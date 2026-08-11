Depuis le 11 août, les artistes peuvent déclarer eux-mêmes, via Spotify for Artists, s'ils sont une AI Persona. Spotify précise qu'il ne comptera pas uniquement sur cette autodéclaration. En interne, une équipe va aussi examiner les profils, en particulier le nom et l'image publique, pour repérer les identités qui "semblent représenter des identités photoréalistes générées par IA". L'examen démarrera par les comptes ayant dépassé certains seuils d'audience, avant de couvrir la majorité des profils. Le badge apparaîtra dans la bannière et la section "À propos" du profil, au sein des résultats de recherche, ainsi que sur les morceaux au sein des playlists.

Au passage, il sera possible de voir si la mention vient d'une déclaration volontaire de l'artiste ou d'une décision prise par l'équipe de Spotify. Les artistes repérés par cette dernière seront prévenus, avec la possibilité de confirmer ce statut mais aussi de le contester. Spotify prévoit aussi, dans les mois à venir, un outil permettant aux auditeurs de signaler eux-mêmes des profils suspects non encore identifiés.

Précisons que ce badge juge le visage public de l'artiste, pas la manière dont la musique a été produite. Un compte peut afficher une identité fictive ou générée par IA tout en diffusant des morceaux entièrement composés par des humains, il sera quand même badgé AI Persona. À l'inverse, un artiste vérifié comme humain peut recourir massivement à l'IA pour produire sa musique sans jamais recevoir ce badge, sa production étant alors déclarée via AI Credits. Ces deux questions, celle de l'identité et celle de la fabrication du morceau, restent traitées séparément.