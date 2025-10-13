Il y a un an, Noctua lançait enfin le successeur à son NH-D15 longtemps considéré comme la référence absolue en matière de refroidissement par air. Ce NH-D15 G2 nous était parvenu un peu trop tard pour être testé dans de bonnes conditions, mais nous profitons de la fin officielle de l’été pour vérifier si ce « numéro un des ventirads » est fidèle à sa réputation.
- Performances remarquables
- Qualité de finition noctuesque
- Montage plutôt simple
- Des accessoires en quantité
- Très discret à basse vitesse
- Le prix, forcément
- À pleine balle, il fait du bruit
- Attention à sa taille
Comme nous le précisons à chaque test de refroidisseur, l’idée n’est pas d’entrer dans d’infinis détails pour ce qui peut être vu comme un « mini-test ». Nous nous focalisons donc sur trois éléments clés : la conception et l’installation du kit de refroidissement, ses résultats pour lutter contre l’échauffement du processeur et, enfin, les nuisances sonores générées.
8 caloducs et 1,525 kilogramme d’efficacité
C’est une habitude chez Noctua, la livraison du produit se fait dans un carton parfaitement rembourré de sorte que, même en partie déjà monté, le ventirad n’a aucune chance d’arriver en mauvais état. Car, oui, le NH-D15 G2 vous arrivera avec les deux ventilateurs déjà en place : en réalité, c’est surtout pour gagner en espace, car vous aurez sans doute besoin de les démonter et de les remonter pour installer le ventirad.
Comme toujours chez Noctua, le conditionnement est impeccable avec cette petite boîte pour regrouper tous les accessoires, et ils sont nombreux. ©Nerces pour Clubic
Mais commençons par le commencement et la présentation de cet énorme bloc d’aluminium finement ciselé par la marque autrichienne. Le dissipateur mesure 168 millimètres de haut pour 150 mm de large et 152 mm de profondeur. Oui, c’est un gros, un très gros bébé. Et comme tout gros bébé, il est aussi bien lourd : 1,2 kg nu et 1,525 kg tout prêt avec ses ventilateurs. Inutile de vous dire qu’il faudra de la place dans le boîtier et assurer les fixations !
En y regardant de plus près, on voit que Noctua a modifié pas mal de petites choses par rapport au vieillissant NH-D15. Ainsi, la base de contact avec le processeur mesure 52 × 44 mm contre 40 × 38 sur le modèle précédent. Une place qui devrait mieux fonctionner avec les processeurs modernes, d’autant que cela permet à Noctua d’augmenter le nombre de caloducs : on est maintenant à 8 de ces tubes, contre « seulement » 6 sur le NH-D15.
Parmi les nombreux accessoires, notons la pâte thermique NT-H2, un space AMD pour éviter d'en mettre partout et l'indispensable tournevis Torx. ©Nerces pour Clubic
Il convient par contre de faire très attention à la compatibilité 1/ du boîtier (on parle d'un radiateur de 420 mm tout de même) et 2/ de votre plateforme. En effet, Corsair s'est contenté des plateformes les plus récentes : LGA1700 ou 1800 du côté d'Intel et socket AM4 ou AM5 pour les processeurs AMD.
Noctua explique quelle version du NH-D15 G2 prendre en fonction de votre CPU. © Noctua
Histoire de parfaire la chose, Noctua ne distribue d’ailleurs pas moins de trois versions du NH-D15 G2 : la standard, la HBC et la LBC. Pour faire simple et comme Noctua l’explique très bien, la première est conçue pour coller à toutes les configurations alors que la seconde est davantage prévue pour les processeurs AMD et que la troisième est plutôt tournée vers les processeurs Intel LGA-1700. Notez qu’avec un Intel LGA-1851, c’est la version standard qu’il vaut mieux prendre.
De la mémoire G.Skill Trident Z5 passe sans trop de problème, mais attention avec les barretes encore plus hautes, comme les Corsair Dominator Titanium. ©Nerces pour Clubic
Nous le disions précédemment, Noctua monte d’emblée ses deux ventilateurs qui, bien sûr, sont les tous derniers imaginés par Noctua, les déjà fameux NF-A14x25r G2. Pour faire simple, on retiendra trois principaux atouts pour ces ventilateurs : une nouvelle courbure pour les pales, une proximité extrême de ses dernières avec le cadre (0,7 mm) et des striures à leur extrémité, il s’agit de ce que Noctua appelle les Flow Acceleration Channels.
Enfin, Noctua soigne le bundle avec des fixations pour les sockets principaux, une seringue de pâte thermique (NT-H2), un adaptateur LNA, un splitter deux ventilateurs, une lingette et le tournevis Torx marqué Noctua. Il est simple de monter l’appareil sur AMD/Intel : en moins de 5 minutes le tour est joué. Faites juste attention à l’orientation du ventirad et à l’espace disponible : en hauteur au sein du boîtier et au niveau de la RAM, car de hautes barrettes (Corsair Dominator Titanium) imposent de nettement déplacer le second ventilateur vers le haut.
Températures et nuisances sonores
Configuration de test
- Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WiFi II
- Processeur : Intel Core i9-14900K, bridé à 125/241 Watts
- Mémoire : G.Skill Ripjaws S5 DDR5-5600 CL28 (2x 16 Go)
- Carte graphique : intégrée au processeur
- SSD système : Kingston KC3000 2 To PCIe 4.0
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 000 watts)
- Pâte thermique : Thermal Grizzly Hydronaut
Autant que possible, nous conservons la même configuration sur nos tests de refroidisseurs, car il est très difficile de retester d’anciens modèles. Nous gardons donc ce Core i9 bloqué d’abord à 125 watts puis à 241 watts. Il est sollicité durant 60 minutes sur Cinebench R23 multi-core et, à chaque fois, nous avons mesuré la température alors que les ventilateurs étaient à 25 %, 50 %, 75 % et, enfin, 100 % de leur puissance.
