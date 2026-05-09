Marier l'excellence du QD-OLED à une fréquence de 240 Hz sans se ruiner, c’est le pari d'AOC. Le Q27G4ZD promet une immersion totale grâce à ses contrastes infinis et une fluidité exemplaire en 1440p. Est-ce le moniteur ultime pour les joueurs compétitifs en quête de pépites ? Nous avons testé ses limites, en jeu comme au quotidien.
- Rapport qualité / prix solide
- Très belle qualité d'image
- Performances en jeu exemplaires
- Support de Nvidia G-Sync
- Ergonomie complète
- Luminosité maximale un peu légère
- Dalle très brillante
- Connectique HDMI 2.0 seulement et absence d'USB-C
- Pied qui empiète beaucoup sur l'avant
Les écrans gaming QD-OLED coûtent généralement une petite fortune à s'offrir. Mais AOC propose un nouvel écran, le AOC Q27G4ZD, assez étonnant. Ce dernier, sous les 500 euros, se positionne comme très agressif face aux Lenovo Legion Pro et Asus ROG Swift OLED concurrents. Alors, cet écran abordable vaut-il le coup ? Je l'ai testé pendant 2 semaines, mon avis est tranché.
Nos mesures sur l'AOC Q27G4ZD
Performances
Sur la latence pure, l’AOC Q27G4ZD livre un résultat correct, avec un retard à l’affichage moyen mesuré à 13,3 ms. Ce n’est pas le niveau le plus bas que nous ayons relevé sur un moniteur OLED, mais cela reste suffisamment réactif pour profiter pleinement des jeux rapides, d’autant qu'il s'agit ici d'une mesure "click-to-photon". Le minimum descend à 11,3 ms, tandis que le maximum atteint 15,7 ms, ce qui montre une certaine stabilité d’un relevé à l’autre.
L'input lag sur l'AOC Q27G4ZD
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|13,3 ms
|Minimum
|11,3 ms
|Maximum
|15,7 ms
|*Moyenne établie sur 200 mesures.
À 240 Hz, la latence d’affichage seule est mesurée à 2,9 ms, un résultat cohérent avec ce que l’on attend d’une dalle OLED rapide. Dans les faits, l’écran répond donc avec une bonne immédiateté, même si les joueurs les plus compétitifs pourront trouver mieux parmi les modèles OLED les plus véloces du marché, notamment ceux qui montent à 360 Hz ou 480 Hz.
Temps de réponse sur l’AOC Q27G4ZD
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|0,4 ms
|Temps de réponse max
|5,0 ms
|Overshoot moyen
|0,2 %
|Overshoot max
|8,3 %
|Transitions < 1 ms
|88,3 %
L’AOC Q27G4ZD affiche un temps de réponse moyen de 0,4 ms, avec un pic mesuré à 5,0 ms. On retrouve ainsi le comportement attendu d’une dalle OLED, avec des transitions extrêmement rapides dans l’immense majorité des cas et une excellente lisibilité en mouvement.
Dans le détail, 88,3 % des transitions passent sous la barre de la milliseconde, ce qui confirme la très bonne réactivité de l’écran. Les rares transitions plus lentes restent contenues et ne remettent pas en cause la fluidité générale, d’autant que l’overshoot demeure particulièrement discret. Avec une moyenne de 0,2 % et un maximum limité à 8,3 %, l'AOC Q27G4ZD évite les artefacts de dépassement trop marqués, comme les traînées inverses autour des objets en mouvement.
Le bilan est donc très positif : l’écran se montre rapide, propre dans ses transitions et parfaitement adapté à un usage gaming à 240 Hz.
Qualité d'image
Avec son Q27G4ZD, AOC mise sur une dalle OLED QHD à 240 Hz qui cherche avant tout à conjuguer réactivité, contraste et précision d’affichage. Sans surprise, la technologie OLED fait ici valoir ses qualités habituelles : noirs parfaits, contraste perçu très élevé et image immédiatement flatteuse, même avant d’entrer dans les réglages les plus fins. Reste à voir si l’écran parvient à accompagner cette base technique par une colorimétrie solide, aussi bien en SDR qu’en HDR.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
En SDR, l’AOC Q27G4ZD livre une prestation très convaincante. Le grayscale montre une bonne stabilité générale, avec une température moyenne mesurée à 6 290 K, légèrement plus chaude que la référence de 6 500 K, mais sans dérive réellement problématique à l’œil nu. L’équilibre RGB reste propre sur la majeure partie de l’échelle de gris, malgré une petite irrégularité dans les très basses lumières, un comportement que l’on retrouve assez souvent sur les dalles OLED.
