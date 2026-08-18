Le modèle vendu à Monterey est toutefois très particulier. Il s’agit du châssis numéro 0, soit une pièce unique préparée par le département Tailor Made de Ferrari et son centre de design. Son caractère pour le moins historique, puisqu’il s'agit du tout premier exemplaire de cette nouvelle génération électrique, a largement contribué à faire grimper les enchères.