Connu et reconnu pour l'excellence de ses produits autant que pour leur couleur iconique, Noctua n'a pas l'intention de revoir sa stratégie.
Alors que les composants PC rivalisent désormais d’écrans LCD et de LED adressables toujours plus nombreuses, Noctua fait figure d'extraterrestre. La firme autrichienne ne prévoit ni RVB, ni écran intégré, ni même de ventilateurs blancs. Une obstination qui n’est finalement pas si surprenante compte tenu des objectifs affichés par la marque.
Chez Noctua, le RGB n’a pas le droit de cité
Il suffit de jeter un œil au catalogue de n'importe quel fabricant de composants pour constater à quel point le RGB s’est imposé. Ventilateurs, cartes mères ou cartes graphiques, claviers, souris et même barrettes de RAM se parent désormais de LED capables d’afficher toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.
Au milieu de cette grande « fête des lumières », un intrus. En effet, Noctua continue de faire tourner ses ventilateurs… sans la moindre ampoule. Depuis des années, la marque assume son approche différente du marché et, en 2018, Noctua expliquait déjà que le temps consacré à ajouter du RVB à ses produits était autant de temps de perdu pour en améliorer les performances.
La philosophie n'a pas changé. Chez Noctua, le ventilateur n’est donc pas un élément décoratif destiné à illuminer la vitre de votre boîtier en forme d'aquarium : c’est une pièce mécanique dont la mission consiste à déplacer de l’air efficacement et silencieusement. Au cours d'une interview accordée au site Club386, Jakob Dellinger l'a rappelé.
« Nous voulons consacrer le moins de ressources possible à l'esthétique ; ce n'est tout simplement pas notre priorité. C'est pourquoi il est très peu probable qu'un produit Noctua soit lancé avec un immense écran sophistiqué ou ce genre de chose ».
Si la vision de Noctua peut sembler anachronique à l'heure où même certaines cartes graphiques intègrent d'énormes écrans LCD, la marque ne semble donc pas décidée à changer d'orientation. Notre récent test de son premier véritable kit AiO de watercooling – le NL-LC1 – en est d'ailleurs la parfaite illustration : un produit performant, mais sans la moindre fioriture esthétique.
Même le blanc devra attendre
Sur le marché des kits AiO de watercooling, l'intégration d'un écran LCD est devenue la norme pour les produits haut de gamme : le NL-LC1 appartient clairement à cette catégorie, mais Noctua n'a pas revu sa manière de faire.
Si l'absence de RGB sur les produits de la marque n'étonnera finalement plus grand monde, il est peut-être un peu plus surprenant de voir Noctua refuser obstinément toute variation dans ses coloris. Enfin, ce n'est pas tout à fait exact puisque la firme autrichienne a introduit sa gamme chromax.black – noire – pour changer un peu de son éternel marron/beige.
Mais alors que l'industrie informatique tout entière semble adopter de plus en plus massivement le blanc, que de plus en plus de configurations PC sont maintenant vendues en blanc, Noctua s'y refuse. La question de ce coloris est d'ailleurs revenue à plusieurs reprises ces derniers mois et Jacok Dellinger y a répondu de manière très claire.
« Nous avons pris la décision de concentrer tous nos efforts et nos ressources sur des projets de développement technique tels que le ventilateur de nouvelle génération de 14 cm, de sorte que les ventilateurs blancs ont été mis en attente et retirés de notre feuille de route. À ce stade, il n'est pas clair si le projet sera relancé à l'avenir ou non ».
À ceux qui pourraient penser que Noctua s'enfermerait dans sa tour d'ivoire et ferait preuve d'une certaine morgue, Jacok Dellinger tient à préciser que ce n'est pas le cas, « il ne s’agit pas tant d’une décision de marque dogmatique, mais plutôt de l’orientation générale de l’allocation de nos ressources en matière d’ingénierie ».
Enfin, à nos confrères de Club386, il précise encore : « Nous privilégions un public qui apprécie le silence, la performance et la qualité, plutôt que les usagers qui accordent la priorité à l'esthétique. Cela ne signifie pas pour autant que nous sommes indifférents à ce genre de choses [le RGB]. C'est simplement que notre priorité va ailleurs ».
En un mot comme en cent, Noctua n'entend pas changer sa vision des choses et si les produits chromax.black existent, il ne faut donc pas s'attendre à voir débarquer des chromax.white dans un avenir plus ou moins proche.
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