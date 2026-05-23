Entre les dalles OLED encore coûteuses et les moniteurs LCD classiques souvent moins convaincants en HDR, le MiniLED apparaît comme un compromis intéressant. Le Titan Army P275MV Plus tente justement cette voie, avec une dalle 27 pouces 4K Ultra HD capable de monter à 160 Hz.
- Dalle dual-mode 4K 160 Hz / FHD 320 Hz
- HDR lumineux et convaincant
- Bonne réactivité pour une dalle IPS MiniLED
- Connectique très complète
- Passe-câbles intégré au pied
- Rendu SDR perfectible par défaut
- Blooming visible dans certaines scènes sombres
- Menu OSD peu intuitif
- Boutons de réglage peu pratiques
- Bloc d'alimentation imposant
Les gamers auront certainement accusé le coup cette année. Entre le prix de la RAM qui flambe, et le prix des SSD qui s’envole aussi, monter une configuration n’a jamais été aussi onéreux. Et l’écran dans tout ça ? C’est encore un budget de plus à prévoir, surtout si vous cherchez une dalle de qualité.
Le Titan Army P275MV Plus propose une dalle Mini-LED capable d’afficher une définition 4K Ultra HD à 160 Hz, ou de basculer en Full HD à 320 Hz. Le compromis idéal pour les gamers qui veulent passer d’un FPS à un triple A en solo est là, nous l’avons testé intensément, deux semaines durant. Voici notre verdict.
Nos mesures sur le Titan Army P275MV Plus
Performances
Pas de déception sur la latence ! Le Titan Army P275MV Plus livre un résultat très convaincant, avec une latence d’affichage mesurée à 3,6 ms à 160 Hz. C’est un bon score pour un moniteur 4K de cette fréquence, suffisamment bas pour garantir une sensation de réponse immédiate dans la plupart des jeux.
L’input lag sur le Titan Army P275MV Plus
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|19 ms
|Minimum
|16 ms
|Maximum
|22,2 ms
|Affichage seul
|3,6 ms
*Moyenne établie sur 200 mesures.
La mesure click-to-photon fait quant à elle ressortir une moyenne de 19 ms, avec des valeurs comprises entre 16 et 22,2 ms. Le résultat reste donc satisfaisant pour un moniteur 4K à 160 Hz : l’écran ne se hisse pas au niveau des modèles les plus rapides du marché, mais il conserve une latence suffisamment contenue pour offrir une sensation de jeu réactive et agréable.
Côté temps de réponse, l’écran livre une prestation solide pour une dalle LCD, même si l’on observe encore du ghosting dans certaines situations. Le Titan Army P275MV Plus affiche un temps de réponse moyen de 1,3 ms, avec un maximum mesuré à 6,2 ms.
Temps de réponse sur le Titan Army P275MV Plus
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|1,3 ms
|Temps de réponse max
|6,2 ms
|Overshoot moyen
|2,3 %
|Overshoot max
|20,8 %
|Transitions < 1 ms
|47,1 %
L’overdrive adopte un réglage assez offensif. L’overshoot moyen reste contenu à 2,3 %, mais un pic à 20,8 % sur une transition précise montre que le pilotage n’est pas totalement exempt d’artefacts. À l’œil, cela se traduit par un ghosting encore perceptible dans certains mouvements rapides, parfois accompagné de légères traînées inverses selon les transitions. Le phénomène reste contenu dans l’ensemble, mais il rappelle que le P275MV Plus demeure un écran LCD : rapide, oui, mais pas aussi propre qu’un OLED dans la gestion du mouvement.
Dans le détail, 47,1 % des transitions mesurées passent sous la barre de la milliseconde. C’est un bon résultat pour une dalle IPS MiniLED 4K, d’autant que la moyenne reste basse à 1,3 ms. Les transitions les plus lentes, mesurées jusqu’à 6,2 ms, peuvent toutefois expliquer la présence résiduelle de traînées dans certaines scènes, sans remettre en cause la bonne réactivité générale de l’écran.
