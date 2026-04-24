Fier de son expérience acquise depuis bientôt 30 ans, Cybertek a préparé une large gamme de PC dits « gaming » en ce sens qu’ils s’adressent d’abord aux amateurs de jeu vidéo. Des machines estampillées NVIDIA grâce à leur GeForce dernier cri comme ce PC Soldier et sa RTX 5070, aussi compact qu’il est performant.
Du Moba V3 au Titan, en passant par le Soldier bien évidemment, les offres RTX conçues récemment par les experts de l’intégrateur bordelais débutent à 889,99 euros pour grimper jusqu’à 3 099,99 euros. Le modèle Soldier est donc un milieu de gamme, toutefois accessible sans négliger l’essentiel.
Fiche technique du PC Soldier de Cybertek
- Type de machine : ordinateur complet,
- Boîtier : M.RED Raven Black,
- Carte mère : MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi, format ATX,
- Processeur : Intel Core i5-14600K, 14 cœurs/20 threads, jusqu’à 5,3 GHz,
- Refroidissement : watercooling M.RED Onyx 360 – AiO 360 mm ARGB,
- Mémoire vive : 32 Go (2x 16 Go) Crucial ou Kingston DDR5-6000 CL38,
- Carte graphique : ASUS Dual GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition,
- Stockage : SSD Crucial E100 1 To M.2 NVMe PCIe 4.0,
- Emplacements de stockage libres : oui, 2x 3,5 pouces et 2x 2,5 pouces,
- Alimentation : M.RED MRG-750G – ATX 750 watts 80+ GOLD,
- Système d’exploitation : Windows 11 « version d’essai » préinstallé,
- Dimensions (LxlxH) : 415 x 215 x 460 mm,
- Poids : environ 10 kg,
- Disponibilité : déjà disponible, à partir de 1 799,99 euros.
Pièces, montage, transport : rien n’est laissé au hasard
Une des plus anciennes enseignes de France, Cybertek s’est forgée une belle réputation, notamment dans la conception de PC que l’entreprise aime désigner comme « prêts à l’emploi ». C’est l’avantage de faire confiance à un assembleur plutôt que de monter son PC soi-même, dans son coin : bien sûr, il y a la compétence des experts de la marque, mais on profite surtout d’une machine qui nous arrive directement utilisable.
D'épaisses mousses protègent le PC dans le carton et tous ses composants sont bien calés grâce aux « papiers en boule ». ©Le Studio Clubic
Des experts qui se basent comme souvent sur des produits de la marque M.RED. Sur le PC Soldier, il en va ainsi du boîtier, de tout le système de refroidissement et de l’alimentation. De dimensions standards pour une tour, le M.RED Raven Black est un boîtier de qualité qui ouvre de belles perspectives d’évolution avec la possibilité, par exemple, de monter un kit watercooling de refroidissement sur l’avant, dans la partie supérieure ou à côté de la carte mère. Trois options pour un boîtier dont les maîtres mots sont ouverture, potentiel et accessibilité.
La qualité du montage est rigoureusement parfaite… ©Le Studio Clubic
Cette accessibilité a sans doute posé quelques problèmes aux préparateurs de Cybertek qui ont été contraints de le bourrer de « papiers en boule » afin de le protéger pendant l’acheminement : mission accomplie et entre ces « boules », les mousses protectrices du boîtier et le carton de transport, il n’y a guère de risque d’avoir un problème. Cela dit, s’il devait y avoir de la casse, la proximité de l’assembleur est un autre avantage : il est facile d’entrer en contact avec le service après-vente et il ne faut pas attendre des semaines s’il y a besoin d’envoyer/renvoyer des éléments.
… et il en va de même pour la gestion des câbles : rien ne traîne. ©Le Studio Clubic
Sorti de son carton et les feuilles de bourrage retirées, le PC Soldier peut s’admirer dans toute sa superbe. Cybertek n’a pas cédé aux clichés sur le gamer et la machine est assez sobre. Pour autant, il est très simple de la faire briller de mille feux, grâce aux très nombreuses LED RVB présentes un peu partout. Trois ventilateurs à l’avant, un à l’arrière et trois sur le dessus avec, à chaque fois, des LED pour illuminer l’intérieur de la machine. Grâce à la présence d’une paroi latérale gauche en verre, il sera possible de profiter du spectacle autant que d’admirer les composants.
