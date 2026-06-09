Les écrans QD-OLED s'améliorent chaque année, MSI en offre la preuve avec ce MPG 341 CQR QD OLED X36. À travers cette référence à rallonge, une nouvelle technologie de dalle, qui offre des couleurs encore plus vives et éclatantes, mais surtout, une netteté parfaitement adaptée à tout type d'usage.
- Qualité d'image éclatante
- Texte plus net que sur une dalle OLED classique
- Fluidité exemplaire en jeu
- Fonctionnalités de protection de la dalle contre le burn-in
- Connectique complète et riche
- Design soigné et pied au socle plat bien pensé
- Aucun haut-parleur intégré, dommage à ce tarif
- Pied instable, l'écran bouge au moindre mouvement du bureau
MSI inaugure une nouvelle génération de dalles QD-OLED avec le MPG 341CQR QD-OLED X36. Nous sommes ici face à un écran incurvé de 34 pouces en 3440 x 1440 qui pousse pour la première fois le format 21:9 jusqu'à 360 Hz.
Sur le papier, la promesse est simple, lier la fluidité d'un écran e-sport et l'immersion d'un grand écran panoramique, sans rien céder sur la qualité d'image.
Cette cinquième génération de dalle apporte surtout trois nouveautés concrètes : une structure de sous-pixels RGB en bandes verticales, un nouveau revêtement baptisé DarkArmor Film et une luminosité revue à la hausse. Affiché autour de 1 199 euros, c'est un écran haut de gamme que propose MSI. Alors, que vaut-il après deux semaines ? Voici notre verdict.
Nos mesures sur le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
Performances
Aucune mauvaise surprise sur la latence, bien au contraire. Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 livre ici un résultat de très haut niveau, avec une latence d’affichage mesurée à seulement 2 ms à 360 Hz. C’est un excellent score, parfaitement cohérent avec le positionnement très gaming de ce moniteur ultrawide, qui cherche à combiner l’immersion d’un format 21:9 avec la réactivité attendue d’un écran compétitif.
L’input lag sur le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
|Input lag
|Valeur
|Moyenne*
|9 ms
|Minimum
|7,6 ms
|Maximum
|10,4 ms
|Affichage seul
|2 ms
*Moyenne établie sur 200 mesures.
La mesure click-to-photon confirme cette excellente impression, avec une moyenne de 9 ms et des valeurs comprises entre 7,6 et 10,4 ms. À ce niveau, la latence ne constitue évidemment pas un frein, même dans les jeux les plus nerveux. Le passage à 360 Hz se ressent pleinement : les déplacements sont très fluides, la visée gagne en précision et la sensation de réponse immédiate colle parfaitement à ce que l’on attend d’un écran QD-OLED haut de gamme orienté jeu.
Côté temps de réponse, les mesures LDAT demandent une lecture plus prudente. Le relevé GtG affiche une moyenne brute de 12,5 ms, avec un maximum mesuré à 79,4 ms. Pris tel quel, ce résultat ne reflète toutefois pas le comportement réel attendu d’une dalle QD-OLED. La moyenne est tirée vers le haut par quelques transitions très atypiques, notamment entre certains niveaux de gris intermédiaires, alors que la grande majorité des transitions mesurées se situe sous la milliseconde.
Temps de réponse sur le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
|Mesure GtG
|Valeur
|Temps de réponse moyen
|12,5 ms
|Temps de réponse max
|79,4 ms
|Overshoot moyen
|0,1 %
|Overshoot max
|1,3 %
|Transitions < 1 ms
|80 %
Le point le plus révélateur est sans doute l’absence quasi totale d’overshoot. Nous avons relevé un overshoot moyen de seulement 0,1 %, avec un maximum positif limité à 1,3 % et un maximum négatif à 0,9 %. Autrement dit, cet écran ne cherche pas à compenser artificiellement certaines transitions au prix de traînées inverses visibles. L’image conserve un comportement très propre, avec une netteté en mouvement qui profite à la fois de la technologie OLED, de la fréquence de 360 Hz et d’un pilotage très peu agressif.
Dans le détail, environ 80 % des transitions mesurées passent sous la barre de la milliseconde. C’est cette donnée qui reflète le mieux l’expérience ressentie à l’écran. En pratique, le MPG 341CQR QD-OLED X36 offre donc une excellente réactivité, avec des mouvements nets, une latence très basse et aucune trace marquée de reverse ghosting.
Cliquez ici pour voir nos mesures SDR
Avec ce MPG 341CQR QD-OLED X36, MSI mise sur une dalle QD-OLED ultrawide de 34 pouces, au format 21:9, capable d’atteindre 360 Hz. Sur le papier, la promesse est claire : proposer un écran à la fois immersif, très rapide et capable d’offrir les qualités habituelles de l’OLED, à savoir des noirs parfaits, un contraste perçu très élevé et une excellente lisibilité dans les scènes sombres.
