Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'an passé, les marges bénéficiaires des constructeurs automobiles ont fait le grand écart. Alors que des acteurs comme Porsche et Ferrari affichent des résultats exceptionnels avec des marges au-dessus de 28%, d’autres, comme Honda ou Nissan, peinent à dépasser les 2%.

Les entreprises les plus rentables bénéficient de leurs investissements dans le luxe et le haut de gamme. Porsche, par exemple, a enregistré une marge bénéficiaire de 28,15% grâce à ses modèles électriques de luxe et à une clientèle fidèle. Le constructeur allemand a su combiner innovation technologique et efficacité de production pour maximiser ses profits. Ferrari, dans le même créneau du luxe, profite de la demande forte pour ses modèles exclusifs, ce qui lui permet de maintenir une marge élevée.

A contrario, d’autres grands noms comme Toyota et Volkswagen doivent gérer des coûts importants liés à la transition vers l’électrique et à la hausse des prix des matières premières, même s'ils sont les leaders du marché, ils doivent assumer des coûts importants liés à la transition vers l’électrique et à la hausse des prix des matières premières. Ils ne peuvent pas faire autrement que de miser sur une production plus efficace et une diversification de leurs modèles pour sauver les meubles. Leurs marges, comprises entre 5% et 8%, restent solides, mais sont loin des géants du luxe.

Si l'on met le nez en dehors des ateliers de production, on s'aperçoit de l'influence des tensions géopolitiques, telles que les restrictions commerciales imposées par les États-Unis et la guerre en Ukraine sur les bénéfices des constructeurs par véhicule vendu. Certains ont dû revoir leurs stratégies de production et leurs partenariats internationaux. C'et ainsi que Ford et General Motors, présentes sur les marchés américains et européens, ont dû ajuster leur offre pour rester compétitives tout en restant rentables. Forcément au détriment des marges, qui ont dégringolé par rapport aux champions du marché.