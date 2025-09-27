L'Allemagne paiera le prix fort de cette restructuration. En effet, près de 10 % des effectifs du groupe outre-Rhin risquent de disparaître. Le groupe vise à économiser 2,5 milliards d’euros par an pour rester compétitif. En Allemagne, près d’un salarié sur dix est donc désormais menacé, un coup dur dans un pays où l’industrie automobile constitue l’un des fondements de l’économie. Pour rappel, Bosch a déjà engagé un vaste plan social : 9 000 suppressions de postes ont été annoncées depuis 2024, dont la moitié a d'ailleurs déjà été appliquée.

Le groupe relie directement ces mesures à la mutation énergétique du secteur, qu’il juge trop poussive. Bosch estime que la transition vers l’électrique en Europe est « plus lente » qu’anticipé. Stefan Grosch, directeur du personnel, déplore d'ailleurs que « l’électromobilité et la conduite automatisée progressent trop lentement ».