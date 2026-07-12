Les écrans 6K de 32 pouces ne courent pas les rues. Et puisque ce qui est rare est souvent cher, j’avais forcément quelques attentes au moment d’installer le LG UltraFine 6K 32U990A-S sur mon bureau : une image très nette, un vrai confort de travail, et peut-être même cette sensation assez particulière que procurent les meilleurs écrans Apple, lorsque les pixels disparaissent presque totalement.
- Une finesse d'affichage de très haut niveau
- Un vrai confort de travail en 32 pouces
- Une colorimétrie convaincante
- Une connectique très complète, avec Thunderbolt 5
- Un écran qui peut remplacer un dock au quotidien
- Un traitement mat pratique, mais moins spectaculaire qu’une dalle brillante
- OSD perfectible
- 60 Hz trop limité pour les joueurs exigeants
Sur le papier, LG a de quoi attirer les créatifs : une définition de 6 144 x 3 456 pixels, une densité de 224 ppp, une dalle IPS Black, une couverture DCI-P3 annoncée à 98 %, de l’Adobe RGB à 99,5 %, du DisplayHDR 600 et, surtout, une connectique Thunderbolt 5 pensée pour transformer l’écran en véritable centre de travail. La vraie question est donc assez simple : au quotidien, le 6K change-t-il vraiment quelque chose, ou s’agit-il surtout d’un luxe confortable ?
Ce que le 6K change vraiment au quotidien
La première chose qui frappe avec le LG 32U990A-S, ce n’est pas forcément la taille de l’écran. Après tout, les moniteurs 32 pouces sont désormais assez courants. Non, ce qui saute aux yeux, c’est la finesse du rendu.
Avec 224 pixels par pouce, les textes sont d’une netteté remarquable. Les caractères paraissent plus propres, plus faciles à lire sur la durée. C’est typiquement le genre de détail que l’on ne mesure pas toujours immédiatement, mais qui devient très difficile à ignorer après quelques heures de travail. Sur de longues sessions de rédaction, de retouche ou de navigation entre plusieurs documents, le confort est réel.
La différence entre la lecture d'un texte en 6K et 4K est notable : nos yeux disent merci ! © Vincent Touveneau pour Clubic
Le gain est tout aussi évident sur les photos haute résolution. Les détails ressortent avec une précision impressionnante, les zooms conservent une belle lisibilité, et l’on profite d’un espace de travail particulièrement généreux. J’ai pu afficher plusieurs fenêtres côte à côte sans avoir cette impression habituelle de compromis entre taille, lisibilité et confort. Pour du montage vidéo, de la retouche photo ou du développement, c’est clairement l’un des grands arguments de cet écran.
Le 6K affiche environ 2,5 fois plus de pixels que la 4K. Dit comme ça, cela ressemble à une donnée technique de plus. À l’usage, cela se traduit surtout par une sensation d’aisance : on respire davantage, on empile moins les fenêtres, on zoome moins, et l’on revient moins souvent à des manipulations inutiles.
Une belle image, même sans l’effet “wahou” d’une dalle brillante
Le LG 32U990A-S utilise une dalle IPS Black. L’OLED conserve évidemment l’avantage lorsqu’il s’agit de profondeur des noirs, mais l’écran de LG s’en sort très bien dans son registre. Les noirs sont denses pour de l’IPS, les couleurs apparaissent riches et équilibrées, et l’ensemble donne rapidement une impression de sérieux.
Je n’ai pas réalisé de mesures à la sonde sur cet essai, il faut donc rester prudent sur les affirmations colorimétriques. À l’œil, en revanche, le rendu m’a semblé cohérent et agréable dans les différents usages rencontrés. Les photos conservent de belles nuances, les dégradés sont propres, et l’image ne donne jamais l’impression d’être forcée ou artificiellement flatteuse.
La certification DisplayHDR 600 ne transforme pas ce moniteur en référence HDR absolue. Il ne faut pas attendre ici les pics lumineux ou la profondeur d’un très bon écran MiniLED ou OLED. Pour autant, les contenus HDR restent convaincants, avec une image suffisamment dynamique pour un usage multimédia et professionnel. C’est propre, plaisant, mais pas spectaculaire au sens home cinéma du terme.
