Après les cartes graphiques, les boîtiers ou les alimentations et même les souris, Noctua trouve une nouvelle occasion de faire briller ses couleurs.
À l’heure où les images générées par IA deviennent toujours plus difficiles à distinguer du réel, la CAIM1 veut apporter une preuve cryptographique dès la capture. Un concept ambitieux qui impose toutefois de résoudre un problème plus terre-à-terre : refroidir tout ce petit monde. Explications.
Une caméra qui calcule autant qu’un petit PC
Le principe de la CAIM1, pour Counter Artificial Intelligence Machine 1, est plutôt simple à comprendre, même si sa réalisation l’est beaucoup moins. Cette caméra portable en développement cherche à produire, au moment même où une photo ou une vidéo est enregistrée, une preuve permettant d’en vérifier l’origine. L’idée est de ne plus seulement demander à une image de « paraître vraie », mais de pouvoir disposer d’éléments cryptographiques attestant de ses conditions de capture.
Pour y parvenir, la caméra doit faire bien davantage que capturer des images. La CAIM1 vise notamment l’enregistrement vidéo en 4K à 60 images par seconde tout en exécutant simultanément les calculs nécessaires à la génération de ces preuves cryptographiques. Une charge particulièrement importante pour une machine compacte, d’autant que le traitement est effectué directement à bord, sans pouvoir tranquillement déporter le travail vers un ordinateur distant.
Vous vous en doutez, qui dit beaucoup de calculs dit chaleur. Les concepteurs de la CAIM1 ont rapidement rencontré la limite des dissipateurs passifs que l'on va qualifier de « classiques ». Sans circulation d’air, les composants risquaient de réduire leur fréquence pour éviter un échauffement trop important et, de fait, les performances se dégradaient. Le problème, c’est qu’ajouter un ventilateur dans une caméra n’est pas exactement aussi anodin que d’en installer un dans un boîtier PC.
Un minuscule Noctua pour éviter de brouiller le réel
Le choix s’est finalement porté sur un NF-A4x10 5V PWM signé Noctua et ce n'est pas une surprise dans la mesure où cette information nous provient justement de la firme autrichienne. Ces derniers temps, elle multiplie d'ailleurs les partenariats afin de placer ses solutions sur des cartes graphiques, dans des boîtiers ou des alimentations.
Le NF-A4x10 5V PWM est un ventilateur de 40 x 40 x 10 mm qui s'adapte plutôt bien aux besoins de la CAIM1 : fonctionnement natif en 5 V, contrôle PWM, encombrement réduit et fonctionnement suffisamment discret pour ne pas transformer la caméra en sèche-cheveux miniature. Le 5 V est d’ailleurs loin d’être un détail : alimenter un ventilateur classique en 12 V aurait nécessité un convertisseur supplémentaire, avec davantage de composants, une consommation accrue et potentiellement des perturbations électriques susceptibles de compliquer la conception.
Le cahier des charges était plus vicieux qu'il n'y paraît. Un ventilateur trop bruyant aurait pu se retrouver dans la bande-son enregistrée par la caméra. Des vibrations trop importantes pourraient, elles, se transmettre au capteur et provoquer du flou ou accentuer certains artefacts. Le refroidissement devait donc être efficace, mais aussi suffisamment doux pour ne pas introduire de problème secondaire. La vitesse du petit Noctua est ainsi pilotée en PWM afin d'adapter le refroidissement à la charge thermique plutôt que de le faire tourner en permanence à plein régime.
Petit détail qui a son importance, il n'a pas été question de simplement ajouter le ventilateur à un projet déjà achevé : l’équipe a revu la conception de son produit pour lui faire une place. Le NF-A4x10 est installé derrière le capteur, avec un système de découplage antivibrations. L’air circule d’abord au niveau du dissipateur en aluminium du capteur, traverse ensuite le ventilateur, puis poursuit son chemin vers les dissipateurs des processeurs avant d’être évacué sur le côté du boîtier. Un seul flux d’air suffit donc à s’occuper des principales sources de chaleur, tout en limitant l’espace occupé, la consommation et les sources potentielles de vibrations.
Notez que, pour l'heure, la CAIM1 n'est qu'un prototype, mais le projet avance et il est question de présenter de prochaines versions à Tokyo, tandis qu’une première série est actuellement envisagée pour le premier trimestre 2027. Et puisque rien ne doit être laissé au hasard, même le boîtier et le support du ventilateur sont actuellement imprimés en 3D avec du PETG aux couleurs caractéristiques de Noctua.