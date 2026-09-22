Le cahier des charges était plus vicieux qu'il n'y paraît. Un ventilateur trop bruyant aurait pu se retrouver dans la bande-son enregistrée par la caméra. Des vibrations trop importantes pourraient, elles, se transmettre au capteur et provoquer du flou ou accentuer certains artefacts. Le refroidissement devait donc être efficace, mais aussi suffisamment doux pour ne pas introduire de problème secondaire. La vitesse du petit Noctua est ainsi pilotée en PWM afin d'adapter le refroidissement à la charge thermique plutôt que de le faire tourner en permanence à plein régime.

Petit détail qui a son importance, il n'a pas été question de simplement ajouter le ventilateur à un projet déjà achevé : l’équipe a revu la conception de son produit pour lui faire une place. Le NF-A4x10 est installé derrière le capteur, avec un système de découplage antivibrations. L’air circule d’abord au niveau du dissipateur en aluminium du capteur, traverse ensuite le ventilateur, puis poursuit son chemin vers les dissipateurs des processeurs avant d’être évacué sur le côté du boîtier. Un seul flux d’air suffit donc à s’occuper des principales sources de chaleur, tout en limitant l’espace occupé, la consommation et les sources potentielles de vibrations.

Notez que, pour l'heure, la CAIM1 n'est qu'un prototype, mais le projet avance et il est question de présenter de prochaines versions à Tokyo, tandis qu’une première série est actuellement envisagée pour le premier trimestre 2027. Et puisque rien ne doit être laissé au hasard, même le boîtier et le support du ventilateur sont actuellement imprimés en 3D avec du PETG aux couleurs caractéristiques de Noctua.