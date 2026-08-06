Spécialiste du refroidissement de nos processeurs et de nos PC, Noctua est aujourd’hui une référence qui cherche toutefois à s’ouvrir. En effet, pour la première fois, la firme autrichienne tente le kit AiO de watercooling avec le NL-LC1. Une révolution ?
Meilleurs prix
- Excellentes performances
- Mise en place simplissime
- Niveaux sonores faibles
- Insonorisation de la pompe
- Sobriété du design
- Une garantie de six ans
- Tarif élevé, même sur du haut de gamme
- De la question des couleurs "Noctua"
- Les fans de RVB seront refaits
À la manière de ce que nous proposons sur les barrettes de RAM, l’idée est ici de vous présenter un maximum de systèmes de refroidissement au travers de « mini-tests ». Nous n’entrerons pas dans d’infinis détails et préférons nous focaliser sur 3 éléments clés : la conception et l’installation du kit de refroidissement, ses résultats pour lutter contre l’échauffement du processeur et, enfin, les nuisances sonores générées.
Un partenariat avec Asetek, le roi de la pompe
On ne se refait pas. Même si Noctua a, depuis quelques années déjà, converti certains de ses produits au noir, le NL-LC1 n’est pour l’heure disponible qu’au travers de cette teinte « marron » qui représente plus que tout logo la marque autrichienne. Pas de version noire pour le moment, mais trois variantes malgré tout selon que l’on opte pour un radiateur de 240, de 360 ou de 420 mm. Nous avons retenu le modèle intermédiaire pour ce test, mais ils sont presque identiques.
Impeccablement organisés, tous les accessoires du kit AiO trouvent leur place dans deux petites boîtes en carton. © Nerces pour Clubic
D’abord, ils arrivent tous dans une boîte très classique pour un kit AiO de watercooling. Ouverte, celle-ci révèle, bien rangés, la partie principale avec d’un côté le radiateur – ici un modèle de 400 x 120 x 30 mm avec une densité de 20 ailettes par pouce – et de l’autre la pompe, reliée par deux câbles pour conduire le liquide. Cette pompe n’est pas conçue par Noctua, mais le fruit d’un travail réalisé en collaboration avec Asetek.
De base, il s’agit d’une plateforme Emma Gen8 V2, mais Noctua insiste sur sa touche personnelle : le boîtier NL-PNA1 intègre des joints en silicone et deux couches de mousse isolante afin de réduire les nuisances sonores. Autour, Noctua a placé une classique coque noire que l’on peut surmonter d’une plaque/logo facultative. Facultative car Noctua propose aussi – en option – un ventilateur auxiliaire (le NL-ACF1) afin de rafraîchir les composants autour du waterblock, les VRM par exemple.
Un soin tout particulier a été apporté à l’isolation de la pompe. © Noctua
Bien sûr, les autres ventilateurs – livrés de base – sont prévus pour le radiateur. Au nombre de trois sur notre version 360 mm, il s’agit des excellents NF-A12x25 G2. Évidemment, Noctua livre tout ce qu’il faut pour assurer le montage de son kit qui est compatible avec tous les sockets actuels. La finition est absolument parfaite et le montage, un jeu d’enfant. Notez que Noctua utilise des vis Torx et livre un tournevis adéquat. Enfin, soulignons les 6 ans de garantie.
Températures et nuisances sonores
Configuration de test
- Carte-mère : ASUS ROG Strix Z790-E Gaming Wi-Fi II (BIOS 2107)
- Processeur : Intel Core i9-14900K, bride à 125/241 Watts
- Mémoire : G.Skill Trident Z5 DDR5-6000 CL30 (2x 16 Go)
- Carte graphique : NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition
- SSD système : Kingston KC3000 2 To PCIe 4.0
- Alimentation : be quiet! Power Zone 2 (1 200 watts)
- Pâte thermique : Thermal Grizzly Hydronaut
Le montage est simplissime, mais implique d’utiliser un tournevis Torx 20 que, bien sûr, Noctua livre dans la boîte de son produit. © Nerces pour Clubic
Par rapport à nos précédents tests, nous avons été contraints de modifier notre configuration. Cela ne change cependant pas nos séries de tests : pour la première, le CPU était bloqué à 125 Watts, puis à 241 Watts pour la seconde. Nous l’avons ensuite fait travailler 60 minutes sur Cinebench R23 multi-Core et, à chaque fois, nous avons mesuré la température alors que les ventilateurs étaient à 25 %, 50 %, 75 % et, enfin, 100 % de leur puissance.
Températures @ 125 watts de TDP
Tester un kit AiO aussi ambitieux que le NL-LC1-36 avec un processeur affichant seulement 125 watts de TDP peut sembler un peu ridicule. Nous avions tout de même à cœur de voir le comportement du Noctua sur un scénario « tranquille ».
Nous n’avons pas été le moins du monde déçus par les performances affichées. Alors, c’est vrai, nous n’avons pas énormément de références pour comparer, mais il n’en demeure pas moins que le NL-LC1-36 est tout simplement le meilleur refroidisseur jamais passé entre nos mains, et ce, peu importe la vitesse de rotation des ventilateurs. Seul le modèle Titan 420 mm de Corsair lui tient tête.
