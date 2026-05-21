Un gros PC gaming sous RTX 5080 parfaitement silencieux… car dénué de ventilateurs. Ça fait rêver, nan ? C'est ce qu'a réussi à faire un vidéaste britannique spécialisé dans le modding aux influences vintage / steampunk. En résulte une machine pas comme les autres, articulée autour d'un watercooling passif au look victorien.
Ce que vous avez sous les yeux n'est pas une machine à vapeur du XIXᵉ siècle, mais bien un PC dernier cri, combinant une GeForce RTX 5080 à un Ryzen 7 9800X3D. Au-delà de son esthétique résolument steampunk, cet ordinateur de bureau a pour particularité de s'appuyer sur un système de watercooling entièrement passif… pour opérer sans ventilateurs, dans le plus grand des silences (à l'exception peut-être du « glouglou » occasionnel de ce genre de dispositif).
Joue-là comme James Watt !
Cette « anomalie », nous la devons à un YouTuber britannique aventureux, qui s'est justement fait connaître pour ses montages insolites. Aux commandes de sa chaîne Billet Labs, l'intéressé avait par exemple réussi à intégrer un PC dans un radiateur en fonte de 50 kg il y a quelques mois. Une machine loufoque qui n'était toutefois pas intégralement fanless. Au travers de ce nouveau projet, le vidéaste va donc plus loin en se privant totalement de flux d'air.
Au-delà du tandem CPU / GPU précisé plus haut, ce PC est basé sur une carte mère Gigabyte AORUS Pro B850. Il intègre 32 Go de mémoire vive, 2 To de SSD et un bloc d'alimentation Flex ATX de 600 W. Le refroidissement, quant à lui, est assuré par des radiateurs de 200 × 400 mm, 140 × 280 mm et 120 × 240 mm, empilés les uns au-dessus des autres par ordre de taille, par-dessus les composants afin de tirer parti de la convection naturelle, précise VideoCardz.
En complément, la carte mère a été montée, à l'aide d'épais coussinets thermiques, sur une plaque en aluminium de 8 mm d'épaisseur permettant de dissiper de la chaleur par le bas du dispositif. Même démarche pour le bloc d'alimentation, qui a également été posé sur de la pâte thermique de manière à transférer encore plus de chaleur vers cette même plaque d'aluminium, qui sert de socle au PC.
Un PC qui fonctionne de justesse… mais qui fonctionne
Le résultat ne rivalise évidemment pas avec un système de dissipation traditionnel. Comprenez que des problèmes de thermal throttling interviennent assez vite, réduisant mathématiquement les performances dans le cadre d'un usage intensif sur de longues périodes. La vidéo démontre qu'en charge CPU / GPU mêlant benchmarks et gaming, le liquide de refroidissement monte rapidement en température, jusqu'à atteindre 60 degrés, ce qui ne suffit plus à refroidir efficacement le processeur et la carte graphique.
Cela dit, on retient quand même deux choses de cette expérience : le résultat s'avère malgré tout moins scabreux qu'on aurait pu le penser, et le processeur est au bout du compte atteint de thermal throttling bien avant la RTX 5080… qui s'en sort d'ailleurs plutôt bien durant les tests menés par le vidéaste de Billet Labs. L'intéressé en conclut d'ailleurs que le système fonctionne d'un point de vue strictement technique, mais admet qu'il est insuffisant pour soutenir les charges intensives que l'on attend de ce genre de configurations.
On argumentera qu'il reste théoriquement viable sur des configurations plus modestes. Nous serions curieux de savoir quel bilan serait obtenu, par ce même dispositif de refroidissement, s'il était couplé à un Ryzen 5 7500X3D plus modeste et une RTX 5060 moins énergivore, par exemple.