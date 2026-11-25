C’en est assez ! Tidal a décidé qu’il supprimerait de son catalogue tous les morceaux générés par l’intelligence artificielle. Une décision qui devrait impacter plus de 27 millions de morceaux.
En juin dernier, Tidal avait frappé fort en privant de royalties les titres créés avec l’IA. Un badge permettait notamment de repérer ces chansons sur la plateforme. À l’instar de Deezer et de Qobuz, Tidal a décidé de détecter les morceaux IA elle-même. La société compte même aller plus loin en fermant sa porte à ces titres.
Face aux morceaux IA, Tidal opte pour l’intransigeance
Dans une annonce parue sur X, Tidal a partagé des chiffres qui donnent froid dans le dos. Sur les trois derniers mois, 43 % des morceaux envoyés sur la plateforme provenaient de générateurs IA. Le 6 novembre, ce taux a même dépassé les 60 %. En tout, plus de 27 millions de titres sont déjà étiquetés « 100 % IA ». Le pire ? 96 % de ces titres n'ont jamais été écoutés par les utilisateurs. Il était grand temps d’agir.
Tidal a donc frappé du poing sur la table et opté pour des mesures plus « drastiques » : « À compter du 9 décembre, tout morceau entièrement généré par l'IA qui sera soumis à Tidal sera rejeté et supprimé de notre plateforme ».
La plateforme indique également avoir d'ores et déjà supprimé plus de 65 000 morceaux soupçonnés d’usurper le nom de musiciens réels. Le but est, avant tout, d’empêcher des personnes malveillantes de détourner les royalties des vrais artistes. Robert Anderson, responsable de Tidal chez Block, a notamment précisé qu’il n’y aurait plus un seul morceau IA sur la plateforme d’ici début 2027.
Les créations assistées par l’IA restent tolérées
Tidal suit donc l’exemple de Bandcamp qui avait lui aussi banni les chansons IA en janvier dernier. La plateforme invite ses concurrents à en faire de même. Pour l’instant, Spotify et Apple Music se contentent, hélas, uniquement de signaler ces morceaux. Le leader suédois a toutefois indiqué avoir supprimé plus de 75 millions de titres en un an.
Notons que Tidal fait la part des choses : les créations assistées par l’intelligence artificielle restent bienvenues. Seuls les titres totalement synthétiques seront persona non grata. Pour débusquer les fraudeurs qui n’indiqueraient pas dans les métadonnées des titres qu’ils ont utilisé l’IA, Tidal utilisera notamment la technologie de détection du français Ircam Amplify.
Les géants du streaming musical suivront-ils l’exemple de la plateforme ? L’avenir nous le dira.