Qualité d'image
Avec son P275MV Plus, Titan Army mise sur une dalle IPS associée à un rétroéclairage MiniLED qui compte 1 152 zones. Le contraste natif reste toutefois celui d’un écran LCD : nous avons mesuré un rapport de 1 397:1. C’est une bonne performance pour de l’IPS, mais ce n’est pas sur ce terrain que l’écran impressionne le plus sans local dimming.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
En SDR, le bilan est assez contrasté. La couverture sRGB atteint 98,1 %, ce qui permet à l’écran de couvrir quasiment tout l’espace standard. L’échelle de gris se montre avec des écarts significatifs, tandis que la température moyenne est mesurée à 6 375 K, une valeur proche de la référence de 6 500 K, mais avec un équilibre RGB qui manque de régularité. Le gamma moyen atteint 2,37, ce qui donne une image un peu plus dense que prévu, avec des tons moyens légèrement assombris. Le rendu reste agréable en jeu, mais il manque de neutralité pour un usage créatif sans réglage.
Le constat est similaire sur la précision colorimétrique, perfectible dans le mode mesuré, avec un delta E moyen de 4,04 et un maximum à 10,03. L’image paraît flatteuse, mais certaines couleurs s’éloignent visiblement de la cible.
La suite de nos mesures en HDR
En HDR, le Titan Army P275MV Plus se montre nettement plus convaincant. Le pic lumineux atteint 1 042 cd/m², une valeur solide qui donne du relief aux hautes lumières et crédibilise réellement l’expérience HDR. Reflets, éclats lumineux et effets spéciaux profitent d’une intensité que les moniteurs SDR classiques ne peuvent évidemment pas approcher.
La colorimétrie HDR est excellente. Nous avons relevé un delta E moyen de 1,09, avec un maximum limité à 1,77, ce qui traduit une très bonne justesse des teintes.
Le suivi EOTF n’est pas parfaitement calé sur la référence et lécran adopte un rendu assez démonstratif, probablement lié au pilotage MiniLED et aux modes DyDs, avec un tone mapping qui privilégie l’impact visuel à la stricte fidélité. Cela fonctionne bien en jeu, même si l’on n’est pas face à un comportement HDR parfaitement académique.
La couverture colorimétrique est également généreuse, avec 82,33 % du BT.2020 et 96 % pour l'espace UHDA-P3 (très proche du DCI-P3), un très bon score pour un moniteur LCD.
Le bilan est donc assez clair : le Titan Army P275MV Plus convainc surtout par son potentiel HDR, sa forte luminosité, son gamut étendu et sa très bonne réactivité. En SDR, il manque de précision en sortie de carton, mais il se rattrape largement par son rendu lumineux, contrasté et spectaculaire en HDR, qui constitue clairement son principal argument.
Qualité d’image et expérience en jeu
Bonne surprise au déballage : un rapport de calibration individuel est glissé dans la boîte, ce qui reste rare à ce niveau de prix. À l’œil, le rendu se montre immédiatement flatteur, avec un point blanc qui paraît assez neutre et une image agréable sans réglage préalable. Nos mesures invitent toutefois à nuancer ce constat : en SDR, la fidélité colorimétrique et l’échelle de gris restent perfectibles si l’on recherche une image vraiment juste.
L’OSD propose une bonne quinzaine de préréglages, dont des modes dédiés aux espaces colorimétriques (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB) et toute une série de profils gaming. Celui qui nous a le plus convaincus pour un usage jeu et multimédia est le mode DCI-P3, qui offre des couleurs plus généreuses sans tomber dans le criard. Il ne s’agit pas du mode le plus fidèle pour les contenus SDR, mais il donne à l’image un rendu plaisant et immédiatement valorisant. À l’inverse, les modes FPS et MOBA poussent volontairement les tons moyens pour faire ressortir les détails dans les zones sombres. Ces fonctions sont intéressantes pour le jeu compétitif, à oublier pour regarder un film.
La dalle mate évite les reflets quand on a une fenêtre derrière soi, ce qui change des dalles OLED brillantes précédemment testées. Côté luminosité, la dalle a largement de quoi soutenir un usage en plein jour, notamment grâce à son revêtement mat qui limite efficacement les reflets. Avec sa densité de pixels élevée (du 4K sur 27 pouces), le P275MV Plus offre par ailleurs une finesse de détail qui change la donne pour qui vient d’un Full HD ou même d'un QHD.
C’est évidemment en HDR que la dalle MiniLED développe tout son potentiel. À condition d’activer la fonction à la fois dans Windows, et dans le menu Gaming du moniteur. Faute de quoi on passe complètement à côté. Une fois en route, on retrouve une sensation de relief sur les contenus à fort contraste, des hautes lumières vives et dynamiques, avec une sensation de contraste nettement supérieure à celle d’un LCD classique.
