Dans la foulée des claviers Dark Mount et Light Mount, be quiet! Décide d’envahir un autre pan du secteur du gaming : les souris. Là encore, deux modèles pour tenter une incursion. Deux modèles similaires qui ne jouent que sur des détails et que nous testons donc simultanément. Les Dark Perk Ergo et Sym, ça mérite que l’on se réveille la nuit ?
- Coque agréable, pas de traces de doigt
- Capteur 32K ppp, polling rate 8K Hz
- Légère, confortable et bonne glisse
- Excellente autonomie (1 000 Hz)
- Des clics précis et très discrets
- IO Center non compatible Firefox ?!
- Une souris peu chère tout de même
- Pas de Bluetooth, pas de grip
- Proposition assez classique finalement
- Coque agréable, pas de traces de doigt
- Capteur 32K ppp, polling rate 8K Hz
- Légère, confortable et bonne glisse
- Excellente autonomie (1 000 Hz)
- Des clics précis et très discrets
- IO Center non compatible Firefox ?!
- Une souris peu chère tout de même
- Pas de Bluetooth, pas de grip
- Proposition assez classique finalement
Designs minimalistes et 55 grammes sur la balance
Nous le disions en préambule, nous faisons ici un tir groupé tant les deux modèles proposés par be quiet! Sont proches l’un de l’autre. Il y a de menues différences de forme, mais dans la conception et pour la majorité des points de design/techniques, c’est bonnet blanc et blanc bonnet. Ergo ou Sym, les Dark Perk adoptent une silhouette uniformément noire et be quiet! N’a pas souhaité proposer d’autres coloris. Il n’est pas non plus question d’options RVB : on fait dans la sobriété.
Dans leur écrin respectif et, la Dark Perk Sym, sortie de sa boîte. ©Nerces pour Clubic
Sans qu’il soit possible de parler de souris mini, ce sont des modèles relativement compacts : on parle de 12 centimètres de long pour l’Ergo et 12,3 cm pour la Sym. La largeur est identique, à 6,6 cm, et les souris appartiennent à la catégorie des modèles légers : très exactement 55 grammes. Sachant que les deux souris sont sans-fil avec le supplément de la batterie, be quiet! A été contrainte d’imaginer des astuces pour réduire à ce point le poids des mulots sans adopter de structure en nid d’abeille.
La marque a limité tout ce qui est gadget (LED RVB notamment) et si le dos des souris est « plein », en retournant les produits, on remarque des « trous » : moins de matériaux pour plus de légèreté. Des plastiques fins ont aussi été utilisés et certaines fonctionnalités avancées ne sont pas au menu : cinq boutons « seulement » et une molette bidirectionnelle classique, sans autre option. Les formes, simples, contribuent aussi à limiter le poids.
Remarquez le dessous nettement découpé pour alléger les souris. ©Nerces pour Clubic
Cela ne saute pas aux yeux, mais la Dark Perk Ergo est aussi un tout petit peu plus arrondie : c’est en cela qu’elle justifie son nom alors que la Sym se veut… Symétrique. Regrettons toutefois que cette dernière ne soit pas réellement symétrique : avec ses boutons de pouce fixes, elle ne conviendra pas aux gauchers. Tant pis. Autre regret, be quiet! Ne propose aucun grip, pas même en option pour ses deux souris. Dans la boîte, on ne retrouve que le câble USB tressé (1,8 m) – très joli –, un convertisseur USB-A / USB-C et le petit dongle sans fil en USB-A.
Capteur de 32 000 ppp et polling rate à 8 000 Hz
Sur le strict plan du design, les Dark Perk jouent donc la carte de la simplicité et de la sobriété. Un parti pris que nous apprécions à Clubic, mais qui doit s’accompagner d’éléments techniques de qualité pour que be quiet! Ait une chance de s’imposer. De prime abord, on est un peu étonnés de voir que ce n’est qu’un capteur PixArt PAW3950 qui a été retenu : c’est un bon produit, mais il est utilisé par de nombreux concurrents.
Il s’agit d’un capteur optique doté d’une sensibilité maximale de 32 000 points par pouce. En utilisant ce PAW3950, be quiet! Se repose sur une valeur sûre et nous n’avons effectivement rien à lui reprocher : même sur les jeux les plus rapides, il ne décroche jamais, bien aidé par sa capacité à encaisser des accélérations jusqu’à 50 g. Certes, nous ne sommes pas des professionnels du gaming chez Clubic, mais on peine à imaginer que des joueurs puissent y trouver à redire.
À gauche, la Dark Perk Ergo, et à droite, la Dark Perk Sym, désossées. ©be quiet!