Le gamma moyen s’établit à 2,24, une valeur proche de la cible attendue pour une utilisation dans une pièce peu éclairée. La courbe n’est pas parfaitement linéaire, avec une tendance à relever légèrement certains niveaux, mais l’ensemble conserve un rendu cohérent, lisible et bien contrasté. L’image garde de la densité sans boucher exagérément les détails dans les scènes sombres.
Le mode sRGB se montre également très juste. Nous avons relevé un delta E moyen de 1,14, avec un maximum limité à 1,89. C’est un excellent résultat, largement sous le seuil de perception des écarts colorimétriques pour la plupart des utilisateurs.
La suite de nos mesures en HDR
En HDR, l’AOC Q27G4ZD adopte un comportement assez typique des moniteurs OLED récents : une précision colorimétrique sérieuse, un contraste irréprochable grâce aux pixels autoémissifs, mais une luminosité qui dépend fortement de la taille de la fenêtre affichée.
La colorimétrie HDR est très correcte, avec un delta E moyen de 1,68 et un maximum mesuré à 3,61. La dérive reste donc contenue, même si quelques écarts apparaissent sur certaines saturations. À l’image, cela se traduit par un rendu globalement naturel, avec des couleurs bien tenues et une saturation qui ne tombe pas dans l’excès.
Le suivi EOTF n'est pas mauvais et la courbe reste assez proche de la référence sur une bonne partie de la plage de luminance. Seulement, l’écran adopte un comportement assez démonstratif dans les hautes lumières avec le mode Peak HDR, seul mode qui permet d'obtenir une luminosité plus élevée. Le tone mapping cherche clairement à préserver l’impact HDR, quitte à s’éloigner légèrement d’un rendu strictement fidèle. Les modes HDR Game ou Cinema se montrent plus sages, mais aussi moins lumineux.
Sur notre mire HDR à 10 %, le pic lumineux atteint environ 439 cd/m² en mode Peak HDR. Cette valeur ne reflète toutefois pas tout le potentiel de l’écran, puisque l’AOC Q27G4ZD grimpe jusqu’à environ 950 cd/m² sur de plus petites fenêtres. Les reflets, éclats lumineux et petits éléments HDR profitent donc d’un vrai surcroît d’intensité, avec un contraste d’autant plus efficace que l’OLED conserve ses noirs parfaits.
Comme souvent avec cette technologie, l’ABL vient ensuite modérer la luminosité dès que la surface augmente. Le pic reste proche de 950 cd/m² sur les fenêtres de 1 et 2 %, descend autour de 725 cd/m² à 5 % puis à 350 cd/m² à 25 % pour finir à 250 cd/m² en plein écran. Ce comportement concerne surtout le mode Peak HDR.
Enfin, la couverture colorimétrique reste en retrait par rapport aux meilleurs OLED du marché. Nous avons relevé 87,52 % de l’espace UHDA-P3 et 66,01 % du BT.2020. C’est suffisant pour profiter d’un rendu HDR étendu et assez riche, mais l’AOC Q27G4ZD ne va pas aussi loin que certains modèles plus haut de gamme, notamment sur les couleurs les plus saturées. Le résultat reste agréable et cohérent, mais il confirme que cet écran cherche davantage l’équilibre entre réactivité, contraste et prix que la performance HDR la plus ambitieuse.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Le gros point fort de cette dalle, c'est le combo d'un affichage QD-OLED, avec une fréquence de 240 Hz, qui plus est, avec une définition QHD de 2560 x 1440 pixels. C'est assez impressionnant, face à d'autres écrans précédemment testés comme le Philips Evnia 27M2N3800A. Le contraste annoncé de 1 500 000:1 est en réalité infini, car c'est une dalle QD-OLED. La dalle affiche une densité de 111 pixels par pouce.
