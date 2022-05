La Poste accélère sur l'électrique, même chez ses prestataires privés

La Poste souhaite également inciter ses sous-traitants à adopter les mêmes mesures et va les accompagner dans une seconde phase de ce plan d'investissement pour un montant de 400 millions d'euros.

Le groupe de distribution a pour objectif ici de remplacer les 5 000 camions qui acheminent le courrier et les colis aux quatre coins de la France, et qui appartiennent pour la majorité à des entreprises privées, par des modèles plus propres.

La Poste ne souhaite pas contraindre ses partenaires et son objectif tout aussi ambitieux est toutefois plus lointain avec une échéance cette fois fixée à 2030. L'entreprise publique souhaite à cette échéance que 50 % des kilomètres parcourus en France soient réalisés grâce à des véhicules bas carbone afin de réduire l'impact environnemental du transport.