro 5. En même temps, ce n’est pas une surprise : be quiet! S’inspire ici bien davantage du Dark Rock Elite. Attention toutefois, notre Core i9-14900K ainsi poussé fait souffrir tous les ventirads. Le Dark Rock Pro 6 flirte avec notre limite, mais à 100 % de ventilation, on reste sur 92 °C. Jouable. Une fois encore, l’opposition est plutôt à chercher du côté du Corsair A115 que du Noctua NH-D15 G2.
Nuisances sonores
C’est une constante chez be quiet!, les ventilateurs utilisés sont conçus en interne. Nous l’avons dit, nous sommes ici en présence de Silent Wings PWM en 120 et 135 mm. Ils sont donnés pour une rotation maximale de 2 000 et 1 900 tr/mn.
Des valeurs difficiles à retrouver dans la mesure où nous ne voulions pas séparer les ventilateurs. Cela dit, en mode 100 % « performance », nous obtenons 1 950 tr/mn, ce qui semble correspondre à une sorte d’entre-deux par rapport aux valeurs annoncées par la marque. Aucun problème : la baisse de la vitesse de rotation suit nos sollicitations.
Attention, la mesure du bruit est délicate, les refroidisseurs adoptant des positions et orientations différentes pour leurs ventilateurs. La mesure est donc là pour donner une simple idée.
Avec des vitesses de rotation sensiblement plus élevées que ce que propose Noctua sur son NH-D15 G2, nous ne sommes pas surpris de voir que le Dark Rock Pro 6 est plus bruyant, et ce, peu importe le facteur de rotation retenu. En revanche, nous sommes d’abord satisfaits de voir de réels progrès vis-à-vis du Dark Rock Pro 5 et, ensuite, de constater que le modèle de be quiet! Boxe dans la même catégorie que le Corsair A115.
be quiet! Dark Rock Pro 6 : l’avis de Clubic
En jetant un rapide coup d’œil au Dark Rock Pro et en le comparant à ses prédécesseurs, pourtant âgés de plus de deux ans, on se rend compte que l’innovation n’est plus vraiment à l’ordre du jour dans le monde du ventirad. Ce n’est ni une surprise ni propre à be quiet! Et ne doit pas nous pousser à jeter bébé avec l’eau du bain.
D’abord parce que côté qualité de fabrication et finitions, le Dark Rock Pro 6 reste un excellent produit. Le design est réussi, la compatibilité est large, le montage très simple et vous n’aurez aucun problème avec vos barrettes mémoire… C’est qu’en ce moment on y tient particulièrement à ces petites bêtes, non ?
Côté performances, le Dark Rock Pro 6 s’en sort plutôt bien et devrait rafraîchir même les plus gros CPU avec, toutefois, un risque de throttling dans les (rares) cas les plus extrêmes. Plus gênant, be quiet! Augmente légèrement ses prix. Oh, pas grand-chose, à 109 euros, le Dark Rock Pro 6 est 10 euros de plus que le Dark Rock Pro 5 à son lancement.
Une différence relativement faible donc compte tenu des progrès réalisés sur les performances. Hélas, cela ne permet pas à be quiet! De se distinguer franchement de la concurrence. On est au même prix que Corsair et si Noctua est sensiblement plus cher, il est aussi plus costaud. Enfin, reste des concurrents comme Arctic ou Thermalright bien plus accessibles.
- Excellents design et finitions
- Bonnes performances générales
- Nuisances sonores contenues
- Montage particulièrement simple
- Aucun problème de place (RAM)
- Trois ans de garantie
- Ventirad imposant (169 mm de haut)
- Ventilateurs non standards
- Tarif dans la fourchette haute
Fiche technique be quiet! Dark Rock Pro 6
Résumé
|Utilisation
|Gamer
|Support du processeur
|Intel 1150 Intel 1151 Intel 1155 Intel 1200 Intel 1700 Intel 1851 AMD AM4 AMD AM5
|Diamètre ventilateur
|135mm
|Vitesse de rotation maxi
|2000
Caractéristiques techniques
|Utilisation
|Gamer
|Support du processeur
|Intel 1150 Intel 1151 Intel 1155 Intel 1200 Intel 1700 Intel 1851 AMD AM4 AMD AM5
|Connecteur(s)
|4 pins femelle
|Roulement à billes
|Oui
|PWM
|Oui
|Caloduc
|Oui
|Vitesse réglable
|Oui
|Diamètre ventilateur
|135mm
|Niveau sonore maxi
|32.4dB
|Vitesse de rotation maxi
|2000
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|169mm
|Largeur
|140mm
|Profondeur
|147mm
|Poids
|1.34kg
Des alternatives au ventirad be quiet! Dark Rock Pro 6 :
- Performances remarquables
- Qualité de finition noctuesque
- Montage plutôt simple
- Design et finitions parfaites
- Excellentes performances
- Peut gérer un CPU 241W