Une double sortie courant-avril pour donner encore un peu plus de peps à la célèbre suite de technologies de rendu neuronal imaginée par NVIDIA.
Les possesseurs de cartes graphiques GeForce RTX série 50 auront bientôt deux nouvelles raisons de se réjouir puisque dans deux mois, NVIDIA devrait bien lancer les prochaines pierres de sa populaire technologie DLSS. Le Dynamic Multi Frame Generation et le MFG 6x arrivent. Explications.
« Pour aller plus haut, aller plus haut »
Souvenez-vous, nous étions au tout début de l'année et plutôt que d'annoncer de nouvelles cartes graphiques GeForce RTX série 50 SUPER, NVIDIA faisait le choix du logiciel : la technologie DLSS 4.5 était présentée.
Une technologie qui, logiquement, pousse les curseurs un peu plus loin encore avec, notamment, la mise en avant de la seconde génération de l'outil Super Resolution afin de corriger toutes les petites imperfections produites par la précédente génération : NVIDIA prenait alors l'exemple de trois jeux populaires pour illustrer les améliorations.
On parlait donc d'une meilleure prise en charge de la stabilité temporelle, de la réduction de l'effet « fantôme » sur les objets en mouvement et, enfin, de très nets progrès dans l'application de l'anti-crénelage. Au-delà de ces nouveautés, NVIDIA mettait aussi l'accent sur l'arrivée de deux améliorations notables dans la gestion de la multi frame generation (MFG).
Problème, si NVIDIA évoquait la technique de Dynamic MFG d'un côté et le mode 6x MFG de l'autre, la firme n'avait qu'une fenêtre de lancement à nous offrir. Jensen Huang, P.-D.G. de NVIDIA, parlait de « printemps 2026 ».
Deux technos qui arrivent en avril
Grâce à nos confrères de HardwareLUXX – cités par d'autres confrères, ceux de VideoCardz – nous avons un créneau plus précis : pour les deux technologies, il est maintenant question du mois d'avril sans toutefois qu'un jour soit indiqué.
Sans grande surprise, le mode 6x MFG pousse la belle mécanique encore un peu plus loin avec la possibilité de demander à l'intelligence artificielle de créer et d'insérer jusqu'à cinq images entre deux réellement rendues par le GPU. À en croire NVIDIA, cette augmentation de la MFG est principalement pensée pour les jeux les plus compétitifs, afin de viser 240 images par seconde !
À côté de cela, NVIDIA prépare donc également la Dynamic MFG ou génération d'images multiples dynamique. Un nom finalement explicite pour décrire un mode de fonctionnement « adaptif » : le mode de MFG peut alors varier entre le 2x et le 6x, et ce, même si sur l'exemple vidéo ci-dessus (The Outer Worlds 2 en 4K détails au maximum), l'alternance se fait plutôt entre le 5x et le 6x.
L'objectif d'une telle dynamique est de maintenir la meilleure vitesse d'animation tout en gardant une latence aussi faible que possible car, rappelons-le, passer ainsi à des modes de MFG plus élevés entraîne une augmentation de la latence et avec la Dynamic MFG, NVIDIA entend en limiter l'impact : le GPU doit ajuster les choses en fonction de paramètres comme la charge de la scène.
Si des démos proposées par NVIDIA ont été présentées à de nombreux médias, attendons de voir le résultat sur nos machines : deux mois, ça passe vite !