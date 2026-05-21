Cette « anomalie », nous la devons à un YouTuber britannique aventureux, qui s'est justement fait connaître pour ses montages insolites. Aux commandes de sa chaîne Billet Labs, l'intéressé avait par exemple réussi à intégrer un PC dans un radiateur en fonte de 50 kg il y a quelques mois. Une machine loufoque qui n'était toutefois pas intégralement fanless. Au travers de ce nouveau projet, le vidéaste va donc plus loin en se privant totalement de flux d'air.

Au-delà du tandem CPU / GPU précisé plus haut, ce PC est basé sur une carte mère Gigabyte AORUS Pro B850. Il intègre 32 Go de mémoire vive, 2 To de SSD et un bloc d'alimentation Flex ATX de 600 W. Le refroidissement, quant à lui, est assuré par des radiateurs de 200 × 400 mm, 140 × 280 mm et 120 × 240 mm, empilés les uns au-dessus des autres par ordre de taille, par-dessus les composants afin de tirer parti de la convection naturelle, précise VideoCardz.

En complément, la carte mère a été montée, à l'aide d'épais coussinets thermiques, sur une plaque en aluminium de 8 mm d'épaisseur permettant de dissiper de la chaleur par le bas du dispositif. Même démarche pour le bloc d'alimentation, qui a également été posé sur de la pâte thermique de manière à transférer encore plus de chaleur vers cette même plaque d'aluminium, qui sert de socle au PC.