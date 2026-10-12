Microsoft a profité de sa conférence Windows & Surface pour lancer les précommandes du Surface Laptop Ultra, premier portable à puce NVIDIA RTX Spark. Dans la foulée, Asus, Lenovo, MSI et HP ont à leur tour dévoilé prix et dates. Voici tous les modèles déjà proposés en France, avec leurs tarifs.
Présentés pour la plupart au Computex en juin ou à l’IFA en septembre, les premiers PC portables RTX Spark avaient jusqu’ici un défaut majeur : aucun prix. C’est désormais chose faite, et sans surprise, la facture est salée. En France, le ticket d’entrée s’établit à 2 899 €, et les configurations les mieux dotées frôlent les 8 000 €. La majorité des machines est attendue en magasin le 16 octobre.
RTX Spark, rappel express
RTX Spark est le premier SoC ARM de NVIDIA pour PC Windows grand public. Il réunit sur une même puce un processeur Grace (conçu avec MediaTek), un GPU Blackwell et une mémoire LPDDR5X unifiée, partagée entre CPU et GPU, à la manière des puces Apple Silicon. NVIDIA promet jusqu’à 1 pétaflop de calcul IA en FP4 et la possibilité de faire tourner localement des modèles de langage d’environ 120 milliards de paramètres sur les versions à 128 Go.
Deux déclinaisons de la puce coexistent, et il faut y prêter attention au moment de comparer les prix :
- N1X 18 cœurs CPU / 5 120 cœurs CUDA, réservée aux configurations jusqu’à 32 Go
- N1X 20 cœurs CPU / 6 144 cœurs CUDA, la version complète, de 24 à 128 Go de mémoire unifiée.
Autre point à garder en tête : la mémoire est soudée. La quantité choisie à l’achat est donc définitive.
Microsoft Surface Laptop Ultra : dès 2 899 €
C’est la machine vitrine de la plateforme. Le Surface Laptop Ultra adopte un écran tactile PixelSense Ultra de 15 pouces (120 Hz, jusqu’à 2 000 nits en HDR), un châssis en aluminium de moins de 18 mm pour un peu moins de 2 kg, et un pavé tactile haptique agrandi d’environ 30 % par rapport au Surface Laptop 15 pouces. Microsoft inaugure aussi un connecteur de charge USB-C magnétique. Côté connectique, on trouve trois USB-C, un USB-A, un HDMI, un lecteur SD et une prise jack.
Le portable est en précommande sur le Microsoft Store français, pour une sortie le 16 octobre. Jusqu’à cette date, Microsoft offre l’adaptateur secteur USB-C 140 W (134,99 € habituellement).
|Puce N1X
|Mémoire
|SSD
|Windows
|Prix
|18 cœurs / 5 120 CUDA
|24 Go
|512 Go
|Famille
|2 899 €
|18 cœurs / 5 120 CUDA
|24 Go
|1 To
|Famille
|3 399 €
|18 cœurs / 5 120 CUDA
|32 Go
|1 To
|Pro
|3 759 €
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|32 Go
|1 To
|Pro
|4 239 €
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|64 Go
|1 To
|Pro
|4 959 €
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|64 Go
|2 To
|Pro
|5 439 €
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|128 Go
|1 To
|Pro
|6 879 €
À noter : la Fnac référence aussi une version 20 cœurs avec 48 Go et 1 To, affichée à 4 599,99 €.
Asus ProArt P14 et P16 : dès 3 299 € en France
Asus décline la plateforme dans sa gamme pour créateurs. Le ProArt P14 mise sur la mobilité, avec 1,48 kg, 13,9 mm d’épaisseur, une batterie de 90 Wh et un écran OLED 3K. Le ProArt P16 passe à 1,77 kg pour 12,9 mm, embarque 99 Wh de batterie et un OLED pouvant monter jusqu’en 4K, compatible G-Sync.
