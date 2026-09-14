Les marchés sont en pleine folie depuis près de trois ans à cause de l'émergence de l'IA. Mais on pourrait bientôt être à la fin d'une « bulle », selon des indices observés par la Banque des règlements internationaux.
Avec les chiffres incroyables qui scandent l'actualité de l'intelligence artificielle ces dernières années, on entend en parallèle de plus en plus parler de « bulle IA ». Une prophétie qui, a ce jour, a semblé être trop catastrophiste, vu la bonne santé des marchés, et qui est (évidemment) niée par certains des acteurs qui en bénéficient le plus. Pourtant, du côté d'une des plus grandes institutions financières du monde, on commence à s'inquiéter !
Des signes de fragilité qui se multiplient du côté du boom de l'IA
Il y a peut-être de quoi commencer à s'inquiéter du côté de l'IA. C'est en tout cas l'opinion de la Banque internationale des règlements, institution souvent considérée comme « la banque centrale des banques centrales ».
« La dynamique liée à l'intelligence artificielle, qui avait stimulé les marchés boursiers et contribué à la résilience de l'économie mondiale au cours de l'année dernière, commence à montrer des signes croissants de vulnérabilité » a ainsi expliqué à des journalistes le responsable de l'analyse économique à la BRI, Frank Smets.
La BRI pointe aussi du doigt la recrudescence des deals opaque
L'institution met aussi le doigt sur les contrats mirifiques passés entre les titans de l'IA et des géants de la technologie. La BIR s'inquiète ainsi du « fait que bon nombre de ces opérations de financement soient assez opaques. Elles sont souvent hors bilan. Elles comportent en quelque sorte une circularité ». Alors, doit-on nous aussi s'inquiéter ?