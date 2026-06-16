Une fois encore, Razer signe une souris d’exception, mais hélas, une fois encore elle sera réservée à une élite fortunée ou, tout du moins, prête à un tel investissement. Aussi moderne et performante soit-elle, rares sont les joueurs capables/désireux de mettre 180 euros dans une souris.

Reconnaissons en revanche qu’au-delà de la seule question tarifaire, Razer signe une fois encore un très bon produit. La Viper v3 Pro était déjà une référence en matière de souris gaming, la Viper v4 Pro pousse les curseurs encore un peu plus loin. Les différences de fiche technique parlent pour cette nouvelle souris avec un capteur plus sensible, une meilleure gestion de la connectique sans fil et une autonomie largement améliorée. Cela ne s’arrête cependant pas à ce niveau et le ressenti progresse lui aussi encore un peu.

Vous avez aimé la Viper v3 Pro ? Vous aimerez sa remplaçante dont les dimensions et la forme sont identiques. La souris est toutefois encore un peu plus légère pour une prise en main encore améliorée, soutenue par des grips optionnels. Pas d’innovation majeure donc, mais des progrès à tous les niveaux pour celle qui sera à coup sûr un nouveau succès pour la marque.