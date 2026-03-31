Avec le DLSS 4.5, NVIDIA active enfin la Dynamic Multi Frame Generation : le multiplicateur s'adapte en temps réel, soit jusqu'à 5 images sur 6 générées par l'IA. On a testé, c'est impressionnant mais pas sans accrocs.
Depuis le lancement des RTX 50, le Multi Frame Generation tournait à multiplicateur fixe jusqu'à x4 : quatre images affichées, trois générées par l'IA. Efficace, mais rigide. Avec le DLSS 4.5, NVIDIA franchit un cap : la Dynamic Multi Frame Generation (DMFG) adapte désormais le multiplicateur en temps réel selon la charge GPU et la fréquence cible de votre écran. Le plafond monte à ×6, ce qui signifie concrètement qu'une seule image sur six est réellement calculée par votre carte graphique. Les cinq autres ? Pure IA. Réservé aux RTX 50, disponible dès maintenant via l'app NVIDIA.
Comment fonctionne la Dynamic Multi Frame Generation
Pensez-y comme une boîte de vitesses automatique pour vos FPS. Le DMFG surveille en permanence la charge du GPU et le refresh rate cible de votre écran pour ajuster le multiplicateur à la volée, entre ×2 et ×6. Scène chargée en path tracing ? Il monte. Menu ou plan fixe ? Il redescend. L'objectif est de maintenir le framerate cible sans jamais sur-générer inutilement pour éviter une latence superflue.
Le gain par rapport au ×4 fixe du DLSS 4 n'est pas anecdotique : NVIDIA annonce +35 % de FPS en 4K path-traced en passant de ×4 à ×6. Reflex est couplé au système pour contenir la latence, qui reste le talon d'Achille de toute génération d'images à haut multiplicateur. Bonne nouvelle côté intégration : le DMFG est rétrocompatible avec toutes les intégrations MFG existantes, activable en quelques clics dans NVIDIA App sans patch développeur. Limite notable en revanche : Vulkan n'est pas supporté pour l'instant, DirectX uniquement.
Nos tests : Cyberpunk ronronne mais Hogwarts Legacy pose problème
Voici la config utilisée pour nos tests : RTX 5090, i9-14900K/i9-12900K, 32 Go DDR5, écran 4K 240 Hz G-Sync. Sur Cyberpunk 2077 en RT Ultra, le DMFG se comporte exactement comme NVIDIA le promet : les valeurs annoncées sont confirmées, les transitions de multiplicateur sont fluides, aucune micro-saccade visible. La latence est légèrement perceptible à haut multiplicateur, mais le jeu reste très réactif.
Hogwarts Legacy, c'est une autre histoire. Nous avons reproduit un bug systématique avec notre i9-14900K : le système bascule anormalement vers ×5/×6 même quand ce n'est pas nécessaire, générant des artefacts visuels en périphérie d'écran lors des mouvements de caméra, un effet déformant assez désagréable. Ce problème n'apparaît qu'au-delà de ×4 et uniquement avec ce CPU : sur i9-12900K en configuration identique, aucun souci. La plupart de nos confrères sur Ryzen 9800X3D non plus. NVIDIA a été informé et nous verrons si une mise à jour des drivers viendra corriger ces erreurs de jeunesse.
Concernant l'override global (appliquer la DMFG à tous les jeux d'un coup) : ça ne fonctionne pas sur les drivers beta, mais NVIDIA promet un override fonctionnel dans les pilotes définitifs. Mieux vaut configurer jeu par jeu pour l'instant, d'autant que si l'option n'apparait pas sur le profil de l'app NVIDIA, c'est qu'il n'est pas compatible avec la DMFG pour le moment.
Voici ce que donnent nos mesures sur RTX 5090 en 4K (2160p) :
|Jeu
|Mode
|FPS
|Latence
|Hogwarts Legacy
|Ray Reconstruction + DLSS Perf, DMFG x3-6
|249 fps
|36 ms
|Dragon Age: The Veilguard
|DLSS Performance, DMFG x3-x6
|228 fps
|41 ms
|Cyberpunk 2077 RT Ultra
|DLSS Performance, DMFG x4-6
|245 fps
|53 ms
En 4K sur écran 240 Hz, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Cyberpunk 2077 en RT Ultra tourne à 245 fps avec une latence contenue à 53 ms, un résultat difficile à imaginer sur un titre aussi gourmand il y a encore deux ans. Hogwarts Legacy avec Ray Reconstruction affiche 249 fps pour seulement 36 ms de latence, et Dragon Age : The Veilguard suit avec 228 fps à 41 ms. Dans les trois cas, la DMFG oscille entre ×3-4 et ×6 selon la charge, et la transition est imperceptible à l'œil nu. À noter : la latence reste en dessous de 55 ms sur tous les titres testés, ce qui, combiné à NVIDIA Reflex, préserve une réactivité convaincante même à ces niveaux de multiplication.
Comment activer le DMFG et quels jeux sont compatibles
Commencez par mettre à jour les drivers GeForce (Game Ready Driver), via la NVIDIA App. Si l'app vous propose une mise à jour, faite la également !
Ensuite, dans la NVIDIA App : Graphismes → sélectionner votre jeu → Remplacement DLSS → Mode génération d'images → Dynamique → FPS cible : fréquence de rafraîchissement max → Multiplicateur : jusqu'à 6x → Appliquer. Pour vérifier le multiplicateur actif en cours de jeu : Alt+Z → Statistiques→ vue → Alt+R. Pour forcer le Preset B sur les jeux compatibles, même menu, section « Préréglages modèles ».
Plus de 200 jeux sont compatibles au total, dont Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Monster Hunter Wilds, S.T.A.L.K.E.R. 2, Stellar Blade ou encore The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered et Indiana Jones and the Great Circle.
Rappelons que la DMFG reste une technologie réservée aux GeForce RTX 50 : si vous êtes sur RTX 40 ou en dessous, le ×4 fixe reste votre plafond.
La Dynamic Multi Frame Generation est techniquement impressionnante : des performances qui auraient semblé absurdes il y a deux ans, une intégration sans friction pour les développeurs, et un système adaptatif qui évite une latence inutile. Encore une démonstration que le logiciel et l'IA peuvent, seuls, transformer l'expérience de jeu sans changer une seule pièce du PC.