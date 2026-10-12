Reste à savoir si ces machines seront faciles à trouver. Asus et MSI auraient déjà écoulé l’intégralité de leur première production avant même la mise en vente, et réclameraient des volumes supplémentaires à NVIDIA. Une information à prendre avec précaution, les volumes initiaux semblant volontairement limités.

NVIDIA a confirmé qu’Acer et Gigabyte rejoindront l’écosystème RTX Spark, mais dans un second temps et sans calendrier précis pour l'instant.

Sur le plan des performances, NVIDIA vise le niveau d’une GeForce RTX 5070 Laptop, avec des performances identiques sur batterie et sur secteur. Des promesses ambitieuses, d’autant que Windows sur ARM reste dépendant de l’émulation pour les applications non natives. Il faudra attendre les premiers tests indépendants, dans les prochains jours, pour savoir si ces tarifs de station de travail sont justifiés.