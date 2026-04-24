Doté d’un total confortable de 14 cœurs dont 6 sont des cœurs performants, le Core i5 est l’un des meilleurs modèles pour les joueurs. Ses 20 threads, ses 44 Mo de cache, sa fréquence maximale de 5,3 GHz et son TDP de 125 watts augurent du meilleur, d’autant que c’est donc une GeForce RTX 5070 qui a été retenue pour l’accompagner sur le plan graphique. Dans le cas présent, il s’agit d’un modèle Dual signé ASUS : ce sont les cartes les plus compactes du fabricant, ce qui n’enlève évidemment rien à leur puissance et leur potentiel ingame. La compacité de la carte rend la maintenance plus simple et évite les risques de chute liés à un poids trop important. Rien à craindre ici.