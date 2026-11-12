Pendant que le conseil de NVIDIA délibère sur le sort de Jensen Huang, Elon Musk a jugé sur X qu'embaucher le cofondateur du géant des puces serait « un honneur ».
Sollicité par des utilisateurs sur son réseau social, Elon Musk n'a évidemment pas attendu la décision du conseil d'administration de NVIDIA pour se prononcer sur le dossier Jensen Huang. Le twittos ZeroHedge lui suggérait de recruter le PDG menacé d'éviction, et il a répondu « That would be an honor », traduisez Ce serait un honneur, juste après les révélations du Wall Street Journal sur un départ en préparation et préparé en coulisses. La réponse du milliardaire s'explique notamment par des années de liens avec le cofondateur du mastodonte des semi-conducteurs. Elle arrive aussi au moment où l'affaire d'espionnage présumé qui vise le patron de NVIDIA s'aggrave de jour en jour.
Elon Musk et Jensen Huang, des années de complicité à coups de GPU
Le message d'Elon Musk a été publié vers 2h20 cette nuit, heure de Paris. Dans la matinée, il affichait déjà plus de quatre millions de vues, alors qu'il ne s'agit que d'une réponse à une sollicitation. Le patron de Tesla et SpaceX n'a pas donné plus de précisions. Rien ne dit donc qu'il s'agit d'une vraie proposition, d'autant que NVIDIA n'a annoncé aucun départ. On pourrait même estimer qu'Elon Musk ne fait que rendre hommage au « talent » du dirigeant secoué actuellement. Rappelons toutefois que les entreprises d'Elon Musk comptent parmi les plus gros clients de NVIDIA, alors forcément, sa phrase ne passe pas inaperçue.
Ce qui est certain, c'est que les deux dirigeants s'admirent mutuellement, et depuis longtemps. Pour le premier supercalculateur Colossus, à Memphis, xAI a lancé l'entraînement de ses modèles 19 jours seulement après l'arrivée des premiers serveurs. Selon Jensen Huang, ce genre de chantier prend normalement quatre ans. Le patron de NVIDIA a même qualifié Musk de « GPU ultime », capable de garder en tête toutes les interdépendances d'un supercalculateur.
Leurs liens sont donc, par extension, financiers. NVIDIA aurait par exemple investi jusqu'à 2 milliards de dollars dans xAI, avant que SpaceX ne rachète la start-up en février. Cet été, Musk a confirmé que SpaceX miserait exclusivement sur NVIDIA, y compris pour ses futurs data centers en orbite. En mai, les deux hommes accompagnaient même Donald Trump à Pékin. Or, avant ce voyage, le président avait déjà été informé des soupçons sur Alice Huang.
Jensen Huang suspendu à la décision du conseil de NVIDIA
L'affaire a pris de l'ampleur à la fin du mois d'octobre. Ce jour-là, le New York Times a révélé que le renseignement américain soupçonnait Alice Huang de travailler pour Pékin, ce que la Chine dément. Elle a dirigé Megaspeed, une société singapourienne cliente de NVIDIA. D'après The Information, son réseau aurait aidé à faire entrer en Chine environ 7,5 milliards de dollars de puces. Le 8 novembre, Jensen Huang a reconnu avoir été infidèle, et le conseil a ouvert une enquête indépendante. De leur côté, des élus du Congrès veulent l'entendre à huis clos le 18 novembre.
Puis mercredi 11 novembre, ça s'est encore accéléré. Le New York Times, qui cite cinq anciens salariés, a révélé une seconde liaison, avec Kimberly Powell. Il s'agit cette fois de la vice-présidente chargée de la santé de NVIDIA, qui rend compte directement au PDG. Peu après, le Wall Street Journal affirmait que le conseil s'apprêtait à pousser Jensen Huang vers la sortie. Les administrateurs se sont réunis dans la soirée. Ce jeudi matin, ils n'avaient encore rien annoncé, à cinq jours des résultats trimestriels. Les statuts de l'entreprise NVIDIA permettent à une majorité simple des onze administrateurs de démettre le PDG, qui ne détient qu'environ 3,6 % du capital.
Le titre a perdu jusqu'à 9 % après la clôture de Wall Street. Si la baisse se confirme, la firme américaine aura perdu près de 600 milliards de dollars de valeur depuis l'annonce de l'enquête, d'après Reuters. Pour un éventuel intérim, on cite Colette Kress, la directrice financière, et Ian Buck, le créateur de CUDA. Si Nvidia ferme sa porte à Jensen Huang, celle d'Elon Musk reste entrouverte, du moins sur X.