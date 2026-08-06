Alors, Noctua vient-il vraiment révolutionner le monde des kits AiO de watercooling avec son NL-LC1 ? Autant être clair, la réponse est non. Pour autant, impossible de ne pas saluer le travail réalisé par les ingénieurs de la société autrichienne. Pas de révolution donc, mais une finition remarquable pour des performances de tout premier plan.

Le produit est riche de nombreux accessoires – malgré une option un peu dérangeante – et le montage est simplissime. Le potentiel du NL-LC1 dans sa version 360 mm est impressionnant et nous ne voyons guère de processeur actuellement en mesure de déborder ses capacités. Bien sûr, il reste possible de se rabattre sur le modèle 240 mm ou de voir plus grand avec le 420 mm. Ce dernier nous semble peut-être un peu exagéré, mais chacun voit midi à sa porte.

Mieux que ça, Noctua parvient à rafraîchir même les plus exigeants des processeurs sans jamais avoir besoin de faire tourner les ventilateurs de son kit à pleine puissance. De fait, le NL-LC1 est capable de rester l’un des plus discrets, en toute circonstance. Reste un souci, le prix. Noctua ne nous a jamais habitués à brader ses articles, mais plus ou moins 250 euros pour un kit aussi performant soit-il, ça reste une sacrée somme.