Les LED des ventilateurs se combinent pour de jolis effets de lumière. ©Le Studio Clubic
Un boîtier qui compte bien d’autres atouts comme la présence de grilles de filtration de la poussière dont deux, sur et sous le boîtier, sont escamotables : le nettoyage n’en sera que plus simple. Enfin, les usagers peuvent compter sur une connectique étendue entre les ports répliqués sur l’avant et les prises à l’arrière, via la carte mère et la carte graphique. Allez, un bémol tout de même car si un USB-C est bien disponible sur l’arrière, l’avant ne propose que de l’USB-A. Remarquez, quand on en est à souligner ce genre de détails, c’est que le bilan est rudement bon.
Pré-installation d’un Windows 11, en version d’essai
C’est une habitude chez Cybertek, il n’y a de base aucun logiciel préinstallé sur ses machines. En réalité, ce n’est pas tout à fait exact puisque, pour que la machine soit utilisable dès réception, l’intégrateur français a opté pour une préinstallation de Windows 11, en version d’essai.
La préinstallation ne laisse que quelques étapes au client pour aboutir à une machine parfaitement fonctionnelle : nom de l’utilisateur, connexion Internet… Rien de bien sorcier et en quelques minutes à peine, il est possible d’exploiter le PC. Cybertek met par ailleurs un point d’honneur à ce que ses PC soient globalement à jour : Windows 11, mais aussi les pilotes graphiques NVIDIA, par exemple, sont déployés dans des versions récentes, les dernières au moment de la production de la machine.
Bien sûr, entre production et expédition, il peut y avoir un certain décalage et Microsoft ou NVIDIA ont pu déployer des mises à jour : une petite vérification au premier démarrage reste salutaire. Enfin, notons que la version d’essai est identique à une version normale. La différence tient en la limitation de quelques options de personnalisation (changement du fond d’écran…) et en la présence d’une mention « Activer Windows / Accédez aux paramètres pour activer Windows » dans le coin inférieur droit.
Il est évidemment possible, au moment de son achat, d’opter pour une version préactivée de Windows 11. Au choix, sont proposées Windows 11 Home et Windows 11 Pro au prix de 149,99 euros pour la première et de 199,99 euros pour la seconde. Dommage, il n’est pas encore question de préinstaller un Linux. Qui sait, un jour peut-être…
Du détail de la configuration
Pour les composants mis en place au sein du boîtier M.RED, les experts Cybertek ont fait confiance à plusieurs marques parmi les plus réputées. Ainsi, la carte mère est un modèle MSI à base de chipset B760 : une solution performante et économique qui propose l’essentiel. Étage d’alimentation 12+1 phases, réseau 2,5 GbE, Wi-Fi 6E, 2 ports M.2, USB 10 Gbps… Elle est conçue pour les processeurs à socket LGA1700 comme l’Intel Core i5-14600K qui a été retenu. Les amateurs d’overclocking auront noté la présence de cette lettre ’K’ : le coefficient multiplicateur du CPU est donc débloqué.
CPU-Z apporte d’autres informations sur la configuration. ©Le Studio Clubic
Doté d’un total confortable de 14 cœurs dont 6 sont des cœurs performants, le Core i5 est l’un des meilleurs modèles pour les joueurs. Ses 20 threads, ses 44 Mo de cache, sa fréquence maximale de 5,3 GHz et son TDP de 125 watts augurent du meilleur, d’autant que c’est donc une GeForce RTX 5070 qui a été retenue pour l’accompagner sur le plan graphique. Dans le cas présent, il s’agit d’un modèle Dual signé ASUS : ce sont les cartes les plus compactes du fabricant, ce qui n’enlève évidemment rien à leur puissance et leur potentiel ingame. La compacité de la carte rend la maintenance plus simple et évite les risques de chute liés à un poids trop important. Rien à craindre ici.
Processeur Intel Core i5-14600K, carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 5070 et carte mère MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi : rien à redire. ©Le Studio Clubic
Bien sûr, faire ainsi confiance à une carte GeForce permet de profiter de l’écosystème NVIDIA. Nous y reviendrons car c’est aussi ce qui caractérise l’aspect gaming de ce PC Soldier. Avant cela, soulignons la présence de 32 Go de mémoire vive. Alors que les tarifs sur ces composants sont au plus haut, c’est un bel effort réalisé par Cybertek : de nombreux jeux ne se contentent plus des 16 Go admis autrefois et disposer de 32 Go est un gage de tranquillité. C’est d’autant plus appréciable qu’il ne s’agit pas de barrettes au rabais : on parle de deux barrettes de DDR5-6000 CL38 signées Crucial ou Kingston, en fonction des arrivages.
