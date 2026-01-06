be quiet!, constructeur allemand qui a pris son temps pour se mettre au RGB, met un grand coup d'accélérateur. Le fabricant propose maintenant des écrans LCD sur son ventirad haut de gamme, et sur ses watercoolings, avec d'autres innovations au programme.
À l'occasion du CES 2026, le constructeur be quiet! a largement mis à jour son catalogue de composants, et aussi de périphériques. Si l'entreprise maintient son positionnement sur le silence et la sobriété, on retient une évolution technique notable avec l'intégration systématique d'écrans sur ses solutions de refroidissement.
Light Loop IO LCD : enfin un AIO avec écran
Là où les concurrents NZXT et Corsair notamment, proposent des écrans depuis quelques années maintenant, be quiet! se lance enfin dans cette course au LCD jusqu'au watercooling.
Le Light Loop IO LCD représente les premiers pas de la marque sur le segment des refroidissements liquides tout-en-un (AIO) équipés d'écrans. Ce modèle intègre une dalle IPS de 2,1 pouces sur le bloc pompe, proposant une luminosité de 500 nits.
- Montage simple et rapide
- Aucun souci de compatibilité
- Bonnes performances générales
Techniquement, ce dispositif permet la visualisation en temps réel des données télémétriques du système (températures, fréquences CPU/GPU) ou l'affichage de contenus multimédias personnalisés. Le circuit de refroidissement s'appuie sur une nouvelle pompe dotée d'un démarrage progressif, associée à trois ventilateurs Light Wings LX PWM high-speed montés en série. Le produit sera disponible en formats 240 mm et 360 mm.
Dark Rock 6 : un prototype avec un écran intégré
La gamme de ventirads emblématique du constructeur passe à la sixième génération. Le Dark Rock Pro 6 se positionne comme la solution la plus performante avec une architecture à double tour, sept caloducs et deux ventilateurs Silent Wings PWM. Le modèle standard Dark Rock 6 propose quant à lui un format plus compact avec un unique ventilateur de 135 mm et six caloducs.
Une fonctionnalité technique importante introduite sur cette série est le mode semi-passif, qui permet l'arrêt complet des ventilateurs lors de faibles charges. Ce mode garantit un silence absolu au repos, mais requiert un boîtier disposant d'un flux d'air suffisant ou d'une excellente efficacité thermique.
Power Zone 2 et Pure Power 13 M : 1200 W à bord
Pour accompagner l'augmentation de la consommation des cartes graphiques et processeurs haut de gamme, be quiet! étend ses gammes d'alimentation avec des modèles de 1200 W. La Power Zone 2 peut offrir 1200 W, elle affiche une certification 80+ Platinum (rendement jusqu'à 94,3 %), tandis que la Pure Power 13 M à 1200 W est certifiée 80+ Gold. Ces deux unités respectent les normes ATX 3.1 et PCIe 5.1, garantissant leur capacité à supporter des pics de charge transitoires importants.
Un point d'attention particulier a été porté à la connectique. Ces alimentations intègrent un connecteur 12V-2x6 coudé à 90°. Cette modification vise à résoudre les problèmes de contraintes mécaniques observés sur les câbles droits traditionnels.
Dark Perk Ergo et Sym : des souris gaming légères
Le fabricant poursuit également le développement de sa gamme de périphériques avec les souris Dark Perk Ergo (pour droitiers) et Dark Perk Sym (utilisation ambidextre). Prévues pour janvier 2026, ces souris se distinguent par un poids réduit de 55 g et l'utilisation de switchs optiques Omron. Elles intègrent le capteur PixArt PAW3950 capable de monter jusqu'à 32 000 DPI.
L'aspect technique le plus intéressant pour les gamers, c'est la fréquence (polling rate) de 8000 Hz. Si cette fréquence élevée permet de réduire la latence de transmission des mouvements, elle sollicite de manière significative le processeur (CPU). Veillez donc à avoir un processeur performant.