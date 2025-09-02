Un tout petit peu plus délicat, car cela impose une petite gymnastique pour trouver ce qui va où, mais les explications de Corsair sont bonnes et des vidéos sont même disponibles sur le Net pour un montage sans prise de tête. Il convient par contre de faire très attention à la compatibilité 1/ du boîtier (on parle d’un radiateur de 420 mm tout de même) et 2/ de votre plateforme. En effet, Corsair s’est contenté des plateformes les plus récentes : LGA1700 ou 1800 du côté d’Intel et socket AM4 ou AM5 pour les processeurs AMD. Espérons que l’AiO sera compatible avec le LGA1954 de Nova Lake.