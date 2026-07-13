En jetant un rapide coup d’œil au Dark Rock Pro et en le comparant à ses prédécesseurs, pourtant âgés de plus de deux ans, on se rend compte que l’innovation n’est plus vraiment à l’ordre du jour dans le monde du ventirad. Ce n’est ni une surprise ni propre à be quiet! Et ne doit pas nous pousser à jeter bébé avec l’eau du bain.

D’abord parce que côté qualité de fabrication et finitions, le Dark Rock Pro 6 reste un excellent produit. Le design est réussi, la compatibilité est large, le montage très simple et vous n’aurez aucun problème avec vos barrettes mémoire… C’est qu’en ce moment on y tient particulièrement à ces petites bêtes, non ?

Côté performances, le Dark Rock Pro 6 s’en sort plutôt bien et devrait rafraîchir même les plus gros CPU avec, toutefois, un risque de throttling dans les (rares) cas les plus extrêmes. Plus gênant, be quiet! Augmente légèrement ses prix. Oh, pas grand-chose, à 109 euros, le Dark Rock Pro 6 est 10 euros de plus que le Dark Rock Pro 5 à son lancement.

Une différence relativement faible donc compte tenu des progrès réalisés sur les performances. Hélas, cela ne permet pas à be quiet! De se distinguer franchement de la concurrence. On est au même prix que Corsair et si Noctua est sensiblement plus cher, il est aussi plus costaud. Enfin, reste des concurrents comme Arctic ou Thermalright bien plus accessibles.