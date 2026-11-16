Les fournisseurs de data centers surfaient sur la ruée vers l’intelligence artificielle, mais la fête est finie. Les investisseurs s’en détournent depuis juin… Et le doute gagne tout le secteur.
Depuis des mois, les géants de la tech multiplient les projets de data centers, investissant des centaines de milliards de dollars. Problème, ces dépenses sont de plus en plus financées par la dette, alors même que la colère monte face à ces ogres énergétiques. Aux États-Unis, des dizaines de projets ont déjà été bloqués ou retardés.
Des pertes qui touchent tous les maillons de la chaîne
Et cela a des conséquences claires. D’après une analyse du Financial Times, les groupes industriels, énergéticiens et miniers du monde entier ont perdu 4 200 milliards de dollars de valeur en Bourse depuis juin. Or, ce sont spécifiquement eux qui fournissent le matériel nécessaire à la ruée vers l’IA : les générateurs, la climatisation ou la fibre optique dont les centres de données ne peuvent pas se passer.
Ces pertes effacent près de la moitié des 9 400 milliards gagnés par ces mêmes entreprises au cours des 12 mois précédents. Les plus gros noms n’y échappent pas. Caterpillar, grand fournisseur de générateurs à gaz pour data centers, a vu sa capitalisation fondre de 214 milliards de dollars, soit 44 %, depuis son record du 30 juin. Oklo, spécialiste du nucléaire, a plongé de 49 %, malgré un contrat sensationnel décroché auprès de Meta en janvier. Quant au spécialiste de la climatisation Comfort Systems et au fabricant de fibre optique Corning, ils ont chacun perdu environ la moitié de leur valeur.
Le mouvement dépasse ces seuls cas. Car depuis l’été, les industriels forment le deuxième secteur le plus en difficulté du S&P 500, l’indice vedette de Wall Street, derrière la technologie.
Simple correction ou début d’un retournement ?
Le signal est on ne peut plus clair : les investisseurs craignent que le rythme des dépenses des géants de l’IA ne soit intenable, et que la pression politique contre les data centers ne finisse par casser la dynamique.
À noter, tout de même, que la demande ne faiblit pas. Caterpillar affiche par exemple un carnet de commandes record de 78 milliards de dollars, une donnée malgré tout trompeuse, car par peur de manquer d’équipements, certains clients multiplient les requêtes, parfois par deux ou trois, afin de garder leur place dans la file d’attente. Aux États-Unis, la construction de data centers, hors puces et serveurs, a tout de même atteint 96 milliards de dollars sur 12 mois.
Mais l’actualité politique ne laisse présager rien de bon pour la filière. Car l’effet des moratoires et restrictions largement soutenus par les Américains lors des élections de mi-mandat reste flou. Certains analystes se veulent malgré tout rassurants : les projets visés seront simplement déplacés vers des territoires plus accueillants. Toutefois, force est de constater que la grogne gagne de plus en plus de personnes.
L’essentiel de la consommation vient du calcul (GPU/TPU) et du maintien de conditions stables pour éviter pannes et surchauffes. Une partie importante de l’énergie sert au refroidissement : climatisation, circulation de liquides, pompes et ventilation, ce qui se traduit par un indicateur souvent cité, le PUE (Power Usage Effectiveness). La demande explose aussi parce que l’entraînement des modèles IA mobilise des grappes de serveurs sur de longues durées, puis l’inférence à grande échelle s’ajoute au quotidien. À l’échelle d’un site, cela implique des raccordements électriques lourds, des transformateurs, parfois des générateurs de secours, et des contrats d’approvisionnement qui peuvent peser sur le réseau local.
Financer par la dette consiste à emprunter (obligations, prêts bancaires, crédits syndiqués) pour payer la construction et l’équipement, en misant sur des revenus futurs pour rembourser. Quand les taux d’intérêt augmentent, le coût du service de la dette grimpe et peut rogner la rentabilité, surtout si les revenus attendus tardent ou si l’utilisation des capacités est inférieure aux prévisions. Les data centers sont des actifs très capitalistiques : terrains, bâtiments, alimentation électrique, refroidissement et interconnexions réseau se payent cash, souvent bien avant l’arrivée des clients. En cas de retournement de marché, les investisseurs deviennent plus exigeants sur les flux de trésorerie et pénalisent les entreprises jugées trop endettées.
La chaîne de valeur d’un data center mobilise des fournisseurs d’électricité, des fabricants d’équipements (groupes électrogènes, onduleurs, refroidissement), des câbliers/fibre optique et des acteurs des métaux nécessaires à l’infrastructure. Si des projets sont ralentis, annulés ou simplement replanifiés, les carnets de commandes de ces fournisseurs peuvent être revus à la baisse, ce qui pèse sur leurs perspectives de chiffre d’affaires. Les marchés financiers anticipent ces variations : même sans baisse immédiate des ventes, un changement de rythme d’investissement peut suffire à dégrader les valorisations. À l’inverse, quand la demande est perçue comme durable, ces secteurs bénéficient souvent d’un effet d’entraînement via les commandes et les contrats d’approvisionnement.