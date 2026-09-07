Aux 50 000 suppressions de postes déjà engagées chez Volkswagen, Audi, Porsche et Cariad doivent s’ajouter environ 50 000 nouvelles réductions d’effectifs dans le monde, cadres compris. Le groupe, qui emploie près de 650 000 personnes, perdrait ainsi environ 15% de ses effectifs. La répartition et le calendrier précis de cette seconde vague de licenciements restent toutefois à négocier.

La cure touchera aussi la production de voitures. Volkswagen veut réduire son portefeuille de modèles de 50% et le nombre de variantes proposées de 75% d’ici à 2035. Aucun nom n’a encore été sacrifié, mais les véhicules les moins rentables et les doublons entre marques paraissent naturellement exposés. L’objectif consiste à produire davantage d’exemplaires de chaque modèle, sur moins de plateformes, afin de réduire les coûts.