Le revers de la médaille, c’est le blooming, ces effets de halo sur les éléments très lumineux affichés sur fond sombre. Le défaut ne gâche pas l’expérience, mais il reste visible dans certaines conditions, notamment autour des éléments lumineux isolés sur fond sombre. L’uniformité de la dalle est en revanche vraiment bonne sur l’ensemble de l’écran, sans fuite de lumière ni zone plus éclairée qu’une autre.
Plus surprenant, nous avons constaté un petit couac avec le curseur de souris : quand on l’utilise sur un fond très sombre avec le dimming activé, il peut disparaître. Seulement quelques fractions de seconde, c’est léger, mais suffisant pour qu’on se demande où il est passé le temps que la zone réagisse. Rien de rédhibitoire, mais c'est le genre de petite imperfection d’algorithme qui rappelle qu'on n’est pas encore au niveau d’un haut de gamme.
Expérience au quotidien
Audio
Chose à moitié rare dans le monde des écrans gaming, Titan Army a intégré deux haut-parleurs de 3 watts chacun dans ce P275MV Plus.
Dans l’idée, c’est toujours pratique pour dépanner. Mais dans les faits, ça ne remplacera jamais une paire d’enceintes ou un casque. Pour regarder quelques vidéos sur YouTube, c'est convenable, pour un appel vidéo également, mais il ne faut pas trop en demander.
Si le volume maximal reste puissant et convaincant (pour un écran), les basses restent très limitées, les aigus peuvent devenir agressifs à haut volume. En somme, un appoint appréciable, mais certainement pas une véritable fonctionnalité à exploiter au quotidien. Fort heureusement, un port jack 3,5 mm est présent au dos de l’écran, pour y brancher des enceintes ou un casque.
Interface et fonctionnalités
L’OSD est clairement le maillon faible. Au lieu du joystick devenu standard sur la plupart des écrans gaming, Titan Army a opté pour cinq boutons physiques sous la coque. Résultat : la navigation est moins fluide qu’avec un joystick. Changer de préréglage demande par exemple de défiler dans toute la liste, sans validation directe. La logique des touches change par rapport à ce qu’on connaît ailleurs, ce qui ne facilite pas forcément la vie.
Le menu OSD lui-même est ceci dit plutôt bien garni avec 15 préréglages : espaces couleur (sRGB, DCI-P3, AdobeRGB), modes gaming (FPS, RTS/RPG, MOBA), un mode « Mac View » pour les utilisateurs Apple, plus des modes Cinéma, Lecture et Eye Care. En revanche, certaines options utiles comme l’overdrive sont cachées dans un sous-menu un peu trop profond.
Pour compenser, Titan Army propose un petit logiciel Windows, le Titan Widget, à télécharger sur son site. Sur le papier, c’est une bonne idée : on retrouve l’OSD dans une fenêtre pilotable à la souris. En pratique, l’appli se bat avec la gestion des couleurs de Windows et on assiste parfois à des bascules de profils intempestives pendant les réglages. Autre point gênant, le mode 320 Hz n’est pas accessible depuis le logiciel. Il faut obligatoirement passer par l’option « AI Dual Mode » du menu Gaming de l’OSD.
Côté fonctionnalités, le P275MV Plus assure : PIP/PBP pour afficher deux sources, KVM, Adaptive Sync (FreeSync), crosshair, compteur de FPS, minuteur, mode vision nocturne, équilibrage des ombres la technologie maison DyDs, liée au pilotage du rétroéclairage MiniLED et aux modes de faible latence/local dimming.
L’éclairage RGB à l’arrière propose plusieurs effets qui s’adaptent à la lumière ambiante, sympa pour habiller un setup. Bon point aussi : il est possible de mettre à jour le firmware depuis le site du constructeur, ce qui laisse au moins la possibilité de corriger certains comportements par la suite.
Consommation électrique
À l’aide de notre protocole habituel pour mesurer la consommation d’un
écran, nous avons calculé une consommation relative de 114,7 W/m². C’est assez élevé, plus en tout cas que la moyenne des écrans gaming précédemment testés.
Design et connectique
De face, le Titan Army P275MV Plus reste discret et très classique. Les bordures sont fines sur trois côtés, le châssis est noir et le pied en métal, proposant un passe-câbles sur sa partie inférieure.
C’est en le retournant qu’il assume son côté « gamer », avec ses motifs façon carbone et son éclairage RGB d’ambiance. La qualité de fabrication est honnête, bien que l'écran soit un peu plus épais que la moyenne.
