Foire aux questions

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Pourquoi les data centers dédiés à l’IA consomment-ils autant d’électricité, et à quoi sert cette énergie ?

L’essentiel de la consommation vient du calcul (GPU/TPU) et du maintien de conditions stables pour éviter pannes et surchauffes. Une partie importante de l’énergie sert au refroidissement : climatisation, circulation de liquides, pompes et ventilation, ce qui se traduit par un indicateur souvent cité, le PUE (Power Usage Effectiveness). La demande explose aussi parce que l’entraînement des modèles IA mobilise des grappes de serveurs sur de longues durées, puis l’inférence à grande échelle s’ajoute au quotidien. À l’échelle d’un site, cela implique des raccordements électriques lourds, des transformateurs, parfois des générateurs de secours, et des contrats d’approvisionnement qui peuvent peser sur le réseau local.

Que signifie financer l’expansion des data centers “par la dette”, et pourquoi est-ce risqué quand les taux montent ?

Financer par la dette consiste à emprunter (obligations, prêts bancaires, crédits syndiqués) pour payer la construction et l’équipement, en misant sur des revenus futurs pour rembourser. Quand les taux d’intérêt augmentent, le coût du service de la dette grimpe et peut rogner la rentabilité, surtout si les revenus attendus tardent ou si l’utilisation des capacités est inférieure aux prévisions. Les data centers sont des actifs très capitalistiques : terrains, bâtiments, alimentation électrique, refroidissement et interconnexions réseau se payent cash, souvent bien avant l’arrivée des clients. En cas de retournement de marché, les investisseurs deviennent plus exigeants sur les flux de trésorerie et pénalisent les entreprises jugées trop endettées.

Quel lien économique existe entre les projets de data centers et la valeur en Bourse des industriels (énergie, mines, équipements) ?

La chaîne de valeur d’un data center mobilise des fournisseurs d’électricité, des fabricants d’équipements (groupes électrogènes, onduleurs, refroidissement), des câbliers/fibre optique et des acteurs des métaux nécessaires à l’infrastructure. Si des projets sont ralentis, annulés ou simplement replanifiés, les carnets de commandes de ces fournisseurs peuvent être revus à la baisse, ce qui pèse sur leurs perspectives de chiffre d’affaires. Les marchés financiers anticipent ces variations : même sans baisse immédiate des ventes, un changement de rythme d’investissement peut suffire à dégrader les valorisations. À l’inverse, quand la demande est perçue comme durable, ces secteurs bénéficient souvent d’un effet d’entraînement via les commandes et les contrats d’approvisionnement.