Pour accompagner le capteur PixArt, be quiet! A logiquement opté pour des contacteurs Omon D2FP-FN2 sur les boutons. Là non plus, rien à redire. De plus, la marque fait confiance au SoC nRF54H20 signé Nordic Semiconductor pour gérer les échanges. Sur le papier, il est capable d’une connexion RF 2,4 GHz sans la moindre interférence et, sur nos tests, nous n’avons effectivement noté aucune latence supplémentaire entre interface sans fil et connexion USB.
Oui, il est ici utile de préciser que be quiet! Propose une double connectivité – les Dark Perk sont parfaitement fonctionnelles en USB, mais que le Bluetooth n’est pas au menu. De plus, il est possible de pousser le taux d’interrogation (polling rate) jusqu’à 8 000 Hz, histoire de concurrencer les meilleures. Comme la sensibilité du capteur, ce paramètre est heureusement ajustable car il a tendance à lourdement solliciter la batterie. Nous y reviendrons.
Et à l’usage, ça donne quoi ?
Sur un strict plan théorique, le bilan est donc positif pour be quiet! Et ses deux Dark Perk. Il convient de mettre les mulots à l’épreuve et, inutile de tourner autour du pot, c’est du bon travail de la part des ingénieurs allemands. En premier lieu, même s’il ne s’agit pas d’un record en la matière, les 55 grammes autorisent une glisse agréable. Le capteur fonctionne bien à peu près partout et ses patins en PTFE font le job… Dommage toutefois que l’on en reste à ce polymère toxique (oui, le PTFE, c’est du Téflon).
Pour ne rien gâcher, ce capteur est un modèle de réactivité et de précision. Là, rien de nouveau, nous l’avons dit, le PixArt PAW3950 est une vieille connaissance. Sur le papier, reconnaissons qu’il n’est pas au niveau de précision du Focus Pro de la Razer Deathadder V4 Pro (45K) ou même du Marksman S de la Corsair Sabre v2 Pro (33K), mais il fait le job et il faut un niveau élevé pour ressentir une différence de précision entre ces modèles.
La prise en main reste confortable et reposante sur les deux souris. ©Nerces pour Clubic
La taille des Dark Perk est un point qui pourra être clivant : à 12 ou 12,3 cm de long, elles tombent dans la catégorie des souris relativement courtes, sans être petites, alors que les 6,6 cm de large sont plus imposants que de coutume. Des souris donc un peu trapues qui conviendront aux mains de taille moyenne/grande plutôt qu’aux plus petites. De toute façon, cela dépendra de votre prise en main préférée : palm (paume), claw (griffe) ou fingertip (du bout des doigts) grip.
Là, impossible de ne pas souligner un reproche déjà formulé : l’absence de grip. Be quiet! Aurait au moins pu en proposer via un adhésif optionnel. Les souris ne risquent pas de vous échapper, mais ce grip aurait offert un peu plus de poigne à l’utilisateur. Rien de dramatique à l’usage, mais le secteur est concurrentiel.
Concurrentiel aussi sur l’autonomie et avec 110 heures au compteur, les Dark Perk sont plutôt très bien pourvues. L’absence de LED y est évidemment pour beaucoup. Cependant, il convient de noter – et be quiet ! est très clair là-dessus – que ce chiffre vaut pour un usage en 1 000 Hz de polling rate. À 8 000 Hz, nous avons estimé l’autonomie à 30 heures. Forcément, ce n’est pas la même histoire, mais les réglages sont aisément accessibles.
Les principaux réglages via le logiciel en local… ©Nerces pour Clubic
Nous en avions parlé lors du test des claviers Dark et Light Mount, be quiet! Propose un logiciel en ligne ou en local. Le meilleur des deux mondes ! Les options n’ont rien d’exceptionnel, mais tout est bien là : réglage de la sensibilité (100 à 32 000 ppp par pas de 50 ppp), ajustement du polling rate (125, 250, 500, 1 000, 2 000, 4 000 ou 8 000 Hz), attribution des boutons, configuration de macros… Rien à redire.
… et sur l’interface Web : du pareil au même. ©Nerces pour Clubic
Une remarque tout de même pour finir : « Nous vous recommandons d’utiliser un navigateur moderne et compatible ». Tel est le message que nous avons eu en tentant d’utiliser IO Center sur le navigateur Firefox. Pas assez moderne aux yeux de be quiet! ? Sympa.
be quiet! Dark Perk Ergo, l'avis de Clubic
Inutile de dire que le secteur de la souris gaming est pour le moins embouteillé. Be quiet! compte logiquement sur sa renommée et une proposition qui fait plus que tenir la route pour s’imposer : sans être un modèle révolutionnaire, la Dark Perk Ergo coche effectivement toutes les cases ou presque pour convaincre un maximum de joueurs.