En SDR, le bilan est très solide. En mode sRGB, nous avons mesuré un delta E moyen de 1, avec un maximum à 2,07. La précision colorimétrique est donc excellente en sortie de carton, avec des écarts suffisamment faibles pour rester imperceptibles dans la majorité des usages. L’écran peut ainsi convenir aussi bien au jeu qu’à un usage bureautique ou créatif occasionnel, sans nécessiter de calibration immédiate pour obtenir une image juste.
L’échelle de gris confirme cette bonne tenue générale. Le delta E moyen atteint 1,3, tandis que la température de couleur moyenne est mesurée à 6 278 K. L’image tire très légèrement vers le chaud par rapport à la référence de 6 500 K, mais l’écart reste modéré. Le gamma moyen, relevé à 2,145, se montre lui aussi proche de la cible. On obtient donc une image équilibrée, naturelle, sans tons moyens exagérément assombris ni rendu trop clair.
La suite de nos mesures en HDR
En HDR, le MPG 341CQR QD-OLED X36 impressionne par sa bonne tenue en matière de colorimétrie, son contraste, et surtout par sa capacité à produire des pics lumineux très élevés pour une dalle OLED.
Côté colorimétrie, nous mesurons un Delta E moyen tout à fait correct, à 2,39. La valeur maximale atteint 3,44, ce qui témoigne d'une colorimétrie globalement juste.
Suivant le mode HDR sélectionné, cet écran est capable de monter assez haut en luminosité. Nous avons mesuré une pointe proche de 1 300 cd/m² sur de petites fenêtres, avec un niveau encore très élevé autour de 1 170 cd/m² sur une fenêtre de 5 %.
La luminosité diminue ensuite progressivement lorsque la surface claire augmente, ce qui reste un comportement classique sur OLED avec un pic lumineux supérieur à 350 cd/m² sur une fenêtre de pleine taille. Ce niveau reste toutefois très correct pour un OLED et permet de conserver une image HDR lisible et dynamique, même lorsque la scène ne repose pas uniquement sur de petits éclats lumineux.
La couverture colorimétrique est l’un des autres grands points forts de cet écran. Nous avons relevé 98,73 % de l’espace UHDA-P3, 76,83 % du BT.2020 et 91,8 % de l’Adobe RGB. Le MSI couvre donc presque intégralement l’espace P3, ce qui lui permet d’afficher des couleurs riches et intenses dans les jeux comme dans les contenus HDR. Le BT.2020 reste, comme souvent, partiellement couvert, mais le résultat demeure élevé pour un moniteur gaming. La couverture Adobe RGB, elle aussi généreuse, permet d’envisager quelques usages plus créatifs, même si ce n’est pas la vocation première de cet écran.
Le bilan est donc très positif. Le MSI MPG 341CQR QD-OLED X36 combine une excellente justesse SDR, une couverture colorimétrique très étendue, une forte luminosité HDR pour une dalle OLED et une latence extrêmement basse avec une expérience réelle qui est celle d’un écran QD-OLED très rapide, propre et parfaitement adapté au jeu compétitif. Avec son format 21:9, son contraste OLED et sa fréquence de 360 Hz, cet écran MSI s’impose comme un moniteur à la fois immersif et redoutablement réactif.
Nos impressions sur le rendu à l'image
Dès le premier contact avec la dalle, les mots viennent, c'est superbe. On retrouve tout ce qui fait le charme d'une dalle QD-OLED, à savoir des noirs absolus (les pixels étant éteints), mais aussi un contraste infini et une gestion lumineuse pixel par pixel, qui fait des merveilles. Avec sa courbure à 1800R, l'immersion n'est pas majestueuse, mais reste confortable sur de nombreux FPS.
Pour jouer à des jeux à l'environnement assez sombre, comme Alan Wake II, c'est un pur bonheur. Les zones d'ombre sont très bien représentées, affichant tout de même la clarté permettant de les distinguer.
Côté couleurs, c'est vif, éclatant, et à l'œil, ça semble plutôt juste, sans tomber dans une saturation qui finirait par faire mal à la tête.
Mais MSI va encore plus loin qu'une simple dalle QD-OLED. Ce MPG 341 CQR QD OLED X36 offre des sous-pixels en bandes RGB verticales, qui remplacent l'ancienne bande triangulaire. Cela change clairement la donne niveau netteté du texte. Si sur les anciennes dalles QD-OLED, comme le AOC Q27G4ZD, on pouvait avoir des liserés verts ou roses qui entouraient les caractères, ici, c'est terminé.