Les couleurs sont vives, les contrastes saisissants. Des jeux auxquels on a joué des centaines d'heures regagnent une nouvelle jeunesse grâce à l'écart entre les ombres profondes et les couleurs éclatantes.
Pour utiliser au quotidien une dalle Philips Evnia 49M2C8900L, la différence n'est toutefois pas notable d'une dalle QD-OLED à une autre. En revanche, quand on reste sur le même format, mais que l'on passe d'une dalle LCD à une dalle QD-OLED, le changement est radical. Les couleurs offrent bien plus de profondeur, de richesse et sont plus intenses.
Toutefois, ce que l'on peut regretter, c'est la luminosité maximale. Annoncée pour 450 cd/m², la dalle semble moins lumineuse. Dans une pièce très éclairée, elle peut avoir tendance à décevoir, surtout sur certains jeux. Nous l'avons testée sur Alan Wake II notamment, avec une petite déception à la clé.
Aussi, notez que pour les FPS, les tons de noir sont très profonds, donc gare à votre réactivité, il est parfois difficile de voir un ennemi caché en pleine nuit dans la pénombre. Il faudra en effet quelques ajustements dans les paramètres pour corriger ce problème.
Pour ce qui est de la fréquence d'affichage de 240 Hz, il faut naturellement une carte graphique qui suit. Cependant, c'est le cas de la majorité des GPUs de nos jours. Le AOC Q27G4ZD affiche une fluidité impeccable et une parfaite réactivité.
Expérience au quotidien
Pour le gaming, c'est un sans-faute ou presque. Le taux de rafraîchissement de 240 Hz couplé à NVIDIA G-Sync rend l'expérience fluide. On ne sent pas qu'on sacrifie quoi que ce soit en termes de qualité d'image pour avoir cette fluidité.
C'est une des meilleures configurations actuelles pour un écran 1440p, sachant que les dalles 300 et 360 Hz restent encore rares. Un certain nombre de GPUs auront d'ailleurs déjà du mal à suivre à 240 Hz, ce qui rend le rafraîchissement adaptatif quasiment indispensable ici.
Pour la productivité en revanche, c'est moins convaincant. La surface très brillante de la dalle n'est pas idéale quand on passe de longues heures devant du texte et des tableurs, surtout en journée dans un bureau éclairé.
Les reflets sont bien présents, et en haute qualité eux aussi. Surtout, ne mettez jamais cet écran face à une fenêtre, et essayez de l'incliner correctement par rapport aux lumières, c'est un véritable miroir.
Interface et fonctionnalités
Le menu OSD du AOC Q27G4ZD propose un bon paquet d'options. Il se règle à l'aide de boutons situés sous l'écran, sur la partie droite.
On retrouve quelques réglages colorimétriques pré-configurés dans le menu de l'écran, ce qui reste très classique. Le mode par défaut convient très bien.
Un mode PIP/PBP est également disponible, si vous avez plusieurs sources vidéos, ce qui est un point très positif.
L'AOC Q27G4ZD propose certaines options spécifiques aux dalles OLED, rafraîchissement de l'écran et "pixel orbiting" notamment.
Par défaut, le moniteur vous rappelle de lancer un cycle de rafraîchissement de la dalle après quatre heures d'utilisation continue. Ce cycle prend entre six et huit minutes. Il ne se lance pas automatiquement, mais l'avertissement reste affiché à l'écran et bloque une partie de l'image tant qu'on ne le ferme pas.
On peut le désactiver pour éviter les interruptions en pleine partie, mais il est recommandé de lancer manuellement ce rafraîchissement quand on a fini de jouer, surtout si on joue souvent au même jeu. Ce, afin d'éviter les risques de burning.
Le moniteur est certifié DisplayHDR True Black 400 et dispose d'un mode "Low Input Lag" qu'AOC présente comme une optimisation des temps de réponse. En pratique toutefois, n'avons pas noté de réelle différence.
Design et connectiques
L'AOC Q27G4ZD affiche un design sobre, presque austère. Pas de RGB ajustable à l'arrière comme sur les moniteurs plus premium : le dos est quasi intégralement noir, avec pour seule touche de couleur un cercle rouge autour du point de fixation du pied et le logo AOC Gaming.