Technologiquement d’abord, avec un polling rate jusqu’à 8 000 Hz, un capteur 32 000 ppp, une autonomie de plus de 100 heures et un poids de 55 grammes, la Dark Perk Ergo est au top. La prise en main profite d’une très légère bosse qui lui confère une ergonomie réussie. Enfin, nous manquons encore de recul, mais après un mois à tester le mulot, la robustesse et la durée de vie semblent devoir être au rendez-vous.
Be quiet! aurait-elle réussi un sans-faute pour cette première incursion ? C’eut été trop beau et la marque oublie par exemple d’intégrer le Bluetooth. Elle manque surtout le coche côté tarification : à vous de voir, mais les 110 euros, prix de lancement, nous paraissent un peu élevés au regard de la proposition. Rien de scandaleux, mais à ce prix, on aurait aimé un tableau plus complet : Bluetooth, patins de remplacement et grip autocollant.
- Coque agréable, pas de traces de doigt
- Capteur 32K ppp, polling rate 8K Hz
- Légère, confortable et bonne glisse
- Excellente autonomie (1 000 Hz)
- Des clics précis et très discrets
- IO Center non compatible Firefox ?!
- Une souris peu chère tout de même
- Pas de Bluetooth, pas de grip
- Proposition assez classique finalement
Fiche technique be quiet! Dark Perk Ergo
|Nombre de boutons
|5
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|32000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|55g
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|5
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Souris silencieuse
|Non
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|32000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|USB, USB Type C, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|be quiet! IO Center
|Polling Rate
|8000 Hz
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|110h
|Longueur du câble
|1.8m
|Largeur
|66mm
|Profondeur
|120mm
|Poids
|55g
|Poids modulable
|Non
|Rétro-éclairage
|Non
be quiet! Dark Perk Sym, l'avis de Clubic
Au moment de sortir ses premières souris, be quiet! a cherché à toucher un maximum de joueurs et c’est la raison pour laquelle à côté de la Dark Perk Ergo sort une Dark Perk Sym finalement très similaire avec, en premier lieu, les mêmes atouts.
On profite donc d’un bilan technologique proche de la perfection : un polling rate jusqu’à 8 000 Hz, un capteur 32 000 ppp, une autonomie de plus de 100 heures et un poids de 55 grammes. La Sym se montre aussi plus régulière dans sa forme et plaira donc davantage à certains usagers que sa sœur. En revanche, il n’est pas question de parler de souris ambidextre : sa symétrie ne concerne pas les boutons de pouces, placés sur la gauche. Dommage.
Dommage aussi que be quiet! ne se montre pas un peu plus agressive côté tarifs. En effet, à 110 euros de prix public conseillé au lancement, la Dark Perk Sym doit faire face à une concurrence féroce. Pour justifier un tel prix et se trouver en position de force, les nouvelles souris de be quiet! auraient dû proposer un tableau complet avec, notamment, la présence du Bluetooth, de patins de remplacement et d’un grip autocollant en bonus.
- Coque agréable, pas de traces de doigt
- Capteur 32K ppp, polling rate 8K Hz
- Légère, confortable et bonne glisse
- Excellente autonomie (1 000 Hz)
- Des clics précis et très discrets
- IO Center non compatible Firefox ?!
- Une souris peu chère tout de même
- Pas de Bluetooth, pas de grip
- Proposition assez classique finalement
Fiche technique be quiet! Dark Perk Sym
|Nombre de boutons
|5
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|32000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Poids
|55g
|Utilisation
|Gamer
|Nombre de boutons
|5
|Type de Roulette
|Bidirectionnelle
|Lateralité
|Souris pour droitier
|Trackball
|Non
|Souris verticale
|Non
|Souris silencieuse
|Non
|Type de souris
|Optique
|Résolution optique
|32000 dpi
|Sans-fil
|Oui
|Interface avec l'ordinateur
|USB, USB Type C, RF 2,4 GHz
|Logiciel compagnon
|be quiet! IO Center
|Polling Rate
|8000 Hz
|Type de batterie
|Batterie intégrée
|Autonomie
|110h
|Longueur du câble
|1.8m
|Largeur
|66mm
|Profondeur
|123mm
|Poids
|55g
|Poids modulable
|Non
|Rétro-éclairage
|Non
Les alternatives aux souris Dark Perk de be quiet! :
- Sensibilité et réactivité au top
- Ergonomie impeccable
- Nombreuses fonctionnalités
- Poids incroyable, 36 grammes
- Capteur optique de qualité
- Forme agréable, mais pour droitiers