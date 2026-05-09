L’AOC Q27G4ZD affiche un temps de réponse moyen de 0,4 ms, avec un pic mesuré à 5,0 ms. On retrouve ainsi le comportement attendu d’une dalle OLED, avec des transitions extrêmement rapides dans l’immense majorité des cas et une excellente lisibilité en mouvement.



Dans le détail, 88,3 % des transitions passent sous la barre de la milliseconde, ce qui confirme la très bonne réactivité de l’écran. Les rares transitions plus lentes restent contenues et ne remettent pas en cause la fluidité générale, d’autant que l’overshoot demeure particulièrement discret. Avec une moyenne de 0,2 % et un maximum limité à 8,3 %, l'AOC Q27G4ZD évite les artefacts de dépassement trop marqués, comme les traînées inverses autour des objets en mouvement.



Le bilan est donc très positif : l’écran se montre rapide, propre dans ses transitions et parfaitement adapté à un usage gaming à 240 Hz.