L'homme le plus puissant du monde fait encore connaître un de ses caprices. Cette fois, c'est du côté du nom officiel de l'intelligence artificielle.
Donald Trump veut marquer son époque. Et ça passe par le fait de renommer un certain nombre de lieux, ou même d'institutions américaines (comme le Kennedy Center, centre d'une bataille menée par le président américain). Ces derniers jours, il a lancé un sondage sur son réseau social Truth Social pour cette fois renommer l'intelligence artificielle. Mais au final, ce sondage n'aura servi à rien, le locataire de la Maison Blanche ayant déjà fait son choix !
Donald Trump veut nommer l'IA « super intelligence »
Donald Trump voulait changer le nom de l'intelligence artificielle. À la base, dans son sondage, il proposait trois termes : « extreme intelligence », « superior intelligence » et « supreme intelligence ». Pourtant, aucun de ces trois termes n'a semble-t-il trouvé grâce à ses yeux.
En effet, dans son discours tenu aujourd'hui à l'ONU, le président américain a évoqué ce dossier (créé par lui-même). Il a ainsi expliqué que, dorénavant, les administrations américaines utiliseraient le terme de « super intelligence » pour designer l'IA.
Le président américain tique sur le mot « artificielle »
Le problème de Donald Trump avec le terme intelligence artificielle, tient au mot « artificielle » qui, à son sens, « sonne comme si [cette technologie] était fausse », ce que celle-ci n'est évidemment pas, a-t-il précisé. « Bienvenue dans le nouveau monde de la super intelligence, "SI" » a-t-il par ailleurs annoncé.
Et bien sûr, comme rien de ce qui est important n'est étranger à la personne du président américain, il a ramené cette nouvelle appellation à lui-même. « On va voir si j’ai du pouvoir » a-t-il ainsi blagué, espérant sûrement voir d'autres gouvernements à travers la planète s'emparer de ce nouveau terme. On attend maintenant de voir si son voeu va se réaliser, dans un monde qui a tendance à ne pas lui être très favorable actuellement.