Autre secteur en tension depuis plusieurs mois, celui des SSD. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Cybertek n’a retenu qu’un modèle 1 To. Une capacité suffisante pour que Windows soit à son aise et que l’on puisse installer pas mal de jeux. Attention simplement à ne pas mettre tous les plus gros titres en même temps. Le modèle retenu est un E100 signé Crucial : un produit réputé pour sa chauffe limitée en dépit de bonnes performances pour un SSD PCIe Gen 4. Bien sûr, il sera possible d’ajouter un second SSD M.2, mais aussi jusqu’à 2 SSD 2,5 pouces et 2 HDD de 3,5 pouces : le boîtier M.RED rend simplissime la mise en place de telles unités.
L’alimentation de tout ce petit monde est confiée à un bloc MRG-750G signé M.RED. Les 750 watts ainsi délivrables seront plus que suffisants, mais nous retenons surtout la certification 80+ GOLD : là encore, c’est un gage de sérénité. Enfin, mention spéciale pour le refroidissement de la machine. Un AiO Onyx 360 mm de M.RED sera facilement en mesure de tempérer les ardeurs du processeur Intel et mettons aussi l’accent sur la présence d’un total de 7 ventilateurs 120 mm dans tout le boîtier : ils génèrent un flux d’air en mesure d’atteindre tous les composants en restant discrets. Impeccable.
DLSS et Reflex : le sésame de tout bon joueur
Vous l’avez compris, la technologie DLSS imaginée par NVIDIA démultiplie les performances autorisées par la machine de Cybertek. Plusieurs raisons à cela. En premier lieu, DLSS permet au GPU de se reposer sur l’intelligence artificielle pour mettre à l’échelle l’image. Comprenez que pour afficher un jeu en 1 440p, la carte graphique n’a besoin que de faire le rendu en 1 080p : l’IA se charge d’améliorer la définition, sans nuire à la qualité d’ensemble.
Par ailleurs, DLSS – depuis la version 4 – dispose de technologies comme la reconstruction de rayons qui permet une meilleure gestion du ray tracing, un mode rendu plus réaliste, mais aussi plus lourd. La reconstruction de rayons vient débruiter l’image rendue pour des scènes toujours plus fidèles. Ce n’est cependant pas assez pour NVIDIA qui intègre maintenant une technologie dite de génération d’images : en se basant sur les images rendues par le GPU, l’IA est capable d’intercaler des images qu’elle a entièrement « imaginées ». La fluidité d’image peut alors être doublée, voire triplée avec la génération d’images x4 intégrée à DLSS 4.5.
Tout récemment, NVIDIA a même poussé les curseurs encore un peu plus loin avec l’activation de la Dynamic Multi Frame Generation ou DMFG pour les intimes. L’idée est ici de modifier en temps réel le niveau de la génération d’images avec la possibilité d’atteindre x4, mais aussi x5 et même x6 en fonction des besoins. Quels besoins ? Ceux de l’écran, l’objectif est d’ajuster la fluidité de l’animation à la fréquence de rafraîchissement du moniteur : sur une scène animée pleine d’action, DMFG augmente le multiplicateur et le fait baisser pour les menus ou un plan fixe. On gagne en fluidité tout en évitant au maximum de sur-générer pour limiter la latence.
Enfin, les amateurs de jeux compétitifs profitent de la technologie Reflex. Son objectif est double. D’un côté, grandement améliorer la réactivité afin que la latence système soit la plus faible possible. Qui dit latence plus faible, dit réaction plus rapide aux gestes des autres joueurs. Reflex est aussi là pour compenser une faille de DLSS : la génération d’images augmentant mécaniquement la latence du système, Reflex, par ses optimisations à tous les niveaux, vient la ramener à des niveaux agréables pour tous les joueurs.
Et côté puissance, ça donne quoi ?
Avec un nom comme le PC Soldier, on s’attend – sinon à une machine de guerre – au moins à une configuration en mesure d’afficher d’excellentes performances. D’emblée, notons que c’est une GeForce RTX 5070 qui a été retenue : la carte est excellente, mais ne se prête pas complètement au jeu en 4K (UHD). Il conviendra donc de ne pas placer d’espoirs anormalement élevés.
Les performances sur Blender benchmark et Cinebench 2026. ©Le Studio Clubic
Avant de parler jeu vidéo, il est utile de faire un point sur les performances « générales » du PC Soldier et, en particulier, sur ce que permet un CPU milieu de gamme comme le Core i5-14600K et le couple qu’il forme avec la GeForce RTX 5070. Sur ce point, pas d’inquiétude à avoir et qu’il s’agisse de Blender ou Cinebench, tous les voyants sont au vert : la configuration ne sera pas la plus puissante pour de la modélisation 3D, mais ça reste parfaitement envisageable.
