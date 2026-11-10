Vivement (c’est peu de le dire) critiquée lors de sa présentation, la première Ferrari 100 % électrique, la Luce, affiche complet aussi pour 2027, avant même que les premiers clients aient pu prendre son volant. De quoi donner quelques arguments au cheval cabré face à ses détracteurs.
Il y a quelques mois, la présentation de la première Ferrari électrique suscitait surtout des interrogations, voire quelques moqueries chez les amateurs de la marque italienne. Mais les premières réactions n’ont visiblement pas refroidi les acheteurs. Bien au contraire, puisque la Luce continue d’enregistrer des commandes à un rythme qui semble donner raison au constructeur italien.
La Ferrari Luce affiche déjà complet pour 2027
Comme le rapporte Bevolt, c’est Benedetto Vigna, le patron de Ferrari, qui a confirmé la nouvelle le 3 novembre dernier, à l’occasion de la présentation des résultats financiers du troisième trimestre.
Tous les exemplaires de la Luce prévus pour 2027 ont déjà été attribués à des clients. En d’autres termes, les nouveaux acheteurs, dont vous faites peut-être partie, devront donc patienter au moins jusqu’en 2028.
Un scénario qui rappelle celui de cet été. Dès juillet, nous rapportions que les quelque 500 exemplaires prévus pour 2026 avaient déjà tous trouvé preneur, alors que la voiture venait tout juste de dévoiler ses lignes pour le moins controversées.
Quoi que l’on pense de son look, la Luce ne manque pas d’arguments sous le capot. Cette première Ferrari 100 % électrique embarque quatre moteurs électriques développant une puissance cumulée de 1 050 chevaux. Elle dispose d’une batterie de 122 kWh, d'une autonomie annoncée de 530 km et promet un 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes.
Une première Ferrari électrique qui ne laisse personne indifférent
Bien sûr, il est important de souligner que Ferrari n’a pas communiqué le nombre exact de voitures qui seront produites en 2027. Il convient donc de relativiser ce succès, la rareté faisant aussi partie de la stratégie commerciale du constructeur italien, véritable maître en la matière.
La Luce a néanmoins déjà démontré qu’elle pouvait susciter un intérêt pour le moins considérable, et en août dernier, son tout premier exemplaire, un modèle unique baptisé « Chassis 0 », avait été adjugé 40 millions de dollars lors d’une vente aux enchères caritative organisée par RM Sotheby’s.
Pour les intéressés, les premiers essais destinés aux clients sont prévus en 2027. Benedetto Vigna estime d’ailleurs que la perception de la voiture évolue de manière considérable lorsqu’on la découvre en personne.
Et vous, que pensez-vous de cette première Ferrari électrique Luce ?