La Corée du Nord a désormais son propre chatbot, à l’interface calquée sur celle de ChatGPT. Mais à Pyongyang, l’IA a une règle d’or : surtout, ne pas parler politique.
Depuis l’émergence de l’IA générative, de nombreux pays veulent leur propre IA générative pour ne plus dépendre des géants américains. La Corée du Nord, très isolée et dont l’accès à Internet est strictement contrôlé, semblait rester en marge de cette course. Que nenni.
On ne peut pas tout lui demander
Martyn Williams, chercheur spécialisé dans la surveillance de la Corée du Nord, a en effet découvert que le pays disposait de son propre chatbot, baptisé « AI Service System 1.0, Fountain of Wisdom » (« la fontaine de sagesse »). Il a même été présenté en grande pompe à l’exposition informatique de Pyongyang, du 19 au 30 octobre. Puis ce 17 novembre, la chaîne Ryongnamsan TV lui a consacré un reportage.
Le modèle est le fruit d’une collaboration entre l’institut de recherche en IA de l’université Kim Il-sung et une société informatique de Pyongyang, Phurunhanul Trading. Il répond à des questions scientifiques et techniques, en coréen comme en anglais, et sait aussi traduire, rapporte The South China Morning Post.
Les historiques de conversation montrés à l’écran sont très terre à terre : on y voit des requêtes sur un logiciel de conception de jeux, ou sur le médicament à prendre contre un mal de tête. Mais sans surprise, l’usage est extrêmement restreint.
« Ne posez pas de questions à contenu sociopolitique ou de questions impolies », a averti la chaîne. De même, le message a précisé que les utilisateurs sont responsables de tout usage malveillant. Les images laissent même penser qu’un filtre examine chaque question avant qu’elle n’atteigne le moteur d'IA.
Alerte pour la cybersécurité
Reste à savoir sur quelle technologie s’appuie cette IA. Selon Martyn Williams, il s’agirait plutôt d’un modèle « open-weight », c’est-à-dire dont les paramètres sont publics et réutilisables, américain ou chinois, comme Gemma de Google ou Qwen d'Alibaba. Car un modèle entièrement conçu sur place paraît moins probable. D’autant que le pays manque de grands data centers, ce qui pourrait freiner le déploiement des modèles les plus avancés.
Quoi qu’il en soit, cette annonce a de quoi inquiéter les experts en cybersécurité, alors que des hackers nord-coréens exploitent déjà des technologies étrangères. En 2025, Anthropic accusait des agents du régime d’avoir détourné Claude pour s’inventer de fausses identités professionnelles, réussir des tests de programmation et décrocher des emplois à distance dans de grandes entreprises technologiques américaines.
Une méthode redoutable pour dérober des crypto-monnaies, dont le braquage colossal de Binance il y a quelques semaines. Le groupe nord-coréen TraderTraitor en a même fait sa spécialité. La firme américaine a depuis bloqué les comptes, mais détenir leur propre IA changerait clairement la donne pour ces hackers chevronnés.
Un modèle « open-weight » publie ses poids, c’est-à-dire les paramètres numériques appris pendant l’entraînement, ce qui permet de le réutiliser ou de l’exécuter ailleurs. En revanche, cela n’implique pas forcément que le code d’entraînement, les données utilisées, ni la chaîne complète de fabrication soient publics. Un modèle « open source » au sens strict vise une ouverture plus large (code, licence, parfois données ou recettes d’entraînement), ce qui facilite l’audit et la reproductibilité. Dans la pratique, beaucoup de modèles dits « ouverts » sont surtout open-weight, avec des licences qui limitent certains usages (commercial, militaire, etc.).
Un filtre « avant requête » intercepte la question de l’utilisateur avant de la transmettre au modèle, via des règles (listes de mots-clés) et/ou un classificateur automatique. Il peut refuser des sujets (politique, sécurité, contenus interdits), exiger une reformulation ou journaliser la demande pour contrôle. Cette approche réduit le risque que le modèle réponde à des contenus proscrits, mais elle peut aussi sur-bloquer des questions légitimes à cause d’ambiguïtés. Elle se combine souvent à une modération « après réponse » (filtrage de la sortie) pour limiter les contournements par formulations indirectes.
Les modèles génératifs modernes demandent une infrastructure lourde en GPU, en mémoire et en stockage, aussi bien pour l’entraînement que pour servir de nombreux utilisateurs en parallèle. Sans data centers solides (électricité, refroidissement, réseau interne rapide), il est difficile de maintenir de bonnes performances et une disponibilité stable. Cela pousse souvent à utiliser des modèles plus petits, quantisés ou distillés, qui consomment moins de ressources mais peuvent être moins capables. Une autre option consiste à exécuter le modèle localement sur quelques serveurs dédiés, mais la montée en charge et la mise à jour régulière du modèle deviennent alors des goulets d’étranglement.