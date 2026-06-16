Chez Razer, la gamme Viper Pro est celle des modèles légers à destination des joueurs les plus exigeants. La v4 est évidemment là pour élever encore un peu le niveau avec un poids encore réduit (49 g) et un nouveau capteur Focus Pro 50K. Suffisant pour justifier un tarif lui aussi haut de gamme ?
- La Razer Viper toujours plus légère
- Prise en main impeccable
- Fiabilité, construction et design
- Molette optique rapide/précise
- Capteur 50 K, polling rate 8 KHz
- Autonomie remarquable
- Toujours réservée aux droitiers
- Contacteurs « clicky » bruyants
- Pas de Bluetooth
Un design pas complètement ambidextre
Lancée en 2024, après une excellente Viper v2 Pro, la Viper v3 Pro est à nouveau encensée par la critique autant que par le public. Les nombreuses récompenses reçues par la souris n’empêchent pas Razer d’envisager une remplaçante et c’est en toute logique que nous arrive – une fois encore plus ou moins deux ans plus tard – la Viper v4 Pro. Il n’est pas question de révolutionner un concept qui a fait ses preuves, mais bien d’affiner, de moderniser encore la proposition.
De fait, on peut se dire qu’il y a finalement peu de changements sur cette souris et c’est vrai que le premier coup d’œil posé dessus tend à confirmer cette impression. Le design est similaire avec cette forme parfaitement symétrique et ces très légers renfoncements sur le milieu. En elle-même, la souris est relativement compacte : 127,1 millimètres de long pour 63,9 mm de large et 39,9 mm d’épaisseur. Strictement identique à la Viper v3 Pro.
En plus de la souris, un câble de 1,8 m et un puck de connexion. ©Nerces pour Clubic
Tout en gardant la forme de sa prédécesseure et ses dimensions, la Viper v4 Pro fait un effort sur le poids : elle perd exactement 5 grammes et, si ça semble peu, cela lui permet de passer sous la barre des 50 g, pas si fréquent pour une souris sans-fil. De plus, il n’est pas question de surface alvéolée comme sur certains modèles ultralégers et, à aucun moment, nous n’avons l’impression d’une fabrication de piètre qualité : les matériaux respirent la qualité.
La souris dispose bien sûr d’une molette bidirectionnelle et de deux boutons au niveau du pouce, en plus des boutons principaux. Sous le mulot, un bouton est là pour allumer la souris et changer la sensibilité du capteur, alors que deux larges patins en PTFE assurent la glisse. Pas grand-chose d’autre à signaler si ce n’est que la souris dispose d’un port USB-C et qu’un petit puck est là pour assurer la liaison sans-fil, tout en faisant office de station de recharge.
Polling rate de 8 KHz et un capteur 50 K !
Les cinq grammes de différence seront là pour ravir les joueurs eSport, mais ils ne changent donc pas la silhouette de la souris. En revanche, la fiche technique de la Viper v4 Pro évolue avec, d’abord, un capteur largement boosté : Focus Pro de 3ᵉ génération, il peut monter à 50 K points par pouce de sensibilité contre 35 K sur le précédent modèle. Conçu en interne chez Razer, il est aussi donné pour 930 IPS de vitesse maximale et 90 G d’accélération.
Des valeurs techniques en nette hausse à chaque fois par rapport à la Viper v3 Pro, mais Razer ne se contente pas de ces quelques chiffres. La marque en a d’autres à communiquer, et pas des moins intéressants. On passera rapidement sur la fiabilité renforcée des switchs utilisés sur les boutons de la souris : à 100 millions de clics de cycle de vie pour cette 4ᵉ génération, c’est encore 10 millions de plus que sur les boutons de 3ᵉ génération.
Razer s’attarde sur l’amélioration de la connectique de sa souris. Si le Bluetooth est aux abonnés absents – dommage –, celle-ci dispose d’une liaison sans-fil HyperSpeed « optimisée ». L’objectif est de réduire encore les risques de perte de signal tout en offrant une latence encore améliorée. Bien sûr, il s’agit de se mesurer à la latence des liaisons filaires. Notez que si le câble USB est surtout utilisé pour la recharge, il permet de faire fonctionner la Viper v4 Pro.
La molette optique et les contacteurs des boutons sont impeccables. ©Razer
Pas d’amélioration au niveau du taux d’interrogation (ou polling rate) de la souris, mais Razer figure déjà parmi les meilleurs à ce niveau : on parle de la possibilité d’atteindre un maximum de 8 000 Hz, mais cela ne sera utile qu’aux tout meilleurs joueurs. Vous vous en doutez, ce chiffre a une incidence sur l’autonomie de la souris et il est évidemment ajustable depuis le logiciel Razer, comme peut l’être la sensibilité du capteur Focus Pro.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
Ces réglages se font via l’interface Synapse Web qui, comme sur la plupart des périphériques Razer, vient remplacer le logiciel Synapse. Ce mouvement vers une interface en ligne, depuis le navigateur, est un gage de simplicité : plus de soft à installer et la promesse de paramètres accessibles sur n’importe quelle machine… Connectée. Heureusement, en cas de panne d’Internet, un profil (oui, un seul) est enregistré dans la mémoire de la souris.
Rien à redire sur la clarté de l’interface Synapse Web. ©Nerces pour Clubic
Nous n’entrerons pas ici dans d’infinis détails, mais sachez que les commandes peuvent toutes être personnalisées, et ce, que l’on parle de fonctions principales ou de fonctions secondaires accessibles via l’Hypershift. L’interface Synapse permet d’ajuster la sensibilité du capteur de 100 à 50 000 ppp par pas de 100 ppp. La fréquence du polling rate est, elle, à choisir parmi six valeurs : 125, 500, 1 000, 2 000, 4 000 ou 8 000 Hz. On peut aussi ajuster la mise en veille et un mode basse consommation.