Asus France annonce un prix public conseillé à partir de 3 299 €, pour une disponibilité le 16 octobre à la Fnac, chez Darty, Boulanger, Amazon et sur l’Asus Store. Les configurations s’échelonnent de 24 à 128 Go de mémoire unifiée. Voici les tarifs relevés chez les revendeurs français :
|Modèle
|Puce N1X
|Mémoire
|SSD
|Prix
|ProArt P16
|N.C.
|24 Go
|512 Go
|3 299,99 €
|ProArt P14
|18 cœurs / 5 120 CUDA
|32 Go
|1 To
|3 399 €
|ProArt P14
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|128 Go
|1 To
|6 899 €
|ProArt P16
|20 cœurs / 6 144 CUDA
|128 Go
|2 To
|7 599,99 €
Lenovo Yoga Pro 9n et Yoga 9n 2-in-1 : de 3 499,99 € à 7 899,99 €
Lenovo propose deux machines. Le Yoga Pro 9n est un ordinateur portable classique doté d’un écran OLED de 15,3 pouces (2,5K, 165 Hz, 1 100 nits) et d’une batterie de 92,5 Wh, configurable jusqu’à 128 Go de mémoire. Il débute à 3 499,99 € et atteint 7 899,99 € dans sa version la plus musclée.
Le Yoga 9n 2-in-1 est un convertible de 16 pouces OLED 2,8K, livré avec le stylet Yoga Pen de deuxième génération, mais limité à 64 Go de mémoire. Il est proposé à 3 999,99 € à la Fnac (3 629 € annoncés en Allemagne). Les deux modèles sont attendus à partir du 16 octobre.
MSI Prestige N16 Flip AI+ : de 3 899,99 € à 7 999,99 €
L’autre convertible de cette première vague. Le Prestige N16 Flip AI+ embarque systématiquement la version complète du N1X (20 cœurs, 6 144 CUDA), un écran Tandem OLED de 16 pouces en 3 840 x 2 400 pixels (30 à 120 Hz, 1 000 nits en HDR), une batterie de 99,9 Wh compatible charge 140 W, le tout pour 1,9 kg.
|Mémoire
|SSD
|Prix
|32 Go
|1 To
|3 899,99 €
|64 Go
|1 To
|5 099,99 €
|128 Go
|2 To
|7 999,99 €
C’est à ce jour la configuration RTX Spark la plus chère du marché français. Les précommandes sont ouvertes, avec des livraisons attendues à partir du 16 octobre.
HP OmniBook Ultra 16 : 3 299,99 €
L’OmniBook Ultra 16 associe un écran OLED 3K tactile de 16 pouces à une batterie de 99 Wh, pour une autonomie annoncée jusqu’à 17 heures. À la Fnac, il est référencé à 3 299,99 € en 32 Go et 1 To, avec la puce 18 cœurs. HP n’a pas encore précisé sa date de disponibilité en France.
Le récapitulatif
|Modèle
|Prix d'entrée en France
|Config d'entrée
|Disponibilité
|Microsoft Surface Laptop Ultra
|2 899 €
|N1X 18 cœurs, 24 Go, 512 Go
|16 octobre
|Asus ProArt P16
|3 299,99 €
|24 Go, 512 Go
|16 octobre
|HP OmniBook Ultra 16
|3 299,99 €
|N1X 18 cœurs, 32 Go, 1 To
|N.C.
|Asus ProArt P14
|3 399 €
|N1X 18 cœurs, 32 Go, 1 To
|16 octobre
|Lenovo Yoga Pro 9n
|3 499,99 €
|N.C.
|16 octobre
|MSI Prestige N16 Flip AI+
|3 899,99 €
|N1X 20 cœurs, 32 Go, 1 To
|16 octobre
|Lenovo Yoga 9n 2-in-1
|3 999,99 €
|N.C.
|16 octobre
Des stocks déjà tendus ?
Reste à savoir si ces machines seront faciles à trouver. Asus et MSI auraient déjà écoulé l’intégralité de leur première production avant même la mise en vente, et réclameraient des volumes supplémentaires à NVIDIA. Une information à prendre avec précaution, les volumes initiaux semblant volontairement limités.
NVIDIA a confirmé qu’Acer et Gigabyte rejoindront l’écosystème RTX Spark, mais dans un second temps et sans calendrier précis pour l'instant.
Sur le plan des performances, NVIDIA vise le niveau d’une GeForce RTX 5070 Laptop, avec des performances identiques sur batterie et sur secteur. Des promesses ambitieuses, d’autant que Windows sur ARM reste dépendant de l’émulation pour les applications non natives. Il faudra attendre les premiers tests indépendants, dans les prochains jours, pour savoir si ces tarifs de station de travail sont justifiés.