Spotify va identifier les profils d'artistes dont l'identité repose sur une IA générative. À partir de la mi-septembre, un badge "AI Persona" apparaîtra sur les comptes concernés, et leur musique sera exclue des recommandations par défaut.
La plateforme avait déjà multiplié les outils de transparence autour de la musique générée par IA en 2026, avec Verified by Spotify, AI Credits ou SongDNA. Cette fois, elle s'attaque à un autre sujet : l'identité de l'artiste lui-même. Humain ou virtuel.
De l'autodéclaration à la revue manuelle de Spotify
Depuis le 11 août, les artistes peuvent déclarer eux-mêmes, via Spotify for Artists, s'ils sont une AI Persona. Spotify précise qu'il ne comptera pas uniquement sur cette autodéclaration. En interne, une équipe va aussi examiner les profils, en particulier le nom et l'image publique, pour repérer les identités qui "semblent représenter des identités photoréalistes générées par IA". L'examen démarrera par les comptes ayant dépassé certains seuils d'audience, avant de couvrir la majorité des profils. Le badge apparaîtra dans la bannière et la section "À propos" du profil, au sein des résultats de recherche, ainsi que sur les morceaux au sein des playlists.
Au passage, il sera possible de voir si la mention vient d'une déclaration volontaire de l'artiste ou d'une décision prise par l'équipe de Spotify. Les artistes repérés par cette dernière seront prévenus, avec la possibilité de confirmer ce statut mais aussi de le contester. Spotify prévoit aussi, dans les mois à venir, un outil permettant aux auditeurs de signaler eux-mêmes des profils suspects non encore identifiés.
Précisons que ce badge juge le visage public de l'artiste, pas la manière dont la musique a été produite. Un compte peut afficher une identité fictive ou générée par IA tout en diffusant des morceaux entièrement composés par des humains, il sera quand même badgé AI Persona. À l'inverse, un artiste vérifié comme humain peut recourir massivement à l'IA pour produire sa musique sans jamais recevoir ce badge, sa production étant alors déclarée via AI Credits. Ces deux questions, celle de l'identité et celle de la fabrication du morceau, restent traitées séparément.
Deezer traque la musique, Spotify traque l'identité
La plateforme de musique a d'autres outils. Verified by Spotify signale qu'un artiste est bien un humain authentique, un badge déjà attribué à des centaines de milliers de profils. De son côté, Artist Profile Protection permet aux artistes de valider les sorties attribuées à leur nom, pour éviter toute confusion.
Chez Deezer, la logique est plutôt inversée. Plutôt que de vérifier qui se cache derrière un profil, la plateforme française analyse directement le signal audio des morceaux. Son outil repère les "signatures" sonores laissées par des générateurs comme Suno ou Udio, avec une précision revendiquée de 99,8%. Nous rapportions déjà en septembre 2025 que Spotify avait entrepris d'adopter la norme DDEX pour étiqueter la musique IA dans les crédits, une démarche assez proche de celle de Deezer. En janvier, Deezer avait choisi de mettre sa technologie de détection sous licence avant de la rendre accessible gratuitement au grand public en juin dernier. N'importe qui peut donc scanner les playlists sur une vingtaine de plateformes concurrentes, y compris Spotify.
D'un côté, Deezer permet de savoir si tel ou tel morceau a été généré par IA, de l'autre, Spotify vous informe si tel artiste est une personne réelle.
Malgré quelques défauts minimes (dont une qualité sonore sur le point d’être améliorée pour mieux répondre aux nouveaux standards du marché), Spotify reste une référence dans le domaine du streaming musical. Avec plus de 200 millions d’utilisateurs réguliers dans le monde, il s’agit tout simplement du service le plus populaire à l’heure actuelle. Grâce à une personnalisation totale de son service, de nombreuses options pour s’abonner (ou la possibilité d’en profiter gratuitement), une interface simple et efficace, Spotify est sans aucun doute là pour durer et s’imposer encore pendant de nombreuses années en tant que leader.
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