Alphabet (Google) a fait très bien lors du deuxième trimestre 2026, en annonçant des résultats supérieurs aux attentes des analystes. Son chiffre d'affaires se monte ainsi à 119,8 milliards de dollars, soit tout simplement une croissance de 24% sur un an - et une série de douze trimestres consécutifs en croissance à deux chiffres.

Autant dire qu'avec un tel niveau de croissance, porté par l'explosion des revenus cloud (+82%, à 24,8 milliards d'euros), on pouvait s'attendre à une réaction positive du marché. Et pourtant, le cours à la Bourse d'Alphabet a réculé aujourd'hui de près de 6,5%.