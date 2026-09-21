Que l'IA puisse un jour décimer les humains, c'est, selon lui, un des canulars des démocrates, rangé aux côtés du réchauffement climatique et des dangers de la Russie. Le président des États-Unis affirme que son opposition s'en est d'abord prise aux data centers avant de réaliser la richesse et le prestige d'accueillir ces entreprises dans leur région. Il ajoute que ses opposants s'en prennent désormais directement à l'IA et à ses potentielles dérives qu'il juge infondées, sans toutefois avancer le moindre argument.

Des élus républicains comme démocrates s'opposent aux data centers, et l'État de New York a suspendu les permis pour les grands projets. Ces propos font écho à ceux tenus la semaine précédente lors d'un tournoi de golf, où Donald Trump se disait ouvert à des garde-fous tout en dénonçant des "forces négatives".