Effet Retina ? On s'en approche, mais on vise ailleurs
C’est sans doute l’un des points que les habitués des écrans Apple regarderont en premier. Je suis le premier à reconnaître que l'effet glossy des écrans Retina reste une référence. Sans surprise, le LG se distingue d'un Studio Display. Là où Apple privilégie une finition brillante, LG opte pour un traitement antireflet mat. Ce choix réduit efficacement les reflets au quotidien, même si l'image paraît légèrement moins spectaculaire qu'avec une dalle de la marque à la pomme.
C'est probablement sur ce point que les spécialistes auront le plus à débattre. D'autant que les deux écrans sont proposés à des tarifs relativement proches. Pour le reste, le LG n'a pas à rougir de la comparaison et offre une expérience visuelle qui s'approche de l'effet Retina, sans toutefois le reproduire à l'identique.
Expérience au quotidien : un écran ? Non, un centre de commandes.
Design et connectiques
Tapez du poing sur le bureau, le LG 32U990A-S ne bronchera pas. L'écran repose sur un pied robuste qui encaisse sans broncher les vibrations du bureau et les coups de souris assénés par des graphistes impatients. Pour le reste, l'ensemble conserve une présentation soignée et cohérente avec son positionnement haut de gamme.
L'écran dispose d'une molette OSD située derrière la dalle, permettant d'accéder rapidement aux différents réglages : source d'entrée, mode d'image et volume. Si la navigation dans les menus manque parfois de précision, le logiciel LG Switch simplifie considérablement l'expérience grâce à une interface claire et bien conçue. Les mordus de précision visuelle pourront compléter ces réglages avec LG Calibration, un logiciel complet permettant d'affiner la colorimétrie au millimètre.
Comme prévu, la dalle de 32 pouces offre un espace comparable au parking d'un Walmart. J'ai essayé : on peut y placer trois feuilles A4 côte à côte. Voir les choses en grand est un véritable atout pour de nombreux professionnels. Les possibilités d'afficher plusieurs logiciels simultanément, sans sacrifier la lisibilité, se multiplient grâce à cette définition 6K. Un avantage particulièrement appréciable pour la retouche photo, le montage vidéo ou le développement logiciel.
La connectique se montre particulièrement généreuse avec un port HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1, deux ports Thunderbolt 5 ainsi que plusieurs ports USB-C. L’écran peut ainsi faire office de station d’accueil pour les professionnels qui travaillent avec plusieurs périphériques ou plusieurs machines. Le but avoué est de pouvoir brancher ses ordis, claviers et cartes SSD externes sans se prendre la tête avec une jungle de cables, et c’est réussi.
Le Thunderbolt 5 constitue un atout majeur pour les utilisateurs équipés de matériels compatibles. Cette connectique permet de transporter simultanément l'image, les données et l'alimentation via un unique câble, tout en offrant une bande passante pouvant atteindre 120 Gbit/s. Pour les créateurs vidéo, c'est la garantie de transferts de fichiers rapides et d'un bureau débarrassé des câbles superflus. Deux câbles Thunderbolt 5 sont d’ailleurs fournis avec l’écran, ce qui n’est pas anodin quand on connaît le prix de ce type d’accessoire acheté séparément.
L’ensemble se rapproche donc d’une station de travail tout à fait pragmatique qui évite les branchements encombrants, et permet de centraliser son travail en quelques clics.
Le confort est réel, mais le 60 Hz rappelle les limites du produit
Sur de longues journées, le LG 32U990A-S m’a laissé une impression très positive. L’écran ne chauffe pas de manière perceptible, ne fait pas de bruit et ne fatigue pas particulièrement les yeux. La dalle mate aide dans les environnements lumineux, même si elle ternit légèrement le rendu par rapport à une finition brillante.
Le 32 pouces en 6K apporte surtout une forme de confort assez difficile à quantifier. On ne se dit pas seulement que l’image est plus nette. On travaille plus naturellement, avec plus d’espace et moins de concessions. C’est probablement là que l’écran justifie le mieux son positionnement.
