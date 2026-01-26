Philips a opté pour un traitement antireflet très mat, efficace pour contenir les reflets parasites en environnement lumineux. Le confort visuel reste élevé même face à une source de lumière directe, sans effet miroir marqué, contrairement à ce que l'on trouve sur de nombreux moniteurs OLED, à l'instar de l'Asus ROG Swift PG27UCDM



L’uniformité de la dalle montre en revanche quelques variations légères, avec des zones un peu plus sombres perceptibles sur les bords et la partie supérieure lors des mires. En usage réel (jeu, vidéo ou bureautique) ces écarts restent toutefois discrets et peu gênants.