Dans les usines allemandes de Mercedes-Benz, une heure de travail coûte parfois cinq fois plus cher qu’en Europe de l’Est, d’après sa direction. Faute d’accord avec les représentants du personnel pour réduire ce coût, le constructeur suspend tous ses investissements en Allemagne et étudie la fermeture de plusieurs sites.
Michael Schiebe, le directeur de la production du groupe, a annoncé la décision aux salariés dans un entretien diffusé sur l’intranet de l’entreprise, dont Reuters a consulté le contenu. La direction a « décidé conjointement de mettre fin à tous les nouveaux investissements dans nos sites allemands », explique-t-il. Depuis quatre mois, Mercedes négocie avec son comité d’entreprise et avec IG Metall, le premier syndicat allemand, pour allonger la semaine de travail sans augmenter les salaires, et les discussions n’ont abouti à aucun accord.
Mercedes veut faire travailler ses salariés plus longtemps sans les payer davantage
Dans les usines Mercedes en Allemagne, la semaine de travail est de 35 heures, la durée fixée par la convention collective. Pour la direction, c’est trop peu. Michael Schiebe assure qu’une heure de travail à la production revient jusqu’à cinq fois plus cher en Allemagne que dans les usines d’Europe de l’Est du groupe, et que les sites américains coûtent eux aussi nettement moins cher.
Le comité d’entreprise a rejeté cette demande d’heures supplémentaires non payées, et les salariés ont manifesté par milliers cet été, après le report d’une prime prévue par leur convention collective. Mercedes a repoussé de juillet 2026 à avril 2027 le versement de cette somme, l’équivalent de 18,4 % d’un salaire mensuel, à environ 90 000 employés. « Les causes des difficultés actuelles ne viennent pas des salariés », explique Ergun Lümali, président du comité d’entreprise du groupe. IG Metall réclame de son côté une hausse des salaires de 5 %, que la direction refuse net. « Une telle augmentation ferait encore grimper les coûts du travail, déjà élevés en Allemagne », rétorque Britta Seeger, la directrice du personnel.
« Malgré de nombreuses discussions intensives, nous ne voyons pour l’instant aucune voie vers un accord », reconnaît Michael Schiebe dans l’entretien publié en interne, cité par l’Irish Times. Et Mercedes négocie avec des comptes dégradés. Fin octobre, le constructeur a abaissé à 2 à 3 % sa prévision de marge pour ses voitures en 2026, et ses livraisons en Chine, son premier marché, ont reculé de près d’un tiers au troisième trimestre.
Mercedes étudie la fermeture d’une usine d’assemblage et d’une usine de motorisations
En septembre, Michael Schiebe avait prévenu les ouvriers de son usine de Sindelfingen, près de Stuttgart. « Si nous n’y parvenons pas, nous devrons fermer une usine d’assemblage et une usine de motorisations en Allemagne », avait-il déclaré, sans nommer les sites. « Nous voulons tous éviter à tout prix les fermetures d’usines. Malheureusement, nous devons examiner cette option plus en détail », écrit Britta Seeger dans la note interne.
Mercedes assemble ses voitures à Sindelfingen, à Brême et à Rastatt, l’usine d’où sort notamment la CLA électrique. Sept sites fabriquent des moteurs et des composants, dont Untertürkheim, Berlin et Hambourg. Le constructeur n’a désigné aucune usine, et un accord interdit tout licenciement économique dans ses sites allemands jusqu’à fin 2034.
Pour l’analyste Ferdinand Dudenhöffer, l’annonce n’a rien de surprenant. « Depuis des mois, Mercedes insiste sur la difficulté de la situation en Allemagne », rappelle-t-il à Reuters. Le cabinet Roland Berger estime qu’au moins 200 000 emplois pourraient disparaître dans l’automobile allemande d’ici 2030, et Volkswagen ouvre le 24 novembre des négociations avec IG Metall. Le constructeur de Wolfsburg prévoit de supprimer 100 000 postes et pourrait fermer jusqu’à quatre usines allemandes.
Si vous attendez la prochaine génération de votre Mercedes, rien ne garantit qu’elle sera fabriquée en Allemagne. Michael Schiebe dit vouloir que les futurs modèles soient construits dans les usines allemandes du groupe, mais si des sites devaient fermer, « nous fabriquerons alors les prochains modèles exclusivement à l’étranger », prévient-il.