Le pied est classique mais propose tout ce qu’on en attend, avec un réglage de hauteur sur 12 centimètres d’amplitude, une inclinaison entre -5° et 20°. Il peut également pivoter sur lui-même de -25° à +25° et offre une fonction rotation à 90°, pour le passer en mode portrait. Au dos, on retrouve également des pas de vis pour une fixation VESA 100 x 100 mm.
Côté connectique, Titan Army n’a pas lésiné sur la quantité. Le P275MV Plus propose deux entrées HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB-C offrant jusqu’à 65 W de puissance via la fonction Power Delivery (assez pour alimenter un portable ou un MacBook), deux USB-A, un USB-B et une sortie casque.
Nous avons noté un petit point négatif toutefois, Titan Army a opté pour un bloc d’alimentation externe assez massif. L’écran chauffe moins du coup, mais il faudra trouver où loger ce gros pavé.
Test Titan Army P275MV Plus : l’avis de Clubic
Le Titan Army P275MV Plus s’impose comme une alternative très sérieuse aux moniteurs OLED plus coûteux. Grâce à son rétroéclairage MiniLED, il offre une expérience HDR convaincante, portée par une forte luminosité, un contraste perçu nettement renforcé et un rendu globalement spectaculaire dans les jeux. Il ne retrouve pas la propreté d’un OLED dans les scènes sombres, notamment à cause d’un blooming encore visible, mais il donne clairement plus de relief à l’image qu’un LCD classique.
Sa polyvalence constitue son autre grand atout : la 4K à 160 Hz convient parfaitement aux jeux solo et aux usages créatifs légers, tandis que le mode Full HD à 320 Hz offre une option intéressante pour les titres compétitifs. La connectique est très complète, la réactivité solide, et l’ensemble donne le sentiment d’un écran ambitieux pour son positionnement tarifaire.
Quelques compromis subsistent toutefois. Le rendu SDR manque de précision en sortie de carton, l’OSD reste peu intuitif, les boutons physiques ne facilitent pas les réglages, et l’application Windows mériterait davantage de stabilité. Il faut aussi composer avec une consommation élevée et un bloc d’alimentation externe assez massif.
Le bilan reste largement positif. Le P275MV Plus remplit sa promesse : proposer un écran 4K MiniLED lumineux, réactif et très bien équipé, capable d’offrir une vraie expérience HDR sans atteindre les tarifs des modèles OLED les plus séduisants.
- Dalle dual-mode 4K 160 Hz / FHD 320 Hz
- HDR lumineux et convaincant
- Bonne réactivité pour une dalle IPS MiniLED
- Connectique très complète
- Passe-câbles intégré au pied
- Rendu SDR perfectible par défaut
- Blooming visible dans certaines scènes sombres
- Menu OSD peu intuitif
- Boutons de réglage peu pratiques
- Bloc d'alimentation imposant
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'input lag Leo Bodnar.
Fiche technique Titan Army P275MV Plus
Résumé
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|Mini-LED
|Technologie d'affichage
|AMD FreeSync
|HDR
|VESA DisplayHDR 1000
|Fréquence de rafraîchissement
|160Hz
|Temps de réponse
|1ms
|Type d'écran
|LED
Affichage
|Taille d'écran
|27 pouces
|Définition
|3840 x 2160 px
|Format d'écran
|16/9
|Type de dalle
|Mini-LED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|AMD FreeSync
|HDR
|VESA DisplayHDR 1000
|Luminosité
|450 cd/m²
|Contraste
|1 000:1
|Profondeur de couleur
|8 bit
|Fréquence de rafraîchissement
|160Hz
|Dual-Hz
|320 Hz @ Full HD
|Temps de réponse
|1ms
Écran
|Type d'écran
|LED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Non
|Écran tactile
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-5°
|Angle d'inclinaison arrière
|+20°
|Écran pivotable
|Oui
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 x2
|Connecteur(s) additionnels
|USB Type C, USB Type B, USB Type A
Multimédia
|Fonctionnalités multimédias
|Haut-Parleurs intégrés
Caractéristiques physiques
|Largeur
|614mm
|Hauteur
|518mm
|Profondeur
|229mm
|Largeur (sans pied)
|614mm
|Hauteur (sans pied)
|364mm
|Profondeur (sans pied)
|66mm
|Poids
|7.9kg
Alimentation
|Classé énergie
|F
|Consommation
|37W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Non