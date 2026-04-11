Côté latence, nos mesures avec le LDAT donnent un résultat moyen de 13,2 ms en click-to-photon, avec des valeurs comprises entre 10,8 ms et 15 ms dans la grande majorité des cas. Cela reste très bon dans l’absolu, même si l’écran ne rivalise pas totalement avec les références les plus rapides du marché sur ce point précis. En pratique, cela ne pose aucun problème, y compris pour les jeux compétitifs, mais les joueurs les plus exigeants pourront trouver à redire.



Dans l’ensemble, le BenQ Mobiuz EX271UZ délivre des performances de très haut niveau : une réactivité quasi instantanée, une excellente cohérence et un comportement global parfaitement maîtrisé.