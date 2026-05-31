Noctua sera logiquement à Taïwan pour le Computex et la compagnie autrichienne nous tease déjà avec son kit de watercooling.
Bien sûr, comme à son habitude, Noctua met largement en avant le silence en fonctionnement d’un kit de watercooling dont le principal atout semble devoir être la pompe, une Asetek Emma G8 V2.
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Le roi du ventilateur se met à l’AiO
Spécialiste du refroidissement « à air » avec des ventilateurs reconnus comme étant les meilleurs sur le marché, Noctua s’intéresse depuis déjà un petit moment au watercooling, mais les choses ont traîné.
Cette fois, cependant, ça semble être la bonne et le Computex 2026, lequel débute dès mardi, devrait être l’occasion de lancer le premier kit Noctua AiO de watercooling. Un kit que la marque autrichienne avait déjà présenté à plusieurs reprises et, notamment, en septembre dernier : l’entreprise était alors intervenue pour annoncer une sortie décalée au second trimestre 2026.
Le clou avait été enfoncé il y a quelques semaines par des interventions conjointes de Noctua et de son partenaire, Asetek. Il avait alors été question de détailler les variantes de ce kit de watercooling déjà très attendu par les amateurs de la firme autrichienne : trois versions étaient présentées selon que l’on opte pour un modèle 240 mm, 360 mm ou 420 mm.
Un lancement la semaine prochaine ?
Début avril, Noctua et Asetek confirmaient que la sortie de leur produit était maintenant « toute proche » et tout porte à croire que les deux partenaires ont tenu leur promesse.
Noctua a en tout cas préparé le terrain pour le Computex 2026 qui se tient du mardi 2 juin au vendredi 5 juin à Taipei, dans la capitale taïwanaise. Plusieurs illustrations ont été réalisées pour, justement, faire monter la pression et, bien sûr, Noctua insiste sur la notion de silence. Pour assurer cette discrétion, pas de surprise, il est question d’utiliser des NF-A12x25 G2 ou NF-A14x25 G2.
Ces ventilateurs signés Noctua sont parmi les plus discrets actuellement sur le marché, mais cela ne suffit pas dans le cas d’un kit AiO de watercooling. En effet, sur de trop nombreux modèles, le bruit le plus gênant provient de la pompe, laquelle doit tourner pour assurer le flux continu de liquide au sein du système de refroidissement.
Le premier kit AiO de Noctua s’illustre de plus en plus. ©Noctua/VideoCardz
Pour sa première, Noctua a donc fait confiance à une marque reconnue dans le monde des pompes, Asetek. C'est une Emma G8 V2 qui sera utilisée sur le kit de Noctua avec, pas de changement à ce niveau, des configurations en 240, 360 et 420 mm. Une pompe qui est conçue pour fonctionner à 3 600 tours par minute et tout l’intérêt des tests sera de vérifier sa discrétion.
Reste donc la question de la disponibilité et, pas moins importante, du prix auquel sera commercialisé le premier kit AiO watercooling de Noctua. Sans doute plus que quelques jours à attendre pour ces informations.