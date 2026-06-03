Trois versions seront disponibles – NL-LC1-24, NL-LC1-36 et NL-LC1-42 – du premier kit AiO de la célèbre firme autrichienne.
Nous vous en parlions il y a quelques jours, le premier kit AiO de watercooling signé Noctua était largement exposé sur le stand Computex 2026 de la firme autrichienne. Date de lancement et tarification ont été précisés.
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Trois modèles de 240 à 420 mm
Le projet aura connu un peu de retard, mais Noctua ne s’est pas démonté et la firme autrichienne a préféré prendre son temps plutôt que de risquer une sortie précipitée… Quitte à acter un décalage de quelques mois.
En toute fin de semaine dernière, nous avions aperçu la confirmation – de la part de Noctua – que son premier kit AiO de watercooling serait présenté lors du Computex 2026 de Taipei… et nous avons pu le vérifier de visu. Baptisé NL-LC1, ce kit n’avait plus beaucoup de secrets : les spécifications techniques avaient déjà été confirmées par Noctua.
L’esthétique Noctua est évidemment au programme. ©Colin Golberg pour Clubic
Nous avons cependant pu vérifier que trois variantes sont bel et bien prévues : elles ne se différencient que par la taille du radiateur et, logique, le nombre de ventilateurs associés. Le NL-LC1-24 dispose d’un radiateur de 240 mm et de deux ventilateurs NF-A12x25 G2 tandis que le NL-LC1-36 sera associé à un 360 mm et trois ventilateurs de même modèle.
Petite subtilité cependant, si le NL-LC1-42 intégrera bien sûr un radiateur de 420 mm, il profitera de ventilateurs différents, évidemment plus grands : des NF-A14x25 G2, dont le diamètre passe de 120 à 140 mm.
Sortie le 16 juin à partir de 219,90 euros
Dans tous les cas de figure, Noctua a basé son kit sur la plateforme Asetek, l'Emma V2 également connue sous le nom de G8 V2. Il s’agit de la pompe la plus moderne de la firme partenaire de la société autrichienne.
Noctua ne s’est toutefois pas contenté de travailler avec Asetek : son propre système de réduction du son a été intégré à la pompe. Il s’agit du NL-PNA1 qui prend la forme d’une mousse triple-couche qui doit considérablement limiter les nuisances sonores liées à la pompe… Souvent les seules qui restent quand on parle d’AiO performant. À vérifier, bien sûr !
Sans aucune surprise, Noctua exploite le système de fixation SecuFirm2+ que la marque utilise déjà sur nombre de ses refroidisseurs. Tous les supports les plus récents d’AMD et Intel sont ainsi pris en charge (AM4/AM5 d’un côté et LGA-1700/LGA-1851 de l’autre). De plus, comme à son habitude, Noctua fera sans doute le nécessaire pour assurer la compatibilité LGA-1954.
Le système de fixation SecuFirm2+, classique de Noctua. ©Colin Golberg pour Clubic
Un petit tour sur le stand Noctua du Computex 2026 a permis de prendre les clichés que vous pouvez découvrir dans cette actualité, mais aussi d’avoir la confirmation que trois modes sont prévus pour la pompe : quiet, balanced et manual avec des vitesses de rotation respectivement calées sur 750/2100 tr/mn, 750/2600 tr/mn et 750/3400 tr/mn.
Enfin, et ce ne sont pas les moins intéressantes des informations, Noctua a confirmé une sortie calée au 16 juin prochain à des prix de 219,90 euros, 249,90 euros et 279,90 euros pour les versions NL-LC1-24, NL-LC1-36 et NL-LC1-42. Noctua reste fidèle à ses tarifs « premiums ».