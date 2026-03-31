Hogwarts Legacy, c'est une autre histoire. Nous avons reproduit un bug systématique avec notre i9-14900K : le système bascule anormalement vers ×5/×6 même quand ce n'est pas nécessaire, générant des artefacts visuels en périphérie d'écran lors des mouvements de caméra, un effet déformant assez désagréable. Ce problème n'apparaît qu'au-delà de ×4 et uniquement avec ce CPU : sur i9-12900K en configuration identique, aucun souci. La plupart de nos confrères sur Ryzen 9800X3D non plus. NVIDIA a été informé et nous verrons si une mise à jour des drivers viendra corriger ces erreurs de jeunesse.

Concernant l'override global (appliquer la DMFG à tous les jeux d'un coup) : ça ne fonctionne pas sur les drivers beta, mais NVIDIA promet un override fonctionnel dans les pilotes définitifs. Mieux vaut configurer jeu par jeu pour l'instant, d'autant que si l'option n'apparait pas sur le profil de l'app NVIDIA, c'est qu'il n'est pas compatible avec la DMFG pour le moment.