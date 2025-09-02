Certes, les grandes chaleurs sont passées, mais nous ne sommes pas à l’abri de journées caniculaires en septembre. À cet effet, nous avons jeté un œil sur le tout dernier système watercooling de Corsair, l'iCUE Link Titan lequel existe en quatre versions : avec son radiateur de 420 mm, nous avons opté pour la plus ambitieuse, la plus grosse aussi.

Corsair est de retour sur le marché kit AiO de watercooling avec quatre variantes du même produit. ©Corsair
Corsair iCUE Link Titan 420 RX RGB
8 /10
Corsair iCUE Link Titan 420 RX RGB

Au sortir du carton, l'iCUE Link Titan 420 RX RGB est presque tout monté ! ©Nerces pour Clubic

Comme nous le précisons à chaque test de refroidisseur, l’idée n’est pas d’entrer dans d’infinis détails pour ce qui peut être vu comme un « mini-test ». Nous nous focalisons donc sur trois éléments clés : la conception et l’installation du kit de refroidissement, ses résultats pour lutter contre l’échauffement du processeur et, enfin, les nuisances sonores générées.

Imposant et doté de multiples fonctionnalités

Après la refonte de sa gamme de ventirads réalisée il y a quelques mois, Corsair met à jour ses kits AiO de watercooling et introduit la gamme des iCUE Link Titan avec des variantes en 240, 320, 360 et 420 millimètres. Prévus pour être placés dans le milieu de gamme « ++ », ce sont des produits à la finition impeccable, riche de nombreuses fonctionnalités et, sur le papier, performants.

Impeccable, le conditionnement de l'iCUE Link Titan 420 RX RGB assure protection efficace et identification simplifiée des éléments. ©Nerces pour Clubic

L’iCUE Link Titan 420 RX RGB nous est parvenu via un conditionnement très classique pour Corsair, mais la surprise est venue à l’ouverture : il n’est effectivement pas question d’avoir le radiateur et son waterblock d’un côté, les ventilateurs de l’autre. Pour simplifier au maximum la procédure d’installation, Corsair a décidé de fixer, en usine, ces derniers sur le radiateur.

Le waterblock est par défaut équipé des supports de fixation Intel. ©Nerces pour Clubic

De fait, l’installation est simplissime sur une carte mère Intel et un tout petit peu plus complexe sur une plateforme AMD : on place la backplate, on fixe le waterblock et on visse ! Un Ryzen impose simplement de modifier les supports de fixation du waterblock. L’étape suivante est un peu plus délicate compte tenu de l’intégration de l’iCUE Link Titan à l’écosystème Link : il y a pas mal de câbles à mettre en place sur le waterblock, sur la carte mère et entre les ventilateurs, surtout si vous possédez d’autres ventilateurs Corsair dans votre boîtier.

Sur le waterblock, on peut remplacer notre logo Corsair par un écran pour afficher animations ou informations techniques : à 99 euros, nous le trouvons bien onéreux. ©Nerces pour Clubic

Un tout petit peu plus délicat, car cela impose une petite gymnastique pour trouver ce qui va où, mais les explications de Corsair sont bonnes et des vidéos sont même disponibles sur le Net pour un montage sans prise de tête. Il convient par contre de faire très attention à la compatibilité 1/ du boîtier (on parle d’un radiateur de 420 mm tout de même) et 2/ de votre plateforme. En effet, Corsair s’est contenté des plateformes les plus récentes : LGA1700 ou 1800 du côté d’Intel et socket AM4 ou AM5 pour les processeurs AMD. Espérons que l’AiO sera compatible avec le LGA1954 de Nova Lake.

iCUE n'est pas le logiciel compagnon le plus léger, mais il permet de centralier le contrôle de tous les périphériques Corsair et dispose d'options de réglages très complètes. ©Nerces pour Clubic

Températures et nuisances sonores

Configuration de test

  • Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
  • Processeur : Intel Core i9-14900K, bridé à 125/241 Watts
  • Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 (2x 16 Go)
  • Carte graphique : intégrée au processeur
  • SSD système : Kingston KC3000 2 To PCIe 4.0
  • Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 000 watts)
  • Pâte thermique : Thermal Grizzly Hydronaut

Autant que possible, nous conservons la même configuration sur nos tests de refroidisseurs, car il est très difficile de retester d’anciens modèles. Nous gardons donc ce Core i9 bloqué d’abord à 125 watts puis à 241 watts. Il est sollicité durant 60 minutes sur Cinebench R23 multi-core et, à chaque fois, nous avons mesuré la température alors que les ventilateurs étaient à 25 %, 50 %, 75 % et, enfin, 100 % de leur puissance.

