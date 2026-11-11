Binbin

Encore une présentation qui déforme les faits.

La Norvège ne rejette pas les data centers : Statnett suspend temporairement certaines nouvelles réservations de raccordement pour des raisons de stabilité du réseau, et non pour répondre à une prétendue « grogne ».

Le gouvernement souhaite au contraire développer les infrastructures numériques et les capacités de calcul nécessaires à l’IA, tout en sélectionnant les projets prioritaires.

Autre précision soigneusement absente : les data centers ne représentaient que 2,26 % de la consommation électrique norvégienne en 2025.

Et les 25 000 MW cités correspondent à une pointe de puissance, pas à une consommation d’énergie.

Des faits réels, mais un traitement particulièrement orienté.