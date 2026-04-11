Le BenQ Mobiuz EX271UZ marque une étape importante pour la marque, qui se lance enfin sur le terrain très concurrentiel des écrans OLED gaming. Avec sa dalle QD-OLED 4K capable de monter à 240 Hz, il vise clairement un public exigeant, à la recherche d’un moniteur aussi bien à l’aise en jeu qu’en création.
- Excellente réactivité
- Image OLED riche et contrastée
- Très bon niveai de performances
- Polyvalence globale
- Latence légèrement au-dessus des meilleurs OLED
- Luminosité limitée en environnement lumineux
- Quelques pics d’overshoot (invisibles en pratique)
Sur le papier, ce moniteur gaming coche toutes les cases du moment : haute définition, fréquence élevée, connectique moderne et promesse d’une réactivité quasi instantanée. Face à des références déjà bien établies comme les Asus ROG Swift ou les modèles QD-OLED d’Alienware, le BenQ Mobiuz EX271UZ arrive avec une proposition plus équilibrée que réellement disruptive. Il ne cherche pas nécessairement à battre ses concurrents sur tous les plans, mais plutôt à offrir un compromis solide entre performances, qualité d’image et polyvalence. Cela suffit-il à faire la différence ?
Performances et qualité d'image :
Nos mesures
Avec sa dalle QD-OLED de 27 pouces, le BenQ Mobiuz EX271UZ mise avant tout sur la réactivité, et les mesures confirment immédiatement cette orientation.
Le temps de réponse moyen mesuré tourne autour de 0,1 ms GtG, avec une très grande majorité des transitions qui restent sous ce seuil. Dans les faits, on observe des valeurs comprises entre 0,087 ms et 0,15 ms, ce qui place clairement cet écran dans la catégorie des moniteurs les plus rapides du marché.
Temps de réponse sur le BenQ Mobiuz EX271UZ
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|0,1 ms
|Temps de réponse max
|0,9 ms
|Overshoot moyen
|3,1 %
|Overshoot max
|48,3 %
Cette rapidité se traduit par une sensation immédiate à l’image : les mouvements sont parfaitement nets, sans traînée visible, et l’écran donne réellement cette impression de "coller" à l’action. Même sur des scènes rapides ou contrastées, la dalle ne montre aucun signe de faiblesse structurelle.
En analysant plus finement les transitions, on remarque une excellente homogénéité globale. Contrairement à certains LCD, même les meilleurs MiniLED, il n’y a pas de zones plus lentes ou de dérives selon les niveaux de gris. L’ensemble reste extrêmement cohérent, ce qui participe directement à la qualité perçue en jeu.
L’overshoot, lui, est globalement bien maîtrisé. La moyenne tourne autour de 3 %, avec la majorité des transitions propres et sans artefact visible. Certaines transitions spécifiques montrent toutefois des pics plus élevés, notamment vers les niveaux les plus lumineux, mais ils restent ponctuels et invisibles en conditions réelles.
L’input lag sur le BenQ Mobiuz EX271UZ
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|13,2 ms
|Minimum
|10,8 ms
|Maximum
|32,8 ms
Côté latence, nos mesures avec le LDAT donnent un résultat moyen de 13,2 ms en click-to-photon, avec des valeurs comprises entre 10,8 ms et 15 ms dans la grande majorité des cas. Cela reste très bon dans l’absolu, même si l’écran ne rivalise pas totalement avec les références les plus rapides du marché sur ce point précis. En pratique, cela ne pose aucun problème, y compris pour les jeux compétitifs, mais les joueurs les plus exigeants pourront trouver à redire.
Dans l’ensemble, le BenQ Mobiuz EX271UZ délivre des performances de très haut niveau : une réactivité quasi instantanée, une excellente cohérence et un comportement global parfaitement maîtrisé.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Comme ce fut le cas avec d'autres moniteurs QD-OLED que nous avons testés par le passé, la dalle du Mobiuz EX271UZ offre une image qui flatte l'oeil sans aucun problème. Son rendu est particulièrement dense, avec des couleurs saturées, sans tomber toutefois dans l’excès. Surtout, une profondeur de noir qui transforme littéralement l’expérience.
On le remarque bien sur des contenus HDR ou des jeux sombres, "l'effet OLED" est extrêmement bénéfique, quand bien même le pic lumineux restent moins important que sur des MiniLED concurrents. Les zones obscures gagnent en relief, les contrastes sont marqués, et l’image prend une dimension presque cinématographique. C’est typiquement le genre d’écran sur lequel on redécouvre certains jeux et, avec la réactivité, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles les écrans de jeu OLED ont le vent en poupe.
Sur les contenus HDR, le comportement reste globalement très convaincant, mais montre aussi les limites inhérentes à la technologie OLED. Si les petits highlights sont bien mis en valeur et apportent un vrai relief à l’image, les scènes très lumineuses sur de grandes surfaces peuvent voir leur intensité légèrement réduite. Rien de rédhibitoire, mais un point à garder en tête face aux meilleurs écrans MiniLED, plus à l’aise sur ce terrain.
En usage plus classique, que ce soit pour du montage vidéo ou de la retouche photo, la précision est au rendez-vous. La 4K sur 27 pouces apporte un niveau de finesse très appréciable avec sa densité de pixels de 163 ppp. En outre, le piqué est particulièrement propre sur les textes et les éléments fins.
Le point le plus clivant avec ce genre de moniteurs reste néanmoins la luminosité, qui ne pose aucun problème dans un environnement contrôlé, mais couplée au revêtement glossy, rend l'usage parfois délicat en environnement lumineux. Le revêtement est malgré tout plutôt bien maîtrisé, il faut simplement faire attention à ne pas être dos à une fenêtre.