Le moniteur mesure 40,6 × 60,7 × 23,9 cm avec une hauteur ajustable jusqu'à 53,6 cm, et pèse 6,6 kg.
Le pied à deux branches est assez classique ici, bien qu'il semble un peu léger quand on le prend tout seul lors du montage. Les deux branches sont longues ici, ce qui n'est pas forcément du goût de tous les utilisateurs.
On retrouve un passe-câble sur le pied, qui part de l'avant pour diriger le câble vers le côté de l'écran. Toutefois, ce dernier est bas, ne permettant pas de masquer les câbles dans le pied, c'est regrettable.
Le pied offre tout de même un pivot complet à 90°, ce qui est pratique pour passer en mode vertical. En revanche, il est possible d'opter pour un support de fixation murale ou à visser au bureau, la fixation VESA 100 × 100 à l'arrière est là pour ça.
Côté connectique, on trouve dans le hub arrière : deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, un connecteur USB-B et deux ports USB 3.2 Type-A. Deux ports USB-A supplémentaires sont placés sur le côté droit de l'écran. Toutefois, l'absence de connecteur USB-C peut surprendre en 2026.
Une précision capitale à ajouter, le HDMI 2.0 bride la dalle à 144 Hz en 1440p. Il faut donc impérativement utiliser le DisplayPort pour profiter de tout le potentiel de l'écran. Il est un peu regrettable de ne pas avoir opté pour des ports HDMI 2.1.
Test AOC Q27G4ZD : l'avis de Clubic
Le AOC Q27G4ZD est un pavé dans la mare. En brisant la barrière psychologique des 500 euros pour une dalle QD-OLED 240 Hz, AOC ne se contente pas de proposer un écran abordable, la marque démocratise une technologie qui était, jusqu'ici, réservée à une élite.
Certes, ce moniteur n'est pas exempt de défauts. Son design très simple, son absence d’USB-C et surtout l’utilisation d’un port HDMI 2.0 (bridant la dalle à 144 Hz) trahissent des économies de production. De même, sa dalle très brillante le rend difficile à utiliser pour de la bureautique intensive.
Cependant, une fois en jeu et branché en DisplayPort, la magie opère. La profondeur des noirs, l'éclat des couleurs et la fluidité chirurgicale des 240 Hz offrent une expérience visuelle que peu de moniteurs LCD, même haut de gamme, peuvent égaler.
- Rapport qualité / prix solide
- Très belle qualité d'image
- Performances en jeu exemplaires
- Support de Nvidia G-Sync
- Ergonomie complète
- Luminosité maximale un peu légère
- Dalle très brillante
- Connectique HDMI 2.0 seulement et absence d'USB-C
- Pied qui empiète beaucoup sur l'avant
Fiche technique AOC GAMING Q27G4ZD
Résumé
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|2560 x 1440 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|QD-OLED
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Adaptive-Sync, Flicker-Free, Compatible G-SYNC
|HDR
|VESA DisplayHDR 400 True Black
|Fréquence de rafraîchissement
|280Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
|Type d'écran
|OLED
Affichage
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|2560 x 1440 px
|Format d'écran
|16/9
|Densité de pixels
|108.8 dpi
|Type de dalle
|QD-OLED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Adaptive-Sync, Flicker-Free, Compatible G-SYNC
|HDR
|VESA DisplayHDR 400 True Black
|Luminosité
|250 cd/m²
|Contraste
|1 500 000 : 1
|Profondeur de couleur
|10 bit
|Fréquence de rafraîchissement
|280Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
Écran
|Type d'écran
|OLED
|Écran incurvé
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-3°
|Angle d'inclinaison arrière
|~21°
|Écran pivotable
|Oui
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.2 x4
Caractéristiques physiques
|Largeur
|609.3mm
|Hauteur
|407.7mm
|Hauteur (Max)
|537.7mm
|Profondeur
|240mm
|Largeur (sans pied)
|609.3mm
|Hauteur (sans pied)
|357.7mm
|Profondeur (sans pied)
|55mm
|Poids
|6.6kg
Alimentation
|Classé énergie
|F
|Consommation
|78W
|Consommation en veille
|0.3W
|Alimentation interne
|Oui