Températures @ 241 watts de TDP
Pour ce second test, nous avons limité notre Core i9-14900K à 241 Watts. Les choses deviennent donc plus sérieuses et de nombreuses solutions en aircooling sont ici incapables d’éviter le throttling du processeur.
Aucun risque qu’un tel phénomène se produise avec le NL-LC1-36. Là encore, les températures relevées sont les plus faibles jamais mesurées, même si la concurrence du Corsair Titan 420 mm subsiste… Enfin quand les ventilateurs tournent rapidement. En effet, à petit régime, le Noctua est le seul à maintenir le CPU à moins de 90°C. Autant dire que nous avons de la réserve de puissance !
Nuisances sonores
Spécialiste des ventilateurs, Noctua utilise bien sûr des produits conçus en interne pour équiper ses ventirads autant que son kit AiO de watercooling. Des modèles NF-A12x25 G2, nous l’avons dit, pensés pour tourner de 0 à 1 800 tr/min avec un débit d’air jusqu’à 63,15 CFM.
Des valeurs que l’on ne retrouve pas exactement sur nos propres mesures, mais il y a toujours une petite marge d’erreur à ce niveau : nous sommes parfaitement dans les clous. De plus, aucun problème, la baisse de la vitesse de rotation suit nos sollicitations.
Attention, la mesure du bruit est délicate, les refroidisseurs adoptant des positions et orientations différentes pour leurs ventilateurs. La mesure est donc là pour donner une simple idée.
Petite « surprise », malgré la qualité reconnue de ses ventilateurs, le NL-LC1-36 n’est pas systématiquement le plus discret de nos systèmes de refroidissement. Il reste cependant toujours dans le peloton de tête à quelques dixièmes – au maximum – du leader. L’un dans l’autre, c’est sans aucun doute le plus efficace des refroidisseurs passés au sein du labo Clubic.
Mention spéciale pour le bloc CPU qui contient la fameuse pompe Asetek. En effet, nous avions fait remarquer la présence de deux couches de mousse isolante : les attentions de Noctua ont porté leurs fruits et la pompe est effectivement particulièrement discrète. Cela dit, nous n’avons pas pu juger sur la durée, bien sûr.
Noctua NL-LC1-36 : l’avis de Clubic
Alors, Noctua vient-il vraiment révolutionner le monde des kits AiO de watercooling avec son NL-LC1 ? Autant être clair, la réponse est non. Pour autant, impossible de ne pas saluer le travail réalisé par les ingénieurs de la société autrichienne. Pas de révolution donc, mais une finition remarquable pour des performances de tout premier plan.
Le produit est riche de nombreux accessoires – malgré une option un peu dérangeante – et le montage est simplissime. Le potentiel du NL-LC1 dans sa version 360 mm est impressionnant et nous ne voyons guère de processeur actuellement en mesure de déborder ses capacités. Bien sûr, il reste possible de se rabattre sur le modèle 240 mm ou de voir plus grand avec le 420 mm. Ce dernier nous semble peut-être un peu exagéré, mais chacun voit midi à sa porte.
Mieux que ça, Noctua parvient à rafraîchir même les plus exigeants des processeurs sans jamais avoir besoin de faire tourner les ventilateurs de son kit à pleine puissance. De fait, le NL-LC1 est capable de rester l’un des plus discrets, en toute circonstance. Reste un souci, le prix. Noctua ne nous a jamais habitués à brader ses articles, mais plus ou moins 250 euros pour un kit aussi performant soit-il, ça reste une sacrée somme.
- Excellentes performances
- Mise en place simplissime
- Niveaux sonores faibles
- Insonorisation de la pompe
- Sobriété du design
- Une garantie de six ans
- Tarif élevé, même sur du haut de gamme
- De la question des couleurs "Noctua"
- Les fans de RVB seront refaits
Fiche technique Noctua NL-LC1-36
Résumé
|Support du processeur
|Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1200, Intel 1356, Intel 1366, Intel 1700, AMD AM4, AMD AM5
|Compatibilité radiateur AIO
|Radiateur 360 mm
Caractéristiques techniques
|Type de watercooling
|Processeur
|Utilisation
|Gamer
|Support du processeur
|Intel 1150, Intel 1151, Intel 1155, Intel 1156, Intel 1200, Intel 1356, Intel 1366, Intel 1700, AMD AM4, AMD AM5
|Connecteur(s)
|4 Pins Femelle
|Matériau(x)
|Cuivre/Aluminium
|Rétroéclairage
|Non
Refroidissement
|Vitesse de rotation maxi
|1800
|Débit d'air maxi
|107.3
|PWM
|Oui
|Vitesse réglable
|Oui
|Compatibilité radiateur AIO
|Radiateur 360 mm
Pompe
|Interne
|Oui
Caractéristiques physiques
|Diamètre ventilateur
|120mm
|Hauteur
|30mm
|Largeur
|120mm
|Profondeur
|400mm
Des alternatives au kit AiO Noctua NL-LC1 :
- Exceptionnel niveau de finition...
- Performances remarquables
- Montage simplissime
- Très bonnes performances globales
- Nuisances sonores limitées
- Montage du waterblock simplissme
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