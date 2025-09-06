Aujourd'hui cependant, le son de cloche est différent et, au travers de la publication d'une nouvelle feuille de route, l'entreprise autrichienne vient de repousser la commercialisation de ce premier kit AiO. Oh, le report n'est pas une catastrophe, mais on parle tout de même de quelques semaines/mois de retard avec un lancement maintenant prévu au cours du second trimestre 2026.

Une mise à jour de la feuille de route du constructeur qui lève aussi le voile sur d'autres reports : un peu tous les produits Noctua sont légèrement décalés dans le temps et, notamment, les différentes collaborations avec Antec (pour des boîtiers), Pulsar (pour des souris) et Seasonic (pour des blocs d'alimentation). Noctua aurait-elle eu les yeux plus gros que le ventre ?

Enfin, précisons que ce report du lancement de l'AiO Noctua ne s'est accompagné d'aucune précision supplémentaire. En l'occurrence, la firme n'a pas jugé bon de donner des indications de prix et nous en resterons aux rumeurs du dernier Computex lesquelles évoquaient un tarif de plus ou moins 300 dollars.