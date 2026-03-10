NVIDIA dévoile la date de disponibilité de la Dynamic Multi Frame Generation à la GDC 2026, une technologie qui adapte la génération de frames au taux de rafraîchissement du moniteur.
La GDC 2026 vient d'ouvrir ses portes à San Francisco, et NVIDIA a choisi l'événement pour lever le voile sur la date de sortie de la Dynamic Multi Frame Generation annoncée au CES 2026. Le constructeur en profite pour montrer RTX Mega Geometry en action dans une démo technique liée à The Witcher 4, confirmer le path tracing pour 007 First Light et CONTROL Resonant, et lâcher un Quake III Arena remasterisé en ray tracing téléchargeable gratuitement. De multiples annonces et un fil rouge : le ray tracing et l'IA au service du rendu en temps réel.
La Dynamic Multi Frame Generation adapte les frames à votre moniteur
C'est l'annonce phare de cette GDC. Jusqu'ici, la génération de frames DLSS produisait un nombre fixe d'images intermédiaires, sans se soucier de la fréquence réelle de l'écran. La Dynamic Multi Frame Generation corrige ça en ajustant automatiquement son multiplicateur au taux de rafraîchissement du moniteur. Concrètement, un jeu qui tourne à 70 FPS natifs peut être propulsé à 240 FPS sur un écran 240 Hz, avec un multiplicateur allant jusqu'à 6x.
Le frame pacing, talon d'Achille historique de la génération de frames, serait nettement amélioré grâce à cet ajustement dynamique. Combinée à la Super Resolution transformer déjà intégrée au DLSS 4.5 depuis le CES, la Dynamic MFG complète l'arsenal de NVIDIA. La Dynamic MFG et le mode 6X seront activables dès le 31 mars via les overrides de l'app NVIDIA sur les GeForce RTX 50 Series, sans nécessiter de patch développeur. Résultat, plus de 200 jeux déjà compatibles DLSS en profitent automatiquement.
RTX Mega Geometry s'invite dans The Witcher 4
RTX Mega Geometry, la technologie qui optimise le path tracing en restructurant la hiérarchie des objets, tourne déjà dans Alan Wake 2 avec 5 à 20 % de FPS supplémentaires et 300 Mo de VRAM économisés. Mais c'est la version destinée à The Witcher 4 qui retient l'attention : CD Projekt RED utilise une évolution intégrant les Opacity Micromaps, capable de gérer des millions d'objets par scène avec des feuillages animés complexes. NVIDIA précise qu'il s'agit d'une démo technique, pas de gameplay.
Côté jeux, deux AAA confirment le path tracing complet. 007 First Light (IO Interactive, 27 mai) et CONTROL Resonant (Remedy) seront tous deux disponibles day-one sur GeForce NOW.
Quake III RTX gratuit et nouveaux mods : RTX Remix monte en puissance
L'annonce qui parlera aux nostalgiques. Via RTX Remix, la communauté a remasterisé Quake III Arena en path tracing complet avec des assets entièrement refaits, le DLSS 4 et le nouveau système de particules avancées. Le mod comprend 15 niveaux, dont un « Area 15 – NVIDIA Bunker » créé pour l'occasion, et il est disponible gratuitement sur ModDB pour les possesseurs du jeu original.
RTX Remix lui-même continue de s'étoffer. De nouveaux mods communautaires arrivent pour Need for Speed: Carbon, Clive Barker's Undying, Portal Stories: Mel (en DLC de Portal 2 With RTX) et Call of Duty 2 avec des environnements dynamiques via Remix Logic. NVIDIA annonce aussi les particules avancées pour le mois prochain : animations dynamiques avec éditeur de courbes, randomisation des rotations et retournements, et surtout des effets gravitationnels complexes (attraction, répulsion, vent, résistance de l'air, modèles de collision). De quoi pousser les remasters communautaires un cran plus loin.
GeForce NOW passe à 90 FPS en VR et s'associe avec Apple
GeForce NOW passe de 60 à 90 FPS en réalité virtuelle dès le 19 mars pour les abonnés Ultimate, sur Apple Vision Pro et Meta Quest. En parallèle, NVIDIA et Apple intègrent CloudXR directement dans visionOS, avec du streaming stéréoscopique fovéal jusqu'à 4K à 120 FPS. iRacing et X-Plane 12 sont les premiers jeux de simulation annoncés pour cette intégration.
Le service cloud s'enrichit aussi côté accessibilité : des labels in-app permettront bientôt d'identifier les jeux Xbox Game Pass et Ubisoft+ directement dans l'interface, la liaison de comptes GOG et Gaijin arrive dans les prochains mois, et deux titres Xbox rejoignent la bibliothèque Install-to-Play (Brutal Legend, Contrast).
Mais la vraie nouveauté pour l'industrie, c'est Cloud Playtest : une plateforme de test sécurisé qui permet aux studios de lancer des sessions de jeu dans le cloud avec capture gameplay, webcam et inputs manette. 2K, Activision, Bethesda, Frontier, Techland, Ubisoft, Warner Bros. et Xbox Game Studios figurent parmi les premiers partenaires. Cinq AAA rejoignent le catalogue day-one : CONTROL Resonant, Samson: A Tyndalston Story, Crimson Desert, Resident Evil Requiem et Active Matter.
NVIDIA arrive à la GDC 2026 avec un message limpide : le ray tracing et l'IA sont devenus l'infrastructure du jeu PC. La Dynamic Multi Frame Generation s'attaque au problème que personne n'avait vraiment résolu, reste à vérifier si ces promesses tiennent au contact de la réalité, loin des slides calibrées de San Francisco.