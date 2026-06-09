Avec le MPG 341 CQR QD OLED X36, MSI signe l'un des ultrawides QD-OLED les plus aboutis du moment. Sa dalle de cinquième génération tient toutes ses promesses. Des noirs absolus, un contraste infini et des couleurs vives et justes, le tout sublimé par la nouvelle matrice de sous-pixels en bandes RGB verticales qui élimine enfin les liserés colorés autour du texte. Résultat, un écran qui excelle aussi bien en jeu que pour la bureautique au quotidien, ce qui n'était pas gagné d'avance sur ce type de dalle.

Côté gaming, le combo 360 Hz et la réactivité de la dalle font merveille, avec une fluidité irréprochable. La courbure 1800R apporte une immersion confortable sans être spectaculaire, et la connectique se montre généreuse, avec son USB-C Power Delivery 98 W avec fonction DisplayPort. Les fonctionnalités intelligentes, AI Care Sensor en tête, ne sont pas de simples gadgets : elles protègent réellement la dalle du burn-in tout en apportant un confort d'usage appréciable.

Tout n'est pas parfait pour autant. L'absence totale de haut-parleurs surprend sur un écran affiché à 1 199 euros, et la stabilité du pied laisse à désirer : le moindre mouvement du bureau fait danser l'écran, un défaut que seule une fixation murale corrige vraiment. À ces réserves s'ajoute un tarif premium qui le réserve aux portefeuilles bien garnis. Mais pour qui cherche le meilleur de l'ultrawide QD-OLED sans compromis sur la vitesse, le MSI MPG 341 CQR QD OLED X36 s'impose comme une référence difficile à prendre en défaut.