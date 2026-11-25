Dans une annonce parue sur X, Tidal a partagé des chiffres qui donnent froid dans le dos. Sur les trois derniers mois, 43 % des morceaux envoyés sur la plateforme provenaient de générateurs IA. Le 6 novembre, ce taux a même dépassé les 60 %. En tout, plus de 27 millions de titres sont déjà étiquetés « 100 % IA ». Le pire ? 96 % de ces titres n'ont jamais été écoutés par les utilisateurs. Il était grand temps d’agir.