Plus original, Razer intègre une option de « sensibilité dynamique » qui permet d’ajuster l’accélération de la souris en fonction de ses habitudes. Toujours pratique. Il en va de même pour le réglage de la rotation conçu pour obtenir un mouvement horizontal rectiligne, et ce, quelle que soit votre prise en main. Enfin, Razer autorise la gestion des LED du puck de connexion/charge : on peut utiliser ses LED pour afficher le niveau de batterie, mais aussi le polling rate ou la sensibilité.
La gestion de l’alimentation permet de gagner encore en autonomie. ©Nerces pour Clubic
L’interface Synapse doit permettre de tirer le meilleur de la Viper v4 Pro et, très franchement, nous n’avons pas d’autre reproche à formuler que le besoin d’Internet pour ajuster les profils. Les options offertes par Razer sont même plutôt de nature à rassurer les joueurs : c’est la garantie de vraiment pouvoir ajuster la souris à ses propres habitudes. En ce sens, les dimensions de la Viper v4 Pro lui permettent de toucher un large public : petites, moyennes ou grandes mains seront à l’aise.
Palm grip, claw grip ou fingertip grip sont possibles et Razer distribue deux petits grips autocollants à placer si vous le souhaitez. Nous n’en avons pas ressenti le besoin, mais sachez qu’ils sont là pour sécuriser encore la prise en main. Nous n’avons aucune critique à formuler et même après des heures de jeu, la fatigue ne se fait pas sentir. Les boutons sont idéalement placés, avec juste une remarque sur la position du bouton de sensibilité sous la souris.
Alors, c’est vrai qu’en pleine partie, on change rarement de configuration, mais ce n’est peut-être pas le placement idéal. Un défaut bien modeste au regard des atouts de la Viper v4 Pro : confortable, réactive et précise, la souris ne décroche jamais et la connexion est irréprochable. Pour le principe, on regrettera juste l’absence de Bluetooth qui aurait offert plus de polyvalence, mais il nous semble plus utile de souligner l’autonomie de la bête.
Légèrement bombée, la souris est parfaite pour toutes les mains. ©Nerces pour Clubic
En effet, Razer a fourni de remarquables efforts pour booster les 95 heures maximum de la Viper v3 Pro : on parle d’un doublement à 180 h ! Même à 8 000 Hz de polling rate, l’autonomie est encore bluffante, à 45 h confirmées par nos propres tests. Ah si, malgré toutes ses qualités, la Viper v4 Pro peut être critiquée sur trois points : malgré un design en apparence ambidextre, elle est conçue pour les seuls droitiers du fait du placement des boutons de pouce.
De plus, il faut souligner que l’utilisation d’une molette optique peut perturber. La précision et la réactivité ne sont pas en cause, mais les crans sont un peu trop souples : pas toujours évidents à gérer. Nous regrettons aussi le côté un peu « clicky » des switchs utilisés par Razer. Là encore, c’est une question de sensibilité personnelle, mais il faut souligner leur côté un peu « sonores ».
Razer Viper v4 Pro : l’avis de Clubic
Une fois encore, Razer signe une souris d’exception, mais hélas, une fois encore elle sera réservée à une élite fortunée ou, tout du moins, prête à un tel investissement. Aussi moderne et performante soit-elle, rares sont les joueurs capables/désireux de mettre 180 euros dans une souris.
Reconnaissons en revanche qu’au-delà de la seule question tarifaire, Razer signe une fois encore un très bon produit. La Viper v3 Pro était déjà une référence en matière de souris gaming, la Viper v4 Pro pousse les curseurs encore un peu plus loin. Les différences de fiche technique parlent pour cette nouvelle souris avec un capteur plus sensible, une meilleure gestion de la connectique sans fil et une autonomie largement améliorée. Cela ne s’arrête cependant pas à ce niveau et le ressenti progresse lui aussi encore un peu.
Vous avez aimé la Viper v3 Pro ? Vous aimerez sa remplaçante dont les dimensions et la forme sont identiques. La souris est toutefois encore un peu plus légère pour une prise en main encore améliorée, soutenue par des grips optionnels. Pas d’innovation majeure donc, mais des progrès à tous les niveaux pour celle qui sera à coup sûr un nouveau succès pour la marque.
- La Razer Viper toujours plus légère
- Prise en main impeccable
- Fiabilité, construction et design
- Molette optique rapide/précise
- Capteur 50 K, polling rate 8 KHz
- Autonomie remarquable
- Toujours réservée aux droitiers
- Contacteurs « clicky » bruyants
- Pas de Bluetooth
Fiche technique Razer Viper v4 Pro
Résumé
|Nombre de boutons
|6
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|50000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|49g
Ergonomie
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|6
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
Caracteristiques techniques
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|50000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|USB, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|Razer Synapse
Batterie
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|180h
Caractéristiques physiques
|Longueur du câble
|1.8m
|Largeur
|63.9mm
|Profondeur
|127.1mm
|Poids
|49g
|Poids modulable
|Non
|Rétro-éclairage
|Non
Les alternatives à la souris Viper v4 Pro de Razer :
- Clic haptique HITS innovant et silencieux
- Très confortable en jeu
- Excellente précision (HERO 2, 8000 Hz)
- Coque agréable, pas de traces de doigt
- Capteur 32K ppp, polling rate 8K Hz
- Légère, confortable et bonne glisse