Le projet aura connu un peu de retard, mais Noctua ne s’est pas démonté et la firme autrichienne a préféré prendre son temps plutôt que de risquer une sortie précipitée… Quitte à acter un décalage de quelques mois.

En toute fin de semaine dernière, nous avions aperçu la confirmation – de la part de Noctua – que son premier kit AiO de watercooling serait présenté lors du Computex 2026 de Taipei… et nous avons pu le vérifier de visu. Baptisé NL-LC1, ce kit n’avait plus beaucoup de secrets : les spécifications techniques avaient déjà été confirmées par Noctua.