C’est finalement la question centrale de ce test. Après plusieurs jours passés avec le LG 32U990A-S, la réponse est oui, mais pas pour tout le monde.



Oui, le 6K apporte quelque chose. Pas seulement une fiche technique plus impressionnante, mais un vrai gain de finesse, de lisibilité et de confort. Pour les photographes, les monteurs vidéo, les graphistes, les développeurs ou les utilisateurs qui passent leurs journées devant plusieurs fenêtres, l’intérêt est évident. On profite d’un espace de travail immense sans sacrifier la netteté, et c’est précisément ce qui rend le retour à un écran moins défini un peu frustrant.



Mais il faut aussi accepter ses limites. Le rendu mat est pratique, mais moins spectaculaire qu’une dalle brillante. Le HDR reste bon sans être exceptionnel. Le 60 Hz limite son intérêt pour le jeu. Surtout, à 1 799 €, le LG UltraFine 6K 32U990A-S reste un investissement conséquent. Mais pour les utilisateurs qui cherchent avant tout une finesse d’affichage de très haut niveau, un grand espace de travail et une connectique capable de simplifier tout un setup, la proposition est franchement convaincante. Ce n’est pas l’écran le plus spectaculaire du marché. C’est peut-être mieux que ça : un écran qui se fait oublier quand on travaille, jusqu’au moment où l’on doit revenir à autre chose.