Spécialiste du refroidissement « à air » avec des ventilateurs reconnus comme étant les meilleurs sur le marché, Noctua s’intéresse depuis déjà un petit moment au watercooling, mais les choses ont traîné.

Cette fois, cependant, ça semble être la bonne et le Computex 2026, lequel débute dès mardi, devrait être l’occasion de lancer le premier kit Noctua AiO de watercooling. Un kit que la marque autrichienne avait déjà présenté à plusieurs reprises et, notamment, en septembre dernier : l’entreprise était alors intervenue pour annoncer une sortie décalée au second trimestre 2026.

Le clou avait été enfoncé il y a quelques semaines par des interventions conjointes de Noctua et de son partenaire, Asetek. Il avait alors été question de détailler les variantes de ce kit de watercooling déjà très attendu par les amateurs de la firme autrichienne : trois versions étaient présentées selon que l’on opte pour un modèle 240 mm, 360 mm ou 420 mm.