En revanche, il ne faut pas lui demander d’être ce qu’il n’est pas. Son taux de rafraîchissement reste limité à 60 Hz. Pour des jeux solo, des titres narratifs ou un peu de stratégie, cela suffit largement, d’autant que la finesse d’affichage rend certains jeux très agréables à regarder. Mais les habitués des écrans gaming sentiront immédiatement la différence. La réactivité reste correcte, avec un input lag mesuré autour de 9 ms, mais ce moniteur ne vise clairement pas le jeu compétitif.
Les haut-parleurs intégrés de 5 W rendent service. Ils suffisent pour une visioconférence, une vidéo YouTube ou une série lancée rapidement, mais ils ne remplacent pas une vraie paire d’enceintes ou un casque correct. Là encore, c’est pratique, pas magique.
Faut-il vraiment passer au 6K ?
C’est finalement la question centrale de ce test. Après plusieurs jours passés avec le LG 32U990A-S, la réponse est oui, mais pas pour tout le monde.
Oui, le 6K apporte quelque chose. Pas seulement une fiche technique plus impressionnante, mais un vrai gain de finesse, de lisibilité et de confort. Pour les photographes, les monteurs vidéo, les graphistes, les développeurs ou les utilisateurs qui passent leurs journées devant plusieurs fenêtres, l’intérêt est évident. On profite d’un espace de travail immense sans sacrifier la netteté, et c’est précisément ce qui rend le retour à un écran moins défini un peu frustrant.
Mais il faut aussi accepter ses limites. Le rendu mat est pratique, mais moins spectaculaire qu’une dalle brillante. Le HDR reste bon sans être exceptionnel. Le 60 Hz limite son intérêt pour le jeu. Surtout, à 1 799 €, le LG UltraFine 6K 32U990A-S reste un investissement conséquent. Mais pour les utilisateurs qui cherchent avant tout une finesse d’affichage de très haut niveau, un grand espace de travail et une connectique capable de simplifier tout un setup, la proposition est franchement convaincante. Ce n’est pas l’écran le plus spectaculaire du marché. C’est peut-être mieux que ça : un écran qui se fait oublier quand on travaille, jusqu’au moment où l’on doit revenir à autre chose.
Test LG 32U990A-S : l'avis de Clubic
Le LG UltraFine 6K 32U990A-S réussit l’essentiel : faire du 6K autre chose qu’un simple argument marketing. Sa définition, sa densité de 224 ppp et son format 32 pouces transforment réellement le confort de travail, surtout pour les usages créatifs et productifs.
L’écran n’est pas parfait. Son traitement mat enlève un peu de relief au rendu, son châssis aurait mérité une finition plus premium, son OSD reste perfectible et son 60 Hz limite clairement ses ambitions côté jeu. Mais dans son domaine, celui du grand écran de travail ultra-défini, il coche beaucoup de cases.
Pour qui cherche un moniteur 32 pouces très précis, confortable, bien équipé et capable de centraliser un setup moderne grâce au Thunderbolt 5, le LG 32U990A-S s’impose comme l’une des propositions les plus séduisantes du moment.
- Une finesse d'affichage de très haut niveau
- Un vrai confort de travail en 32 pouces
- Une colorimétrie convaincante
- Une connectique très complète, avec Thunderbolt 5
- Un écran qui peut remplacer un dock au quotidien
- Un traitement mat pratique, mais moins spectaculaire qu’une dalle brillante
- OSD perfectible
- 60 Hz trop limité pour les joueurs exigeants
Fiche technique LG UltraFine 6K 32U990A
Résumé
|Taille d'écran
|32 pouces
|Définition
|6016 x 3384 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|IPS
|HDR
|VESA DisplayHDR 600
|Type d'écran
|LED
Affichage
|Taille d'écran
|32 pouces
|Définition
|6016 x 3384 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|IPS
|Dalle mate antireflet
|Oui
|HDR
|VESA DisplayHDR 600
|Contraste
|2000:1
Écran
|Type d'écran
|LED
Ergonomie
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
Connectique
|Connecteur(s) additionnels
|Thunderbolt 5