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Le deal Google/Voltus : payer les gens pour décaler leur conso

C'est dans ce contexte qu'un accord entre Google et la société américaine Voltus, spécialisée dans l'agrégation de ressources énergétiques distribuées, prend une dimension particulière. Rapporté cette semaine par le MIT Technology Review, ce partenariat fonctionne ainsi : Voltus va regrouper des milliers de thermostats intelligents et de véhicules électriques, puis payer leurs propriétaires pour qu'ils acceptent de réduire ou de décaler leur consommation aux moments où le réseau est sous tension. Google finance l'installation du dispositif ; la capacité ainsi libérée aide à alimenter ses data centers dans la région couverte par PJM, le plus grand réseau électrique des États-Unis. Le projet devrait être opérationnel en 2027, pour une capacité annoncée d'environ 100 mégawatts.

La mécanique porte le nom de « centrale virtuelle » (VPP, pour virtual power plant) : au lieu de construire une centrale classique, on agrège de la flexibilité distribuée. Voltus appelle son programme « Bring your own capacity » (apportez votre propre capacité), une formule qui en dit long sur ce que le secteur demande aux consommateurs ordinaires pour que les entraînements de modèles d'IA puissent tourner sans interrompre le réseau. Il y a une limite psychologique bien documentée à cette équation : une étude californienne sur les véhicules électriques montre que seulement 1 % des propriétaires s'inscrivent spontanément à ce type de programme, et à peine 4,6 % si on leur propose 40 dollars par mois (environ 15 % de leur facture d'électricité). Google et Voltus n'ont pas communiqué sur les montants qu'ils prévoient de proposer aux participants.