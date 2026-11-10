Nicolas_LGS

Ferrari fait ca avec tous ses modèles…comme porche !

Avant la Taycan, pour avoir un exemplaire limité GTS ou GTR, il fallait passer par une « standard ».

Ca a toujours été le cas chez ces constructeurs, électrique ou pas.

et comme dit dans l’article, le fait d’avoir un nombre limité de véhicule pour l’année attenue grandement le succès.

alors c’est le fond de commerce de ces boite, faire de petites séries a prix d’or tout en promettant plus après…

reste que Ferrari teste un nouveau genre de clients venu des payas arabes et chinois.

Ils cherchent de la nouveauté tout en pariant sur un badge historique et reconnu.

Pourquoi Ferrari n’irait pas par la ?