Pour accompagner l'augmentation de la consommation des cartes graphiques et processeurs haut de gamme, be quiet! étend ses gammes d'alimentation avec des modèles de 1200 W. La Power Zone 2 peut offrir 1200 W, elle affiche une certification 80+ Platinum (rendement jusqu'à 94,3 %), tandis que la Pure Power 13 M à 1200 W est certifiée 80+ Gold. Ces deux unités respectent les normes ATX 3.1 et PCIe 5.1, garantissant leur capacité à supporter des pics de charge transitoires importants.