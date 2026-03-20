Inutile de dire que le secteur de la souris gaming est pour le moins embouteillé. Be quiet! compte logiquement sur sa renommée et une proposition qui fait plus que tenir la route pour s’imposer : sans être un modèle révolutionnaire, la Dark Perk Ergo coche effectivement toutes les cases ou presque pour convaincre un maximum de joueurs.

Technologiquement d’abord, avec un polling rate jusqu’à 8 000 Hz, un capteur 32 000 ppp, une autonomie de plus de 100 heures et un poids de 55 grammes, la Dark Perk Ergo est au top. La prise en main profite d’une très légère bosse qui lui confère une ergonomie réussie. Enfin, nous manquons encore de recul, mais après un mois à tester le mulot, la robustesse et la durée de vie semblent devoir être au rendez-vous.

Be quiet! aurait-elle réussi un sans-faute pour cette première incursion ? C’eut été trop beau et la marque oublie par exemple d’intégrer le Bluetooth. Elle manque surtout le coche côté tarification : à vous de voir, mais les 110 euros, prix de lancement, nous paraissent un peu élevés au regard de la proposition. Rien de scandaleux, mais à ce prix, on aurait aimé un tableau plus complet : Bluetooth, patins de remplacement et grip autocollant.