Il y a peut-être de quoi commencer à s'inquiéter du côté de l'IA. C'est en tout cas l'opinion de la Banque internationale des règlements, institution souvent considérée comme « la banque centrale des banques centrales ».

« La dynamique liée à l'intelligence artificielle, qui avait stimulé les marchés boursiers et contribué à la résilience de l'économie mondiale au cours de l'année dernière, commence à montrer des signes croissants de vulnérabilité » a ainsi expliqué à des journalistes le responsable de l'analyse économique à la BRI, Frank Smets.