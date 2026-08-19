Il suffit de jeter un œil au catalogue de n'importe quel fabricant de composants pour constater à quel point le RGB s’est imposé. Ventilateurs, cartes mères ou cartes graphiques, claviers, souris et même barrettes de RAM se parent désormais de LED capables d’afficher toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Au milieu de cette grande « fête des lumières », un intrus. En effet, Noctua continue de faire tourner ses ventilateurs… sans la moindre ampoule. Depuis des années, la marque assume son approche différente du marché et, en 2018, Noctua expliquait déjà que le temps consacré à ajouter du RVB à ses produits était autant de temps de perdu pour en améliorer les performances.

La philosophie n'a pas changé. Chez Noctua, le ventilateur n’est donc pas un élément décoratif destiné à illuminer la vitre de votre boîtier en forme d'aquarium : c’est une pièce mécanique dont la mission consiste à déplacer de l’air efficacement et silencieusement. Au cours d'une interview accordée au site Club386, Jakob Dellinger l'a rappelé.

« Nous voulons consacrer le moins de ressources possible à l'esthétique ; ce n'est tout simplement pas notre priorité. C'est pourquoi il est très peu probable qu'un produit Noctua soit lancé avec un immense écran sophistiqué ou ce genre de chose ».

Si la vision de Noctua peut sembler anachronique à l'heure où même certaines cartes graphiques intègrent d'énormes écrans LCD, la marque ne semble donc pas décidée à changer d'orientation. Notre récent test de son premier véritable kit AiO de watercooling – le NL-LC1 – en est d'ailleurs la parfaite illustration : un produit performant, mais sans la moindre fioriture esthétique.