Quelques mois de retard pour Noctua et son premier kit de watercooling tout intégré basé sur la dernière génération de pompe Asetek.
Spécialiste du refroidissement « classique » à travers une remarquable gamme de ventirads, Noctua a entrepris un virage vers le watercooling. Le virage est toutefois un petit peu plus difficile que prévu et un report de son premier kit AiO est maintenant officiel.
Présentation au cours du dernier Computex
Les ventirads signés Noctua constituent depuis déjà de nombreuses années de véritables références. Ils sont onéreux, certes, mais se classent régulièrement parmi les meilleurs produits disponibles sur le marché.
Pourtant, au cours du Computex 2025 – qui a eu lieu du 20 au 23 mai derniers à Taipei, Taiwan – la marque autrichienne a présenté un nouveau type de produits soulignant un élargissement de sa gamme. Il n'était pas question de dévoiler un nouveau ventirad, mais bien le premier kit de watercooling tout intégré (AiO) de Noctua. Un petite révolution.
En l'occurrence, il s'agissait de présenter un produit qui n'avait pas encore de nom. Un produit basé sur le dernier design de pompe de la marque Asetek (le G8 V2) et décliné en trois version de radiateur, de 240 mm, de 360 mm ou de 420 mm. Bien sûr, lesdits radiateurs seront associés à des ventilateurs Noctua, des NF-A12x25 G2 (120 mm de diamètre) ou des NF-A14x25 G2 (140 mm).
De plus, Noctua évoquait la possibilité d'un ventilateur 80 mm en option afin d'apporter un peu d'air frais à certains composants de la carte mère : les VRMs, les ports M.2 pour SSD et les barrettes de RAM.
Un report, au mieux, au second trimestre 2026
Lors de cette présentation Computex, Noctua semblait confiant quant à la date de lancement de son produit qui, sur le point d'être finalisé, devait sortir au cours du premier trimestre 2026.
Aujourd'hui cependant, le son de cloche est différent et, au travers de la publication d'une nouvelle feuille de route, l'entreprise autrichienne vient de repousser la commercialisation de ce premier kit AiO. Oh, le report n'est pas une catastrophe, mais on parle tout de même de quelques semaines/mois de retard avec un lancement maintenant prévu au cours du second trimestre 2026.
Une mise à jour de la feuille de route du constructeur qui lève aussi le voile sur d'autres reports : un peu tous les produits Noctua sont légèrement décalés dans le temps et, notamment, les différentes collaborations avec Antec (pour des boîtiers), Pulsar (pour des souris) et Seasonic (pour des blocs d'alimentation). Noctua aurait-elle eu les yeux plus gros que le ventre ?
Enfin, précisons que ce report du lancement de l'AiO Noctua ne s'est accompagné d'aucune précision supplémentaire. En l'occurrence, la firme n'a pas jugé bon de donner des indications de prix et nous en resterons aux rumeurs du dernier Computex lesquelles évoquaient un tarif de plus ou moins 300 dollars.