L’overdrive adopte un réglage assez offensif. L’overshoot moyen reste contenu à 2,3 %, mais un pic à 20,8 % sur une transition précise montre que le pilotage n’est pas totalement exempt d’artefacts. À l’œil, cela se traduit par un ghosting encore perceptible dans certains mouvements rapides, parfois accompagné de légères traînées inverses selon les transitions. Le phénomène reste contenu dans l’ensemble, mais il rappelle que le P275MV Plus demeure un écran LCD : rapide, oui, mais pas aussi propre qu’un OLED dans la gestion du mouvement.



Dans le détail, 47,1 % des transitions mesurées passent sous la barre de la milliseconde. C’est un bon résultat pour une dalle IPS MiniLED 4K, d’autant que la moyenne reste basse à 1,3 ms. Les transitions les plus lentes, mesurées jusqu’à 6,2 ms, peuvent toutefois expliquer la présence résiduelle de traînées dans certaines scènes, sans remettre en cause la bonne réactivité générale de l’écran.