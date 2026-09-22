Donald Trump voulait changer le nom de l'intelligence artificielle. À la base, dans son sondage, il proposait trois termes : « extreme intelligence », « superior intelligence » et « supreme intelligence ». Pourtant, aucun de ces trois termes n'a semble-t-il trouvé grâce à ses yeux.

En effet, dans son discours tenu aujourd'hui à l'ONU, le président américain a évoqué ce dossier (créé par lui-même). Il a ainsi expliqué que, dorénavant, les administrations américaines utiliseraient le terme de « super intelligence » pour designer l'IA.