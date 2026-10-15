Côté graphique, les cœurs RT de quatrième génération accélèrent le ray tracing et les Tensor Cores de cinquième génération prennent en charge les calculs des modèles d’IA, NVIDIA revendiquant jusqu’à un pétaflop de calcul en FP4. Ces unités servent aussi bien à générer une image qu’à reconstruire celle d’un jeu, mais ces travaux se disputent les mêmes unités lorsqu’ils tournent en même temps. L’ensemble embarque enfin 24 Mo de cache L2 côté GPU et 16 Mo de L3 par cluster CPU.

Lors des échanges, un journaliste a demandé pourquoi le GPU du N1X disposait d’un cache L2 qu’il jugeait plus petit que celui d’un GPU mobile comparable. NVIDIA a invoqué l’architecture mémoire unifiée et la cohérence entre CPU et GPU, sans détailler ce qui justifiait précisément les 24 Mo retenus ni l’effet de ce choix sur les performances.