Le service cloud s'enrichit aussi côté accessibilité : des labels in-app permettront bientôt d'identifier les jeux Xbox Game Pass et Ubisoft+ directement dans l'interface, la liaison de comptes GOG et Gaijin arrive dans les prochains mois, et deux titres Xbox rejoignent la bibliothèque Install-to-Play (Brutal Legend, Contrast).

Mais la vraie nouveauté pour l'industrie, c'est Cloud Playtest : une plateforme de test sécurisé qui permet aux studios de lancer des sessions de jeu dans le cloud avec capture gameplay, webcam et inputs manette. 2K, Activision, Bethesda, Frontier, Techland, Ubisoft, Warner Bros. et Xbox Game Studios figurent parmi les premiers partenaires. Cinq AAA rejoignent le catalogue day-one : CONTROL Resonant, Samson: A Tyndalston Story, Crimson Desert, Resident Evil Requiem et Active Matter.