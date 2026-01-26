Acheter un écran gamer 4K Ultra HD peut rapidement coûter cher. Heureusement, Philips propose un écran hybride à la fiche technique intéressante. De la 4K Ultra HD avec une fréquence d'affichage convenable, ou une définition Full HD avec une fréquence doublée, les gamers ont le choix. Nous avons testé ce moniteur pendant 2 semaines. Est-ce le bon compromis ou simplement un modèle de plus sur le marché ?
- Polyvalence entre 4K Ultra HD et Full HD
- De bonnes performances en gaming
- Overdrive efficace en 320 Hz
- Compatible Adaptive-Sync
- Rapport performances / prix agressif
- Très mauvaise qualité sonore
- Luminosité limitée
- Menu OSD d'un autre temps
- Absence de hub USB intégré
- Pied très imposant
Le Philips Evnia 27M2N3800A, un écran gamer d'une taille de 27 pouces, entend bien rivaliser avec la concurrence déjà affluente. Les écrans hybrides se font de plus en plus nombreux sur le marché, avec des dalles qui offrent une fréquence supérieure quand on baisse leur définition. Avec un temps de réponse de 1 ms et une luminosité annoncée de 350 cd/m², cet écran a toutes les caractéristiques pour attirer les gamers, comme les travailleurs exigeants.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Comme ce Philips Evnia 27M2N3800A est un écran Dual-Mode (4K 160 Hz / FHD 320 Hz), notre test s'est penché sur les deux types d'affichage pour évaluer la qualité d'image, tout autant que les performances gaming. Premier point à soulever : la dalle affiche une luminosité convenable, à la condition qu'elle soit réglée sur la luminosité maximale dans les paramètres d'image. Pour information, une dizaine de modes d'image sont proposés au sein de l'OSD.
Le mode qui nous a le plus convaincus est le mode "Jeu 2". Ses paramètres de contraste et de gamma, ainsi que son espace colorimétrique, offrent une image plaisante à l'œil, pour le jeu mais aussi pour un usage strictement bureautique.
En revanche il faut bien dire que ce mode semble appliquer une calibration trop chaude par défaut, avec un point blanc tirant vers le jaune, ce qui donne des blancs légèrement beige. Cela nuit à la neutralité de l’image et peut être gênant pour les usages exigeant une bonne fidélité colorimétrique.
Avec un contraste natif d’environ 1000:1, la dalle se situe dans la moyenne des écrans IPS. Les noirs manquent logiquement de profondeur dans une pièce sombre et le relief de l’image reste limité face à des technologies plus contrastées. La restitution des couleurs demeure correcte, mais manque parfois d’un peu de saturation, notamment dans les verts, selon les modes d’image sélectionnés.
Philips a opté pour un traitement antireflet très mat, efficace pour contenir les reflets parasites en environnement lumineux. Le confort visuel reste élevé même face à une source de lumière directe, sans effet miroir marqué, contrairement à ce que l'on trouve sur de nombreux moniteurs OLED, à l'instar de l'Asus ROG Swift PG27UCDM
L’uniformité de la dalle montre en revanche quelques variations légères, avec des zones un peu plus sombres perceptibles sur les bords et la partie supérieure lors des mires. En usage réel (jeu, vidéo ou bureautique) ces écarts restent toutefois discrets et peu gênants.
Enfin, avec une densité d’environ 163 pixels par pouce (avec le mode 4K), l’affichage se montre particulièrement fin à distance de travail classique, offrant une excellente lisibilité des textes et une grande précision dans les détails.
Expérience au quotidien
Audio
Le Philips Evnia 27M2N3800A est doté de haut-parleurs. Ces deux petites enceintes de 2 W chacune sont là uniquement en appoint. Après avoir testé le volume maximal, nous avons en effet constaté deux points. Le volume manque cruellement de puissance, mais ce n'est pas une surprise. Cependant, la qualité est également déplorable. Les basses sont absentes, Philips a fait le minimum syndical sur la partie audio.
Est-ce un problème ? Oui et non. Quiconque n'a pas le budget de s'acheter un casque devra composer avec une qualité audio de piètre facture. Toutefois, rares sont les utilisateurs qui exploitent les haut-parleurs de l'écran au quotidien.
Gaming
Par défaut, l'écran est configuré sur une image en 4K Ultra HD à 120 Hz. C'est l'idéal pour une console mais, dans le cadre de notre test, nous avons pu pousser la fréquence à 160 Hz pour jouer sur PC.
En faisant descendre le joystick, on peut sélectionner rapidement le mode Full HD à 320 Hz. Il faut toutefois un peu plus "d'un seul clic" annoncé par le fabricant.
L'Evnia 27M2N3800A propose plusieurs réglages d'overdrive, ici appelée "SmartResponse". Activée, elle permet de limiter le ghosting. Trois modes sont disponibles, mais la perception à l'œil nu est complexe. En affichage 320 Hz, le mode maximal se montre efficace. Il n'est pas parfait pour autant, le ghosting demeure mais est tout de même bien réduit par rapport au réglage le plus bas, avec lequel on constate que les déplacements rapides engendre encore plus de ghosting.
La dalle est compatible G-Sync, mais sans certification par Nvidia. La compatibilité se fait via la technologie Adaptive-Sync. Les performances sont bonnes, avec une solide réactivité, limitant efficacement les phénomènes de tearing et de micro-saccades dans les plages de rafraîchissement élevées, aussi bien en mode 4K qu’en Full HD. La synchronisation reste stable lors des variations de fréquence, sans artefacts notables.