Bien que ce MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 soit un écran gamer, il est ainsi, encore plus agréable pour les travailleurs et les tâches de bureautique du quotidien.
MSI a également disposé un nouveau revêtement sur son écran. Il est annoncé comme plus résistant aux rayures, promesse que nous n'avons pas testée, pour des raisons évidentes. Aussi, le blanchiment du revêtement sous une source de lumière ambiante est nettement réduit selon le constructeur. Cette nouveauté reste toutefois un détail qui dépend beaucoup de l'éclairage ambiant de l'utilisateur.
Expérience au quotidien
Audio
Dans le monde des écrans gamer, on retrouve deux écoles. Ceux qui mettent un système audio sur leurs écrans, et ceux qui n'en mettent pas. MSI est de cette seconde école, qui a fait le choix de ne pas proposer de haut-parleurs sur son écran.
Si l'on comprend cette seconde école, qui, pour ne pas proposer un son de piètre qualité, décide de s'abstenir, sur un moniteur à 1199€, le fabricant aurait pu faire un effort.
On retrouve cependant un port jack 3,5 mm, permettant d'y brancher un casque, des écouteurs ou des enceintes, mais c'est tout.
Interface et fonctionnalités
MSI tente de se démarquer ici avec une fonctionnalité, pas unique, mais très rare. C'est l'AI Care Sensor. Ce petit module, positionné sous le logo, est un capteur de présence. Il analyse la scène toutes les 0,2 seconde, rien que ça, pour détecter si un utilisateur se trouve devant l'écran.
Ainsi, la dalle s'éteint automatiquement quand vous quittez le bureau, et se rallume au retour de l'utilisateur. MSI promet une confidentialité totale des données. Il est possible d'activer des fonctions comme l'éveil de l'écran quand l'utilisateur approche, ou le verrouillage en cas d'absence. Le système fonctionne bien et a plusieurs utilités.
Protection des données sensibles, économies d'énergie, mais surtout, réduction du burn-in, toujours présent sur les écrans OLED et QD-OLED.
Pour piloter le menu OSD, tout se passe à l'aide du joystick, situé à l'arrière de l'écran en partie basse, au niveau du logo.
De nombreux réglages colorimétriques sont présents dans les paramètres de cet écran, dont un mode Adobe RGB, appréciable pour les travailleurs de l'image notamment.
L'écran propose même les fonctionnalités PIP/PBP, si l'utilisateur branche plusieurs sources vidéo sur ce dernier. Cependant, si sur une dalle de 49 pouces, c'est pratique, sur un écran de 34 pouces, il est plus agréable d'avoir un seul affichage large.
On retrouve également un système de protection de la salle, qui l'éteint automatiquement au bout de 24 heures, afin de rafraîchir les pixels.
Consommation électrique
Les dalles OLED ne sont pas toujours très économes en énergies. En ajustant la luminosité à 150 cd/m² en SDR, nous calculons une consommation relative de 100 W/m². Une consommation assez haute pour un écran PC.
Design et connectiques
Esthétiquement le MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 est une réussite. Des bords fins, une dalle mince, un pied pas trop encombrant, il a tout pour plaire.
Ses bordures sont minces sur les côtés comme sur la partie supérieure, là où la partie inférieure est un peu plus épaisse, comme sur l'ensemble des écrans du marché. On se demande cependant pourquoi le constructeur a laissé son ancien logo sur la tranche inférieure, mais c'est anecdotique.
Le pied a été renouvelé, exit l'ancienne base en Y et place à un socle plat et fin, sur lequel on peut même ranger le clavier au besoin. Le socle est par ailleurs entièrement en métal, et offre une finition qualitative.
Au dos, on retrouve le logo de la marque rétroéclairé, c'est joli, mais diablement inutile pour 99% des utilisateurs.
Il est possible de régler la hauteur du MSI MPG 341 CQR QD OLED X36, sur une amplitude de 11 centimètres, de le faire pivoter, ou encore de l'incliner. MSI propose également une rotation de l'écran, faible cependant, qui vise plutôt à l'ajustement. Sur une dalle de 34 pouces, il est difficile de la faire passer de l'horizontale à la verticale. Et surtout, pas très utile, surtout quand ladite dalle est incurvée.
On retrouve une fixation VESA 100 x 100, pour les utilisateurs qui souhaiteraient fixer l'écran sur un bras de fixation.
Côté connectique, le MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 se montre plutôt complet. Avec deux ports HDMI 2.1, un DisplayPort 2.1a, un port USB-C avec fonction Power Delivery jusqu'à 98 watts et fonction DisplayPort intégrée, c'est très appréciable. Pour compléter le tout, deux ports USB-A en 5 Gbit/s, et un USB-B pour connecter le hub au PC, ainsi que le port jack 3,5 mm.
