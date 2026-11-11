La Norvège vient de mettre en pause les nouveaux raccordements de data centers à son réseau électrique. Une décision qui change la donne pour les géants de la tech dans les pays nordiques, jusqu’alors perçus comme un eldorado.
Car ces pays disposent d’avantages très alléchants. En Norvège, par exemple, l’électricité vient presque entièrement de barrages hydroélectriques : elle est propre et moins chère qu’ailleurs en Europe. Le climat froid attire également puisqu’il aide à refroidir les serveurs, ce qui est essentiel pour leur bon fonctionnement.
D’ailleurs, OpenAI prépare un gigantesque centre de données dans le cadre de son projet Stargate, preuve de l’attrait de cette région. Mais les autorités ont décidé de mettre le holà.
Le réseau électrique norvégien croule sous la demande
En effet, ce 9 novembre Statnett, le gestionnaire du réseau électrique norvégien, a annoncé suspendre les nouvelles réservations de raccordement pour les data centers. Une mesure qui doit durer jusqu’au 1er août 2027 au plus tard et surtout, qui ne touche pas les sites déjà connectés ou ceux dont les exigences techniques sont validées.
Les chiffres sont probants. Aujourd’hui, 800 mégawatts (MW) de data centers sont raccordés, tandis que 4 200 MW sont réservés, 9 100 MW attendent dans la file et 18 000 MW sont demandés. Or, la consommation nationale plafonne à un peu plus de 25 000 MW, et les centres de données représentent trois quarts des nouvelles requêtes reçues cette année. Et pour couronner le tout, leur consommation a déjà quadruplé en trois ans.
Dans ce contexte, Statnett invoque la sécurité du système : le fournisseur doit encore définir comment ces sites réagiront en cas de panne ou de variation brutale de leur consommation. De même, la Norvège produit aujourd’hui plus d’électricité qu’elle n’en consomme et exporte son surplus. Mais l’agence nationale de l’énergie met en garde : si les data centers continuent de se multiplier, le pays pourrait manquer d’électricité et voir les prix grimper.
De plus en plus de restrictions
Le gouvernement prépare, en amont, un système de licences qui favoriserait les sites utiles à la défense, à la police, à la santé ou aux infrastructures critiques, comme les réseaux mobiles et le système financier. En revanche, l’idée sera de freiner les géants mondiaux du cloud et les cryptomonnaies. « Nous voulons des data centers en Norvège, mais nous ne pouvons pas avoir tous les types de data centers », a résumé le ministre du Numérique, Torgeir Micaelsen. Ainsi, les nouveaux venus devraient aussi payer les coûts qu’ils imposent au réseau.
Le climat de défiance face à ces ogres énergétiques, en pleine expansion pour assouvir les besoins de l’intelligence artificielle (IA), semble clairement s’étendre. Alors que les Américains ont fait part de leur mécontentement dans les urnes lors des élections de mi-mandat, des protestations s’organisent aussi sur le Vieux Continent.
D’autant que les voisins de la Norvège serrent eux aussi la vis : le Danemark a gelé de nouveaux accords de raccordement en mars, tandis que la Finlande propose un système à quatre niveaux, et la Suède, qui compte près de 7 000 MW de demandes en attente, étudie des restrictions temporaires. Une tendance malvenue pour les hyperscalers, qui ont engagé des centaines de milliards de dollars dans le développement de ces infrastructures si controversées.