Les performances sur PCMark et CrystalDiskMark. ©Le Studio Clubic
De son côté, PCMark vient encore renforcer cette image d’une machine polyvalente avec des scores de très haut niveau sur la partie productivity (bureautique avancée notamment). Le montage vidéo ou la retouche photo sont deux autres domaines où le PC Soldier brille. Pour le principe, soulignons un résultat essentials peut-être un peu en retrait, sans que ce soit gênant. De plus, le débit de 5 Go/s relevé en lecture séquentielle sur CrystalDiskMark illustre la bonne tenue du SSD.
Les performances en IA générative sur de l’image et du texte. ©Le Studio Clubic
Dans un second temps, le PC Soldier a été poussé dans ses retranchements avec quelques travaux en intelligence artificielle. Là encore, il s’agit de démontrer la polyvalence de la configuration et les mesures réalisées avec Procyon sont convaincantes. En génération d’image via Stable Diffusion 1.5, le score de 2 979 points est remarquable pour une machine aussi accessible et il en va de même pour la génération de texte sur des modèles comme Llama, Mistral ou Phi.
Le PC Soldier est polyvalent, efficace dans toutes les tâches, c’est bien. Reste que le plus important pour une machine gaming est bien de voir comment il se comporte en jeu. Pour ce faire, un passage via 3DMark permet d’envisager d’excellents résultats : bien sûr, sur la scène Time Spy Extreme, la RTX 5070 fait des merveilles, mais on voit surtout qu’elle reste à son aise même sur des scènes bien plus lourdes : 14 113 points sur Port Royal, 5 788 sur Speed Way et encore 5 188 sur Steel Nomad !
D’excellentes performances sur 3DMark : la RTX 5070 ne déçoit pas. ©Le Studio Clubic
Pour le jeu vidéo à proprement parler, nous n’avons pas tergiversé et avons opté pour deux des plus remarquables vitrines technologiques – Black Myth: Wukong et Cyberpunk 2077 – auxquelles nous avons ajouté LE jeu du moment, Pragmata. La GeForce RTX 5070 n’étant pas, de base, prévue pour le jeu en 4K, les titres ont été configurés en 1 440p (QHD) avec les détails graphiques en « élevés » et le ray tracing activé, forcément.
À titre de comparaison, nous mentionnons les résultats sans activation de DLSS. Toutefois, pour profiter des atouts de la RTX 5070, c’est avec DLSS et sa génération d’images qu’il faut compter. Là, les résultats sont éloquents puisque tous les jeux dépassent allègrement les 60 images par seconde. Mieux, en poussant la génération d’images en x4, même Black Myth: Wukong vient pulvériser toutes les attentes avec plus de 150 IPS de moyenne. Autant dire que peu importe le jeu, peu importe sa gourmandise, jouer avec ce PC Soldier sera un plaisir de chaque instant.
Un plaisir d’autant plus grand que la ventilation de la machine maintient tout le monde au frais sans trop monter dans les tours. Les 7 ventilateurs de 120 mm restent toujours discrets, même au pic de charge, et génèrent un flux salvateur sur les composants : le CPU n’atteint jamais 80 °C, le GPU dépasse à peine cette valeur sur les travaux les plus extrêmes, le SSD plafonne à 48 °C et la mémoire ne dépasse pas les 45 °C. Le PC Soldier ne mourra pas de chaud !
Cybertek PC Soldier RTX 5070, ce qu’il faut en penser
Compte tenu des tensions actuelles sur le marché de la DRAM, ce n’est pas rien de proposer un PC avec 32 Go de mémoire vive. C’est le choix réalisé par Cybertek afin de proposer une configuration gaming digne de ce nom : les 32 Go sont de plus en plus souvent recommandés sur les jeux.
Autre atout de taille pour une telle machine, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5070, ses 12 Go de mémoire vidéo et sa prise en charge de toutes les dernières versions de DLSS, même la Dynamic Multi Frame Generation tout juste disponible. Le processeur Intel Core i5 à 14 cœurs est un parfait compagnon pour une carte graphique qu’aucun jeu actuel – et à venir pour encore un moment – n’arrêtera et qui peut même se prêter à des travaux en lien avec l’IA. Des fois que…
Monté avec soin – jetez un œil au câble management ! – et d’une homogénéité sans faille, le PC Soldier est un modèle du genre : il devrait ravir tous les gamers qui pourront dormir sur leurs deux oreilles en pensant au service après-vente accessible en France, donc jamais trop loin d’eux.