Enfin, le pied est doté d'un passe-câbles, ce qui est d'usage sur pas mal d'écran, mais toujours bon à signaler. Le seul regret toutefois, car il y en a, c'est la stabilité. Faites bouger le bureau ne serait-ce qu'un peu, l'écran se met à danser dans tous les sens, ce qui est assez pénible. Un support de fixation mural peut régler ce problème définitivement.
Test MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 : l'avis de Clubic
Avec le MPG 341 CQR QD OLED X36, MSI signe l'un des ultrawides QD-OLED les plus aboutis du moment. Sa dalle de cinquième génération tient toutes ses promesses. Des noirs absolus, un contraste infini et des couleurs vives et justes, le tout sublimé par la nouvelle matrice de sous-pixels en bandes RGB verticales qui élimine enfin les liserés colorés autour du texte. Résultat, un écran qui excelle aussi bien en jeu que pour la bureautique au quotidien, ce qui n'était pas gagné d'avance sur ce type de dalle.
Côté gaming, le combo 360 Hz et la réactivité de la dalle font merveille, avec une fluidité irréprochable. La courbure 1800R apporte une immersion confortable sans être spectaculaire, et la connectique se montre généreuse, avec son USB-C Power Delivery 98 W avec fonction DisplayPort. Les fonctionnalités intelligentes, AI Care Sensor en tête, ne sont pas de simples gadgets : elles protègent réellement la dalle du burn-in tout en apportant un confort d'usage appréciable.
Tout n'est pas parfait pour autant. L'absence totale de haut-parleurs surprend sur un écran affiché à 1 199 euros, et la stabilité du pied laisse à désirer : le moindre mouvement du bureau fait danser l'écran, un défaut que seule une fixation murale corrige vraiment. À ces réserves s'ajoute un tarif premium qui le réserve aux portefeuilles bien garnis. Mais pour qui cherche le meilleur de l'ultrawide QD-OLED sans compromis sur la vitesse, le MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 s'impose comme une référence difficile à prendre en défaut.
- Qualité d'image éclatante
- Texte plus net que sur une dalle OLED classique
- Fluidité exemplaire en jeu
- Fonctionnalités de protection de la dalle contre le burn-in
- Connectique complète et riche
- Design soigné et pied au socle plat bien pensé
- Aucun haut-parleur intégré, dommage à ce tarif
- Pied instable, l'écran bouge au moindre mouvement du bureau
Toutes les mesures réalisées dans le cadre de ce test ont été enregistrées avec le logiciel CalMAN Ultimate, une sonde Calibrite Display Plus HL et un boîtier de mesure d'Input Lag Leo Bodnar.
Fiche technique MSI MPG 341 CQR QD OLED X36
Résumé
|Taille d'écran
|34 pouces
|Définition
|3440 x 1440 px
|Format d'écran
|21/9
|Type de dalle
|QD-OLED
|Technologie d'affichage
|Compatible G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-lumière bleue
|HDR
|VESA DisplayHDR 500 True Black
|Fréquence de rafraîchissement
|360Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
|Type d'écran
|QLED
Affichage
|Taille d'écran
|34 pouces
|Définition
|3440 x 1440 px
|Format d'écran
|21/9
|Type de dalle
|QD-OLED
|Dalle mate antireflet
|Oui
|Technologie d'affichage
|Compatible G-SYNC, AMD FreeSync Premium Pro, Anti-lumière bleue
|HDR
|VESA DisplayHDR 500 True Black
|Luminosité
|300 cd/m²
|Contraste
|1500000:1
|Fréquence de rafraîchissement
|360Hz
|Temps de réponse
|0.03ms
Écran
|Type d'écran
|QLED
|Écran large
|Oui
|Écran incurvé
|Oui
|Écran tactile
|Non
Ergonomie
|Angle d'inclinaison avant
|-5°
|Angle d'inclinaison arrière
|+15°
|Écran pivotable
|Non
|Pied réglable en hauteur
|Oui
|Pied amovible
|Oui
|Fixation VESA
|100 x 100 mm
Connectique
|Entrées vidéo
|HDMI 2.1 x2, USB Type C, DisplayPort 2.1a x2
|Sorties audio
|Prise casque Jack 3.5mm
|Connecteur(s) additionnels
|USB Type B, USB Type A x2
Caractéristiques physiques
|Largeur
|812.83mm
|Hauteur
|433.08mm
|Hauteur (Max)
|543.08m
|Profondeur
|228.3mm
|Largeur (sans pied)
|812.83mm
|Hauteur (sans pied)
|372.09mm
|Profondeur (sans pied)
|118.54mm
|Poids
|7.78kg
Alimentation
|Classé énergie
|F
|Consommation
|32W
|Consommation en veille
|0.5W
|Alimentation interne
|Oui