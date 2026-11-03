Selon Axios, OpenAI s’apprête à lancer une vaste campagne de communication et de lobbying. Son idée la plus catégorique : ne plus parler de « data centers », mais d’« AI compute campuses », soit des « campus de calcul pour l’IA ». L’entreprise y voit une description plus juste de sites qui représentent, selon elle, des investissements durables en puissance de calcul, en énergie et en emplois qualifiés.