Interface et fonctionnalités
L'interface de paramétrage de la dalle n'est guère représentative d'un écran "gamer". Pas d'effets graphiques intéressants, au contraire, ici, le menu OSD affiche un design très simple, voire simpliste, qui nécessiterait un dépoussiérage.
Malgré le côté complexe du menu OSD de prime abord, ce dernier reste au final assez clair quand on s'y penche. On y retrouve des paramètres d'image prédéfinis, ainsi que de nombreuses fonctionnalités dans le mode jeu. Un crosshair est disponible, ainsi qu'un mode Smart Sniper. Ce dernier permet de zoomer la partie centrale de l'écran, pour mieux voir vos ennemis.
Est-ce vraiment conforme aux conditions d'utilisation de CS2, Valorant ou autres jeux de combat ? Rien n'indique que ça soit explicitement de la triche.
Le Philips Evnia 27M2N3800A sélectionne automatiquement l'entrée vidéo en fonction de ce qui y est connecté, et il est possible de profiter d'un mode PIP ou PBP.
Parmi les nombreux réglages présents, même la luminosité de la LED d'activité est paramétrable, avec pas moins de quatre niveaux de luminosité.
Design et connectiques
Esthétiquement parlant, le Philips Evnia 27M2N3800A fait dans la simplicité. Il se démarque d'autres écrans gamer par son absence de LEDs RGB et de couleurs au dos de la dalle. C'est un modèle assez "sage", qui pourrait même faire penser à un écran bureautique. Mais ne vous y méprenez pas, il cache bien son jeu.
Sur la face avant, la dalle prédomine, on retrouve le logo de la marque en bas à droite, ainsi qu'une LED d'activité. Les bords sont relativement fins sur les côtés et sur la partie supérieure, environ 6 mm d'épaisseur, c'est classique. En revanche, la tranche inférieure se montre imposante.
Au dos, se trouve le joystick permettant de contrôler les paramètres de ce Philips Evnia 27M2N3800A, mais également de l'allumer ou l'éteindre.
Aussi à l'arrière de l'écran, on retrouve la connectique, laquelle se compose de deux ports HDMI, d'un DisplayPort et d'une prise Jack 3,5 mm. L'absence de passthrough USB est regrettable, mais elle fait partie des raisons pour lesquelles cet écran n'est pas trop cher.
Quant au pied, ce dernier est imposant. Il accuse plus de 25 centimètres de profondeur, ce qui peut sembler excessif pour certains utilisateurs. Toutefois, l'écran est compatible avec un support de fixation VESA 100 x 100 mm, si vous souhaitez laisser le pied au placard.
Le pied dispose par ailleurs d'un passe-câbles au dos ainsi que d'un support pour casque, ce dernier ne semble toutefois pas très pratique, au vu de sa longueur. Il n'est pas mobile, ce qui ne lui confère pas une grande utilité.
Test Philips Evnia 27M2N3800A : l'avis de Clubic
Le Philips Evnia 27M2N3800A réussit son pari en proposant un écran hybride pertinent, capable de répondre à des usages très différents. En 4K Ultra HD, il offre une image nette et agréable pour les jeux solo en 160 Hz ou le multimédia, tandis que le mode Full HD à 320 Hz séduira les amateurs de compétitions et de FPS.
S’il ne brille ni par sa colorimétrie, ni par son audio, la dalle reste globalement de bonne facture. Cet écran compense également par une polyvalence rare à ce niveau de prix. Les concessions sont visibles, mais cohérentes avec le positionnement tarifaire.
Fiche technique Philips Evnia 27M2N3800A
Taille d'écran
27 pouces
Définition
3840 x 2160 px
Format d'écran
16/9
Type de dalle
IPS
Technologie d'affichage
Anti-lumière bleue, Dual-Hz, Compatible G-SYNC, Adaptive-Sync, Flicker-Free
HDR
VESA DisplayHDR 400
Fréquence de rafraîchissement
160Hz
Temps de réponse
0.5ms
Type d'écran
LED
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|IPS
Dalle mate antireflet
Oui
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Dual-Hz, Compatible G-SYNC, Adaptive-Sync, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400
Luminosité
350 cd/m² (typique)
Contraste
1 000 : 1 (typique)
Profondeur de couleur
8 bit + FRC
|Fréquence de rafraîchissement
|160Hz
Dual-Hz
1920 x 1080 @ 320 Hz
|Temps de réponse
|0.5ms
|Type d'écran
|LED
Angle d'inclinaison avant
5 Degrés
Angle d'inclinaison arrière
20 Degrés
Écran pivotable
Oui
Pied réglable en hauteur
Oui
Pied amovible
Oui
Fixation VESA
100 x 100 mm
Entrées vidéo
DisplayPort 1.4 x2, HDMI 2.1
Sorties audio
Prise casque Jack 3.5mm
Fonctionnalités multimédias
Haut-Parleurs intégrés
Largeur
614mm
Hauteur
389mm
Hauteur (Max)
519mm
Profondeur
261mm
Largeur (sans pied)
614mm
Hauteur (sans pied)
368mm
Profondeur (sans pied)
85mm
Poids
5.6kg
Classé énergie
F | G (HDR)
Consommation
25.65W
Consommation en veille
0.5W
Alimentation interne
Oui