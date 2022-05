Seuls deux constructeurs automobiles sont en phase avec les objectifs climatiques, découvrez lesquels

Selon l'étude, les Japonais Toyota, Honda et Nissan sont les plus en retard visant, respectivement, seulement 14, 18 et 22 % de leurs objectifs de production de véhicules non polluants pour l'année 2029. Le Français Renault affiche lui aussi un retard conséquent avec une prédiction de 31 % de sa flotte produite en électrique d'ici à 2029. On est bien loin des 52, voire des 57 % selon Influence Map, du total de véhicules produits en électriques.