Avant de commencer les mesures, il serait peut-être préférable de retirer les petites protections à l'intérieur des ventilateurs, non ? ©Nerces pour Clubic
Températures @ 125 watts de TDP
Sachant que le Noctua NH-D15 n’avait pas eu de problème particulier à refroidir notre CPU en 125 watts, il aurait été dommage de rencontrer un souci avec son successeur. Coupons court au suspens : il n’y a effectivement rien à craindre à ce niveau.
Cela dit, les performances obtenues sont réellement intéressantes, même sur un processeur de ce type et le NH-D15 ne peut rivaliser. Les écarts ne sont pas énormes, mais ils permettent d’être plus serein même en mettant les ventilateurs à seulement 25 % de leur vitesse de rotation… Parfait pour disposer d’un PC redoutable de discrétion ?
Températures @ 241 watts de TDP
Un processeur avec une enveloppe thermique tournant autour des 241 watts est évidemment bien plus dur à refroidir et, ce test, est particulièrement difficile pour les ventirads : même le Corsair A115 souffrait sur ce test.
Sans être au niveau du dernier kit AiO de watercooling testé sur Clubic – le monstrueux iCUE Link Titan 420 RX RGB de Corsair – le Noctua NH-D15 G2 fait effectivement bien mieux que tous les ventirads disponibles. Nous flirtons avec la limite, mais même les ventilateurs à 50 %, ça passe encore. Bien sûr, on préférera le 100 % : là, notre processeur grimpait à 86 °C. Pas moins de 8 degrés de mieux que le NH-D15.
Nuisances sonores
Noctua met logiquement l’accent sur les ventilateurs utilisés pour le NH-D15 G2. Nous l’avons dit, il s’agit de NF-A14x25r G2 dont l’un des atouts est d’être bien plus finement fabriqués pour une vitesse de rotation aussi précise que possible : on parle de 1 500 tr/mn, d’un débit d’air de 155,6 m³/h et d’une pression statique de 2,56 mm H₂O.
Aucun problème à signaler ici et nous avons bel et bien pu vérifier les 1 500 tr/mn avancés par Noctua à pleine vitesse. La marque parle de +/- 10 % et nous sommes exactement dans les clous avec 1 480 tr/mn relevés à 100 % alors qu’à 25 %, nous atteignons 410 tr/mn.
Attention, la mesure du bruit est délicate, les refroidisseurs adoptant des positions et des orientations différentes pour leurs ventilateurs. Nos mesures ne peuvent donc pas être prises pour des vérités absolues.
Plus important que la vérification de la vitesse de rotation des ventilateurs, ce sont les nuisances sonores générées. Là, petite déception. En effet, si à 25 % ou 50 % le bilan est encore meilleur que le NH-D15, nous devons reconnaître que le NH-D15 G2 fait un peu moins bien à 75 % et 100 %. Oh rien de dramatique, mais à haute vitesse, il sera plus bruyant que son prédécesseur… mais aussi bien meilleur pour refroidir les gros CPU.
Noctua NH-D15 G2 : l’avis de Clubic
Si Noctua se fait toujours plaisir avec des tarifs sensiblement plus élevés que ceux de la concurrence, la marque autrichienne ne le vole pas le moins du monde et alors que nous l’attendions tous, le NH-D15 G2 ne déçoit pas le moins du monde. Il apporte ce qu’il faut de nouveautés pour affirmer encore un peu plus la domination de son illustre prédécesseur.
D’abord, il signe les meilleures performances jamais vues à Clubic sur un test de ventirad et sera donc de nature à refroidir correctement même les processeurs les plus énergivores. Les ventilateurs NF-A14x25r G2 sont pour une bonne part dans cette réussite, mais Noctua ne s’arrête pas en si bon chemin : la base de contact avec le CPU est plus grande, les caloducs plus nombreux et le système de fixation SecuFirm2+ un modèle du genre.
C’est donc un sans-faute pour Noctua qui, comme à son habitude, soigne la partie accessoire et s’arrange pour que le montage soit aussi simple que possible avec une compatibilité étendue. Hélas, donc, tout cela se fait au prix fort et le NH-D15 G2 est simplement le plus cher de sa catégorie. Au moins, vous savez qu’avec un tel produit, vous ne pouvez pas vous tromper.
Fiche technique Noctua NH-D15 G2
|Utilisation
|Processeur
|Support du processeur
|Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 AMD AM5, AM4
|Diamètre ventilateur
|120mm
|Vitesse de rotation maxi
|1500 RPM
|Utilisation
|Processeur
|Support du processeur
|Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156 AMD AM5, AM4
|Connecteur(s)
|4-Pin
|Roulement à billes
|Oui
|PWM
|Oui
|Caloduc
|Oui
|Type de refroidissement
|Ventirad (actif)
|Diamètre ventilateur
|120mm
|Niveau sonore maxi
|24.8dB
|Vitesse de rotation maxi
|1500 RPM
|Débit d'air maxi
|155.6 m³/h
|Hauteur
|168mm
|Largeur
|150mm
|Profondeur
|152mm
|Poids
|1,525g
