Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un modèle IA « open-weight », et en quoi est-ce différent d’un modèle open source ?

Un modèle « open-weight » publie ses poids, c’est-à-dire les paramètres numériques appris pendant l’entraînement, ce qui permet de le réutiliser ou de l’exécuter ailleurs. En revanche, cela n’implique pas forcément que le code d’entraînement, les données utilisées, ni la chaîne complète de fabrication soient publics. Un modèle « open source » au sens strict vise une ouverture plus large (code, licence, parfois données ou recettes d’entraînement), ce qui facilite l’audit et la reproductibilité. Dans la pratique, beaucoup de modèles dits « ouverts » sont surtout open-weight, avec des licences qui limitent certains usages (commercial, militaire, etc.).

Comment fonctionne un filtre de modération « avant requête » sur un chatbot, et que peut-il bloquer ?

Un filtre « avant requête » intercepte la question de l’utilisateur avant de la transmettre au modèle, via des règles (listes de mots-clés) et/ou un classificateur automatique. Il peut refuser des sujets (politique, sécurité, contenus interdits), exiger une reformulation ou journaliser la demande pour contrôle. Cette approche réduit le risque que le modèle réponde à des contenus proscrits, mais elle peut aussi sur-bloquer des questions légitimes à cause d’ambiguïtés. Elle se combine souvent à une modération « après réponse » (filtrage de la sortie) pour limiter les contournements par formulations indirectes.

Pourquoi l’absence de grands data centers limite-t-elle le déploiement d’une IA générative avancée ?

Les modèles génératifs modernes demandent une infrastructure lourde en GPU, en mémoire et en stockage, aussi bien pour l’entraînement que pour servir de nombreux utilisateurs en parallèle. Sans data centers solides (électricité, refroidissement, réseau interne rapide), il est difficile de maintenir de bonnes performances et une disponibilité stable. Cela pousse souvent à utiliser des modèles plus petits, quantisés ou distillés, qui consomment moins de ressources mais peuvent être moins capables. Une autre option consiste à exécuter le modèle localement sur quelques serveurs dédiés, mais la montée en charge et la mise à jour régulière du modèle deviennent alors des goulets d’étranglement.