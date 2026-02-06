Souvenez-vous, nous étions au tout début de l'année et plutôt que d'annoncer de nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 50 SUPER, NVIDIA faisait le choix du logiciel : la technologie DLSS 4.5 était présentée.

Une technologie qui, logiquement, pousse les curseurs un peu plus loin encore avec, notamment, la mise en avant de la seconde génération de l'outil Super Resolution afin de corriger toutes les petites imperfections produites par la précédente génération : NVIDIA prenait alors l'exemple de trois jeux populaires pour illustrer les améliorations.

On parlait donc d'une meilleure prise en charge de la stabilité temporelle, de la réduction de l'effet « fantôme » sur les objets en mouvement et, enfin, de très nets progrès dans l'application de l'anti-crénelage. Au-delà de ces nouveautés, NVIDIA mettait aussi l'accent sur l'arrivée de deux améliorations notables dans la gestion de la multi frame generation (MFG).

Problème, si NVIDIA évoquait la technique de Dynamic MFG d'un côté et le mode 6x MFG de l'autre, la firme n'avait qu'une fenêtre de lancement à nous offrir. Jensen Huang, P.-D.G. de NVIDIA, parlait de « printemps 2026 ».