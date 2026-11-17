Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’une table d’embeddings n‑gram, et en quoi diffère‑t‑elle des embeddings classiques par token ?

Un embedding classique associe à chaque token (fragment de texte) un vecteur numérique fixe utilisé par le modèle. Une table d’embeddings n‑gram étend ce principe à des séquences courtes de tokens (par exemple 2 à 5 tokens), ce qui permet de représenter non seulement un mot, mais aussi une expression et son contexte immédiat. Le modèle peut alors lire directement une représentation vectorielle d’un groupe fréquent plutôt que de tout reconstruire uniquement via les couches du réseau. Techniquement, c’est une grande mémoire d’indexation : on récupère quelques vecteurs pertinents, au lieu de faire intervenir tous les paramètres à chaque étape. Le gain est surtout en calcul, pas en taille de stockage, puisque la table peut devenir énorme.

Pourquoi ajouter des milliards de paramètres via une table consultée à la demande réduit-il la charge de calcul par token ?

Dans un réseau dense, une grande part des paramètres participe à des multiplications à chaque token, ce qui coûte cher en FLOPs et en bande passante GPU. Une table n‑gram fonctionne plutôt comme un accès mémoire : on sélectionne quelques entrées (par ID) et on les injecte dans le traitement, ce qui revient à lire des vecteurs plutôt qu’à exécuter des couches supplémentaires. Le coût devient proportionnel au nombre d’entrées consultées, pas à la taille totale de la table. En contrepartie, il faut gérer une forte pression sur la mémoire (RAM/VRAM) et sur les transferts de données, car les poids doivent rester accessibles rapidement. C’est donc une optimisation “compute” qui peut déplacer le goulot d’étranglement vers le stockage et l’I/O.

Que signifie une architecture MoE (Mixture of Experts) et pourquoi peut-elle être plus efficace en calcul sans rendre le modèle plus léger en mémoire ?

MoE (mélange d’experts) découpe le modèle en sous-réseaux spécialisés (experts) et n’en active qu’une fraction pour chaque token, via un mécanisme de routage. On parle alors de paramètres actifs par token : le modèle ne calcule qu’avec les experts sélectionnés, ce qui réduit le coût de calcul à l’inférence. En revanche, les paramètres des experts non activés ne disparaissent pas : ils doivent rester stockés et prêts à être appelés pour d’autres tokens. Résultat : la facture en VRAM/RAM (ou en stockage si on stream les poids) reste élevée, même si les FLOPs par token baissent. C’est la différence classique entre économie de calcul et encombrement mémoire du modèle.