Précisons que, comme de coutume avec l’OLED, le moniteur intègre des mécanismes de protection contre le marquage (déplacement de pixels, rafraîchissement de dalle), qui fonctionnent de manière transparente au quotidien.
Expérience au quotidien
Audio
Le BenQ Mobiuz EX271UZ fait le choix de se passer de haut-parleurs intégrés, une décision assez cohérente au regard de son positionnement haut de gamme. À la place, le constructeur mise sur une connectique audio plus complète, notamment par la présence d’une sortie compatible eARC.
Dans les faits, cela encourage l’utilisation d’un casque ou d’un système audio externe, comme une barre de son, d'autant que, selon BenQ, le pied de l'écran a été pensé pour accueillir une barre de son. Une approche pertinente puisque les haut-parleurs intégrés des écrans PC sont très souvent anecdotiques.
L’expérience de jeu
C’est évidemment en jeu que l’écran révèle tout son potentiel. La combinaison 4K + 240 Hz fonctionne parfaitement sur les configurations haut de gamme, et offre un équilibre très convaincant entre netteté et fluidité.
Sur des FPS ou des jeux compétitifs, la réactivité de la dalle fait la différence : aucun flou de mouvement, une lisibilité parfaite même dans les actions rapides, et une sensation de contrôle immédiate.
Sur des jeux plus narratifs ou immersifs, c’est la qualité d’image qui prend le dessus. Le contraste OLED et la richesse des couleurs apportent un vrai plus, notamment sur les titres récents très travaillés visuellement.
Du côté de la prise en charge des technologies de synchronisation adaptative, l’écran offre une expérience fluide sur une large plage de fréquences. Nous n’avons pas constaté de problème particulier de scintillement (VRR flicker) dans des conditions d’usage classiques, même si, comme souvent avec les dalles OLED, de légères variations peuvent apparaître dans des situations très spécifiques, notamment sur des transitions sombres à faible fréquence. Notons enfin que si l'écran n'est pas listé comme étant G-Sync compatible par Nvidia, son activation n'a posé aucun problème sur notre configuration de test.
Interface et fonctionnalités
Le menu OSD proposé par BenQ est clair, bien structuré et facile à prendre en main. Le joystick permet de naviguer rapidement entre les différents réglages. On retrouve les options classiques liées au gaming, ainsi que plusieurs profils d’image. Rien de révolutionnaire, mais l’essentiel est là, et surtout bien exécuté.
Design et connectiques
Enfin, le BenQ Mobiuz EX271UZ adopte un design assez sobre pour un écran gaming, avec une dalle fine et des finitions soignées. Le pied est stable et ne prend pas trop de place sur le bureau, ce qui reste appréciable au quotidien. Sur le plan ergonomique, le pied offre les réglages classiques attendus sur ce type de moniteur, avec une gestion de la hauteur et de l’inclinaison qui permet d’ajuster facilement la position de l’écran.
Côté connectique, l’écran se montre bien équipé. On retrouve deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort, ainsi qu’un port USB-C compatible DisplayPort avec alimentation, complété par un hub USB. Un ensemble cohérent qui permet de connecter facilement un PC gaming, une console ou un ordinateur portable.
Terminons par un petit détail appréciable au quotidien : le BenQ Mobiuz EX271UZ est livré avec une télécommande. Plutôt rare sur un écran gaming, elle permet de naviguer facilement dans les menus, de changer de source ou de basculer entre différents profils d’image sans avoir à manipuler le joystick situé à l’arrière. Un petit confort qui fait rapidement la différence à l’usage.
Test BenQ Mobiuz EX271UZ : l'avis de Clubic
BenQ réussit parfaitement son entrée sur le marché de l’OLED gaming avec son Mobiuz EX271UZ, un écran extrêmement réactif, homogène et agréable à utiliser au quotidien. Sa dalle QD-OLED offre une image riche et immersive, tandis que ses performances en jeu sont tout simplement excellentes.
S’il ne va pas chercher les toutes premières places en matière de latence pure, et reste un peu en retrait sur la luminosité, il propose un équilibre global très convaincant, sans défaut majeur.
Un écran sérieux, efficace, et surtout très cohérent, qui s’adresse autant aux joueurs exigeants qu’à ceux qui cherchent un moniteur polyvalent.
- Excellente réactivité
- Image OLED riche et contrastée
- Très bon niveai de performances
- Polyvalence globale
- Latence légèrement au-dessus des meilleurs OLED
- Luminosité limitée en environnement lumineux
- Quelques pics d’overshoot (invisibles en pratique)
Fiche technique BenQ Mobiuz EX271UZ
Résumé
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|OLED
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400, HDR10
|Fréquence de rafraîchissement
|240Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
|Type d'écran
|OLED
Affichage
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|OLED
|Technologie d'affichage
|Anti-lumière bleue, Adaptive-Sync, AMD FreeSync, Flicker-Free
|HDR
|VESA DisplayHDR 400, HDR10
|Luminosité
|250 cd/m²
|Contraste
|1000 /1
|Fréquence de rafraîchissement
|240Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
Écran
|Type d'écran
|OLED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Non
|Sans bordures
|Oui
|Compatible 3D
|Non
|Écran tactile
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-5°
|Angle d'inclinaison arrière
|+15°
|Écran pivotable
|Non
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB 3.0 Type A x2
Caractéristiques physiques
|Largeur
|610.91mm
|Hauteur
|537.26mm
|Profondeur
|223.42mm
|Largeur (sans pied)
|610.91m
|Hauteur (sans pied)
|357.25mm
|Profondeur (sans pied)
|80.93m
|Poids
|7.43kg
Alimentation
|Classé énergie
|G
|Consommation
|33W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Oui