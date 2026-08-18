Très largement moquée lors de sa présentation, la première Ferrari 100% électrique vient de rappeler qu’il ne faut peut-être jamais enterrer trop vite le cheval cabré. Son tout premier exemplaire vient de s’envoler aux enchères, pour une somme qui donne littéralement le vertige.
Il y a quelques semaines encore, la Ferrari Luce faisait surtout parler d’elle pour les critiques qu’elle suscitait. Design jugé trop éloigné des codes historiques de la marque, arrivée de l’électrique dans un univers encore très attaché au V12 thermique… La première Ferrari 100 % électrique n’avait clairement pas été accueillie à bras ouverts par tous les passionnés.
La Ferrari qui valait 40 millions de dollars
Et pourtant, la Luce vient de franchir une nouvelle étape pour le moins spectaculaire. À Monterey, lors de la Monterey Car Week, le tout premier exemplaire de la sportive électrique, baptisé « Chassis 0 », a été vendu aux enchères par RM Sotheby’s pour la modique somme de… 40 millions de dollars !
Évidemment, il ne s’agit pas du prix catalogue de la Luce, puisque la Ferrari électrique est proposée à partir d’environ 550 000 euros « seulement », ce qui constitue déjà un tarif réservé à une clientèle ultra privilégiée.
Le modèle vendu à Monterey est toutefois très particulier. Il s’agit du châssis numéro 0, soit une pièce unique préparée par le département Tailor Made de Ferrari et son centre de design. Son caractère pour le moins historique, puisqu’il s'agit du tout premier exemplaire de cette nouvelle génération électrique, a largement contribué à faire grimper les enchères.
Estimé initialement à environ 1,1 million de dollars, le véhicule a donc finalement atteint les 40 millions. Une somme qui permet à Ferrari de revendiquer un nouveau record pour une voiture neuve vendue aux enchères, devant le précédent record de 26 millions de dollars établi l’an dernier par une Ferrari Daytona SP3 personnalisée.
Soulignons qu’il s’agissait d’une vente caritative, et que l’intégralité des fonds doit être reversée à la Fondation Ferrari afin de financer des initiatives éducatives à travers le monde. La voiture quant à elle ne sera livrée à son propriétaire qu’en début d’année 2027.
La Luce, de voiture moquée à succès commercial ?
Comme évoqué déjà à la fin du mois de juillet, il semblerait que la Ferrari Luce soit en train de prendre sa revanche sur ses détracteurs.
Lors de sa présentation, le modèle avait essuyé de nombreuses critiques, certains observateurs peinant à retrouver dans cette voiture quatre portes et entièrement électrique les attributs traditionnels d’une Ferrari. La réaction avait même contribué à faire reculer temporairement l’action du constructeur de l’ordre de 6%.
Mais les clients, eux, semblent nettement moins difficiles à convaincre. Comme nous le rapportions récemment, les quelque 500 exemplaires prévus pour 2026 ont déjà trouvé preneur, transformant en quelques semaines ce qui ressemblait à un bide annoncé en véritable succès commercial.
La vente de Monterey apporte donc une conclusion assez savoureuse à cette première partie de l’histoire de la Luce, et la Ferrari électrique que certains jugeaient trop éloignée de l’ADN du constructeur vient de devenir la voiture neuve la plus chère jamais vendue aux enchères.
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