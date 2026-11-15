Dans les usines Mercedes en Allemagne, la semaine de travail est de 35 heures, la durée fixée par la convention collective. Pour la direction, c’est trop peu. Michael Schiebe assure qu’une heure de travail à la production revient jusqu’à cinq fois plus cher en Allemagne que dans les usines d’Europe de l’Est du groupe, et que les sites américains coûtent eux aussi nettement moins cher.

Le comité d’entreprise a rejeté cette demande d’heures supplémentaires non payées, et les salariés ont manifesté par milliers cet été, après le report d’une prime prévue par leur convention collective. Mercedes a repoussé de juillet 2026 à avril 2027 le versement de cette somme, l’équivalent de 18,4 % d’un salaire mensuel, à environ 90 000 employés. « Les causes des difficultés actuelles ne viennent pas des salariés », explique Ergun Lümali, président du comité d’entreprise du groupe. IG Metall réclame de son côté une hausse des salaires de 5 %, que la direction refuse net. « Une telle augmentation ferait encore grimper les coûts du travail, déjà élevés en Allemagne », rétorque Britta Seeger, la directrice du personnel.

« Malgré de nombreuses discussions intensives, nous ne voyons pour l’instant aucune voie vers un accord », reconnaît Michael Schiebe dans l’entretien publié en interne, cité par l’Irish Times. Et Mercedes négocie avec des comptes dégradés. Fin octobre, le constructeur a abaissé à 2 à 3 % sa prévision de marge pour ses voitures en 2026, et ses livraisons en Chine, son premier marché, ont reculé de près d’un tiers au troisième trimestre.