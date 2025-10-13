Si Noctua se fait toujours plaisir avec des tarifs sensiblement plus élevés que ceux de la concurrence, la marque autrichienne ne le vole pas le moins du monde et alors que nous l’attendions tous, le NH-D15 G2 ne déçoit pas le moins du monde. Il apporte ce qu’il faut de nouveautés pour affirmer encore un peu plus la domination de son illustre prédécesseur.

D’abord, il signe les meilleures performances jamais vues à Clubic sur un test de ventirad et sera donc de nature à refroidir correctement même les processeurs les plus énergivores. Les ventilateurs NF-A14x25r G2 sont pour une bonne part dans cette réussite, mais Noctua ne s’arrête pas en si bon chemin : la base de contact avec le CPU est plus grande, les caloducs plus nombreux et le système de fixation SecuFirm2+ un modèle du genre.

C’est donc un sans-faute pour Noctua qui, comme à son habitude, soigne la partie accessoire et s’arrange pour que le montage soit aussi simple que possible avec une compatibilité étendue. Hélas, donc, tout cela se fait au prix fort et le NH-D15 G2 est simplement le plus cher de sa catégorie. Au moins, vous savez qu’avec un tel produit, vous ne pouvez pas vous tromper.