Nouvelle hausse de prix chez Tesla, on ne les arrête plus

C'est la Model X Dual Motor All-Wheel Drive Long Range qui subit l'augmentation la plus impressionnante. Elle prend 6 000 dollars d'un coup, faisant passer son prix de 114 990 à 120 990 dollars.

La Model S Dual Motor All-Wheel Drive Long Range n'est pas épargnée non plus, avec un passage de 99 990 à 104 990 dollars, soit une majoration de 5 000 dollars. Les versions Plaid des Model S et X sont épargnées par cette inflation, pour le moment.

La Tesla Model Y, la plus vendue par le constructeur, voit son tarif grimper de 3 000 et 2000 dollars respectivement pour ses versions Long Range (de 62 990 à 65 990 dollars) et Performance (de 67 990 à 69 990 dollars).

Enfin, la Model 3, la moins chère du catalogue, passe de 54 490 à 57 990 dollars, une hausse de 2 500 dollars. S'offrir une voiture électrique Tesla devient de plus en plus compliqué, alors que la concurrence a également commencé à revoir sa politique tarifaire.