Petites variations toutes simples des couleurs des LED. ©Nerces pour Clubic

Températures @ 125 watts de TDP

Vous vous en doutez, un processeur avec un TDP de 125 watts ne risque pas de mettre au supplice un AiO comme l’iCUE Link Titan, surtout dans cette version 420 mm, mais nous tenions malgré tout à voir ce qu’il était capable de faire.

Températures mesurées (°C) avec un Core i9-14900K@125W © Nerces pour Clubic

Reconnaissons que nous avons été surpris par les résultats obtenus. Non qu’ils soient mauvais, mais ce nouvel AiO fait moins bien que l’ancien iCUE Link H150i RGB. Il en fait d’ailleurs que jeu plus ou moins égal avec les MSI MAG CoreLiquid E360 et ASUS ROG Ryujin III ARGB 360. Notons toutefois que même à seulement 25 % de leur puissance, les ventilateurs suffisent à maintenir tout le monde au frais.

Températures @ 241 watts de TDP

En théorie, un AiO comme l’iCUE Link Titan 420 RX RGB doit être en mesure d’aller au-delà des 241 watts que nous utilisons pour notre CPU le plus puissant. Une telle limite permet malgré tout de voir un peu ce qu’il a dans le ventre.

Températures mesurées (°C) avec un Core i9-14900K@241W © Nerces pour Clubic

Vous le voyez très clairement, l’AiO Corsair est ici bien plus à son aise et il signe les meilleures performances de refroidissement jamais observées à Clubic. Attention cependant, notre panel n’est clairement pas aussi riche que celui de certains confrères. Reste que maintenir notre CPU autour des 75 °C est plus que correct.

Nuisances sonores

Comme certains de ses concurrents, Corsair ne donne qu’une approximation des vitesses de rotation des ventilateurs utilisés sur l’AiO. Elle évoque de 300 à 1 700 tours/minute avec une marge d’erreur de plus ou moins 10 % et un flux d’air compris entre 17,9 et 94,7 CFM… sacré grand écart !

Rotations effectives des ventilateurs en fonction de leur puissance © Nerces pour Clubic

Notre état des lieux des vitesses relevées à différents niveaux de puissance ne donne pas lieu à des conclusions très originales, mais au moins, les mesures sont-elles stables et, à 1 720 tr/mn au maximum, on voit que Corsair a privilégié des ventilateurs discrets.

Nuisances sonores relevées en fonction de la puissance des ventilateurs © Nerces pour Clubic

Attention, la mesure du bruit est délicate, les refroidisseurs adoptant des positions et des orientations différentes pour leurs ventilateurs. Nos mesures ne peuvent donc pas être prises pour des vérités absolues.

Pour notre ultime mesure, nous nous penchons sur un élément déterminant : les nuisances sonores. Et, franchement, s’il n’est pas le plus silencieux jamais observé, l’iCUE Link Titan 420 RX RGB reste très discret dans la plupart des situations : même à 75 %, on est sous les 40 dBA.

Corsair iCUE Link Titan 420 RX RGB : l’avis de Clubic

Conclusion
Note générale
8 / 10

Un tel produit n’est pas destiné à M. Tout-le-monde, mais malgré l’intégration à l’écosystème Link, la simplification extrême de la phase de montage et la présence d’un imposant radiateur de 420 mm, Corsair n’a pas exagéré le prix de son produit.

De plus, le tarif nous semble plutôt en rapport avec les performances obtenues même si, nous l’avons dit, l’iCUE Link Titan 420 RX RGB n’est pas le plus performant des 420 mm et qu’il peut être débordé par les meilleurs des 360 mm. Pour autant, il assure l’essentiel : refroidir à peu près n’importe quel processeur, même bien overclocké, sans nous faire saigner les tympas.

Un beau et bon produit qui profite d’un niveau de finition exemplaire tout en restant relativement raisonnable dans sa tarification. Mieux, la présence d’une gamme étendue, permet de profiter de toutes ses qualités à moindre prix/performances en 240 mm, 320 mm ou 360 mm.

Les plus
  • Très bonnes performances globales
  • Nuisances sonores limitées
  • Montage du waterblock simplissme
  • Ventilateur déjà fixés au radiateur
  • Système iCUE Link bien pensé
  • Personnalisation (LED, waterblock)
Les moins
  • Loin d'être le plus cher, mais 200€
  • Compatibilité à bien vérifier
  • Pas mal de câbles à connecter

