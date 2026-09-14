Les marchés sont en pleine folie depuis près de trois ans à cause de l'émergence de l'IA. Mais on pourrait bientôt être à la fin d'une « bulle », selon des indices observés par la Banque des règlements internationaux.

© G-Stock Studio / Shutterstock
© G-Stock Studio / Shutterstock

Avec les chiffres incroyables qui scandent l'actualité de l'intelligence artificielle ces dernières années, on entend en parallèle de plus en plus parler de « bulle IA ». Une prophétie qui, a ce jour, a semblé être trop catastrophiste, vu la bonne santé des marchés, et qui est (évidemment) niée par certains des acteurs qui en bénéficient le plus. Pourtant, du côté d'une des plus grandes institutions financières du monde, on commence à s'inquiéter !

Des signes de fragilité qui se multiplient du côté du boom de l'IA

Il y a peut-être de quoi commencer à s'inquiéter du côté de l'IA. C'est en tout cas l'opinion de la Banque internationale des règlements, institution souvent considérée comme « la banque centrale des banques centrales ».

« La dynamique liée à l'intelligence artificielle, qui avait stimulé les marchés boursiers et contribué à la résilience de l'économie mondiale au cours de l'année dernière, commence à montrer des signes croissants de vulnérabilité » a ainsi expliqué à des journalistes le responsable de l'analyse économique à la BRI, Frank Smets.

©Clubic / ChatGPT
©Clubic / ChatGPT

La BRI pointe aussi du doigt la recrudescence des deals opaque

La BRI note ainsi dans un nouveau rapport que l'endettement des grandes entreprises de la technologie ne cesse d'augmenter, alors que, dans le même temps, les investisseurs se montrent « de plus en plus prudents. » Pour illustrer les effets de cette situation, on peut rappeler qu'au mois de juillet dernier, Alphabet avait affiché des résultats exceptionnels pour le second trimestre 2026 mais avait vu son cours pourtant chuter, à cause de l'annonce d'une révision à la hausse des prévisions d'investissement.

L'institution met aussi le doigt sur les contrats mirifiques passés entre les titans de l'IA et des géants de la technologie. La BIR s'inquiète ainsi du « fait que bon nombre de ces opérations de financement soient assez opaques. Elles sont souvent hors bilan. Elles comportent en quelque sorte une circularité ». Alors, doit-on nous aussi s'inquiéter ?

Source : Reuters
À découvrir
Quelles sont les meilleures IA pour générer vos contenus ? Comparatifs 2026
Comparatifs services